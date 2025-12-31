5 loại cây hoa treo dễ trồng, làm đẹp ban công dịp Tết

Phong lữ thảo, triệu chuông hay dạ yến thảo dễ trồng, chịu nắng tốt, giúp ban công nhỏ rực rỡ và có điểm nhấn trong dịp Tết.

Tết Nguyên đán 2026 cận kề cũng là thời điểm nhiều gia đình bắt đầu làm mới không gian sống. Ban công thường được các gia chủ ưu tiên trang trí sớm để cây kịp bén rễ, phát triển ổn định và đạt độ rủ đẹp vào những ngày đầu năm. Dưới đây là một số loại hoa treo dễ trồng phù hợp với ban công nhỏ.

Phong lữ thảo: Cây có lá dày, hoa giữ màu lâu và khả năng chịu gió tốt, phù hợp ban công chung cư ít che chắn. Phong lữ thảo phát triển ổn định khi được đặt ở vị trí có nắng buổi sáng, hạn chế ánh sáng gắt buổi trưa.

Cây cần được tưới khi bề mặt đất se khô, tránh để úng rễ. Người trồng nên bổ sung phân bón định kỳ 2-3 tuần một lần để cây duy trì khả năng ra hoa.

Mai địa thảo: Cây mai địa thảo có dáng rủ nhẹ, hoa nhỏ, màu sắc tươi, phù hợp ban công hướng đông hoặc đông nam. Loại này ưa sáng tán xạ, không chịu nắng trực tiếp kéo dài.

Để chăm cây, người trồng cần tưới nước đều, giữ ẩm vừa phải cho đất, đồng thời cần chậu treo có lỗ thoát nước để tránh thối rễ.

Dạ yến thảo nở rộ theo chiều ngang lan can, thân rủ mềm giúp ban công căn nhà trở nên sinh động. Ảnh: Gardenerspath

Dạ yến thảo: Loại cây này có thân mềm, tán rủ đều và khả năng ra hoa liên tục với nhiều gam màu khác nhau. Dạ yến thảo sinh trưởng tốt trong điều kiện nắng nhẹ, cần được tưới nước mỗi ngày vào sáng sớm hoặc chiều mát.

Giá thể (hỗn hợp vật liệu từ xơ dừa, vỏ cây, phân hữu cơ dùng thay đất) trồng cây nên tơi xốp, thoát nước tốt để hạn chế úng rễ. Người trồng cần lưu ý cắt tỉa định kỳ các cành già, giúp cây giữ dáng gọn và duy trì chu kỳ ra hoa.

Thanh tú: Thanh tú là cây hoa màu xanh nhạt, tạo cảm giác dịu và mát. Cây thường được trồng xen kẽ với các loại hoa màu vàng, đỏ, hồng... để cân bằng tổng thể không gian.

Loại hoa này phù hợp ban công có nắng, ít sâu bệnh và phù hợp trồng số lượng lớn. Để cây luôn tươi tốt, người trồng nên tưới nước hàng ngày.

Triệu chuông: Đây là cây hoa rủ thân mềm, hoa nhỏ dạng chuông, mọc dày và phân nhánh tốt. Loại này thường trồng ở lan can hoặc giàn sắt để hoa rủ đều, che bớt khuyết điểm ban công.

Triệu chuông ưa nắng nhẹ, cần được tưới hàng ngày với lượng vừa đủ, tránh để đất sũng nước. Bên cạnh đó, người trồng lưu ý đất cho cây phải tơi xốp, thoát nước tốt và cắt bỏ cành già, hoa tàn để cây tiếp tục ra lứa hoa mới.

Cụm hoa triệu chuông nở dày, thân rủ mềm giúp tạo mảng màu rực rỡ cho không gian. Ảnh: Suntoryflowers

Cây hoa treo phù hợp khi lắp đặt dọc lan can, trần ban công hoặc khung sắt áp tường. Khi cây phát triển, tán lá và hoa rủ xuống, giúp ban công có điểm nhấn, tạo chiều sâu, đồng thời hạn chế nắng gắt chiếu trực tiếp vào không gian bên trong.

Chậu treo nên sử dụng chất liệu nhẹ như nhựa dày, composite, có móc cố định chắc chắn. Đất trồng cần tơi xốp, thoát nước tốt để hạn chế tình trạng úng nước. Gia chủ có thể bố trí hệ tưới nhỏ giọt hoặc tưới tay với tần suất một đến hai lần mỗi ngày, tùy hướng nắng.

Bích Phương