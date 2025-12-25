5 loại cây giúp giảm muỗi trong nhà

Một số loại cây như hương thảo, bạc hà, húng quế có tinh dầu tự nhiên tạo mùi hương gây nhiễu khứu giác của muỗi.

Thời điểm cuối năm, các đợt nồm ẩm trái mùa, mưa nắng xen kẽ kết hợp môi trường sống nhiều vật dụng đọng nước tạo điều kiện cho muỗi sinh sôi. Dưới đây là 5 loại cây giúp giảm muỗi ở trong không gian sống.

Cây sả: Muỗi tìm đến con người chủ yếu dựa vào mùi cơ thể, hơi thở và môi trường ẩm. Mùi hương tự nhiên từ tinh dầu thực vật của cây sả có khả năng khiến côn trùng khó nhận biết nguồn "dẫn đường" này.

Sả là loại cây phổ biến, dễ trồng, chứa tinh dầu citronella thường được dùng trong nến và tinh dầu đuổi muỗi. Mùi sả khuếch tán tốt hơn khi đặt chậu ở ban công, cửa sổ hoặc nơi đón gió.

Cây sả ưa sáng, cần ít nhất 4-6 giờ nắng mỗi ngày. Đất trồng cần tơi xốp, thoát nước tốt và tưới đều đặn để tránh úng rễ.

Tinh dầu từ lá hương thảo có khả năng đuổi muỗi. Ảnh: Thespruce

Cây hương thảo: Hương thảo chứa tinh dầu cineole và camphor, mùi này gây nhiễu khứu giác của muỗi, làm giảm khả năng xác định vị trí con người trong không gian kín. Nhờ đặc tính lá nhỏ, cứng và chứa tinh dầu đậm đặc, hương thảo duy trì mùi ổn định lâu hơn so với nhiều loại cây gia vị khác.

Loại cây này phù hợp đặt ở phòng khách, bếp hoặc ban công có nhiều ánh sáng. Hương thảo không phù hợp môi trường ẩm kín, gia chủ nên tránh đặt trong phòng thiếu thông gió.

Cây bạc hà: Bạc hà có hàm lượng menthol cao, mùi mát, dễ nhận biết. Khi có gió nhẹ, tinh dầu từ lá bạc hà khuếch tán nhanh, tạo lớp mùi nền khiến muỗi tránh xa.

Loại cây này ưa ẩm, sinh trưởng nhanh, nên chúng cần được tưới nước hàng ngày vào mùa nóng. Bạn nên trồng bạc hà vào chậu riêng và cắt tỉa thường xuyên giúp cây ra lá mới và tăng lượng tinh dầu.

Cây bạc hà nên đặt ở những vị trí có ánh sáng tự nhiên và thông thoáng như cửa sổ, bàn ăn gần cửa kính. Ảnh: Diygarden

Cây ngũ gia bì: Cây ngũ gia bì không tạo mùi rõ như sả hay bạc hà, nhưng chúng chứa tinh dầu nhẹ, mùi không gắt, phù hợp duy trì lâu dài trong không gian.

Ngoài khả năng hỗ trợ đuổi muỗi, loại này còn có khả năng lọc không khí. Ngũ gia bì không cần nắng gắt, gia chủ nên tưới nước 2-3 lần mỗi tuần, lau lá định kỳ để hạn chế bụi và giúp cây quang hợp tốt hơn.

Cây húng quế: Húng quế chứa eugenol, hợp chất thường có trong các chế phẩm xua đuổi côn trùng. Mùi húng quế giúp muỗi khó phân biệt mùi cơ thể và môi trường xung quanh.

Loại cây này ưa nắng, chúng cần được tưới nước đều và cắt ngọn thường xuyên để phân nhánh, tăng tán lá và lượng tinh dầu phát tán.

Cây húng quế đặt ở bếp hoặc gần cửa sổ có nắng giúp tinh dầu từ lá khuếch tán. Ảnh: Livingetc

Ngoài tác dụng hỗ trợ đuổi muỗi, cây xanh trồng trong nhà còn góp phần cân bằng độ ẩm, giảm mùi ẩm mốc, cải thiện chất lượng không khí và tạo lớp đệm xanh cho không gian ở. Trường hợp căn hộ 50-70 m2, gia chủ nên bố trí cây rải rác thay vì dồn vào một góc để tăng hiệu quả khuếch tán tinh dầu.

Tuy vậy, cây xanh chỉ đóng vai trò hỗ trợ, không thay thế hoàn toàn các biện pháp phòng muỗi khác. Hiệu quả chống muỗi của cây có thể giảm khi không gian quá kín, thiếu thông gió hoặc cây sinh trưởng kém. Gia chủ nên kết hợp vệ sinh nhà cửa, loại bỏ nước đọng, thông gió thường xuyên để đạt hiệu quả tổng thể.

Bích Phương