5 lần liên tiếp cướp dây chuyền vàng ở Đà Nẵng

Đà NẵngPhạm Huy Hùng bị bắt khẩn cấp vì gây ra 5 vụ cướp giật tài sản liên tiếp từ đầu tháng 7, nhắm vào phụ nữ đeo dây chuyền vàng.

Ngày 1/9, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Đà Nẵng cho biết đang tạm giữ hình sự Phạm Huy Hùng, 35 tuổi, trú phường Quảng Phú để điều tra hành vi Cướp giật tài sản.

Nghi phạm Phạm Huy Hùng. Ảnh: Thành Anh

Hùng thừa nhận là người gây ra 5 vụ cướp dây chuyền vàng trên địa bàn các phường Bàn Thạch, Tam Kỳ và Quảng Phú (TP Đà Nẵng).

Để gây án, Hùng thường xuyên thay đổi quần áo, giày dép, mũ bảo hiểm để tránh nhận diện; sử dụng xe máy mang biển số giả để che giấu tung tích.

Nghi phạm lựa chọn thời điểm gây án từ 19- 22h tại các tuyến đường trung tâm đông người qua lại, nhắm vào phụ nữ đeo dây chuyền vàng hoặc túi xách.

Công an đã thu xe máy hiệu Exciter, bộ quần áo và mũ bảo hiểm Hùng sử dụng để gây án, đồng thời đang mở rộng điều tra.

Ngọc Trường