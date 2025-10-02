5 kiểu phối quần jeans 'hack' dáng cho dân công sở

Quần jeans ống suông, dáng rộng, baggy cong, loe rũ hay ôm trên loe dưới tạo hiệu ứng kéo dài đôi chân, kết hợp ăn ý với nhiều kiểu áo, phụ kiện.

Ở chốn công sở 4.0 - nơi sự sáng tạo, linh hoạt và yếu tố cá nhân được đề cao, quần jeans không còn bị giới hạn mà trở thành lựa chọn thông minh. Từ thập niên 2000 đến nay, giới văn phòng ngày càng chuộng chất liệu jeans, bên cạnh quần âu, kaki.

Tại các công ty công nghệ, startup hay agency, thế hệ Millennials (sinh năm 1981-1996) lẫn Gen Z (1997-2012) theo đuổi lối mặc thoải mái nhưng vẫn chuyên nghiệp, biến jeans thành thiết kế đặc trưng, cân bằng vẻ năng động và nghiêm túc.

Hiện có nhiều phiên bản jeans tinh tế về màu sắc, phom dáng, nhờ đó duy trì vẻ chỉn chu không kém quần âu hay kaki. Hơn nữa, với công nghệ mới, chất liệu này bền, dễ chăm sóc hơn, phù hợp lối sống bận rộn của giới văn phòng.

Chiều lòng tín đồ mặc đẹp nơi công sở, Uniqlo tung loạt thiết kế đa dạng, vừa thoải mái, vừa phong cách - từ kiểu dáng kinh điển như jeans ống suông đến mẫu mã hợp thời như jeans baggy ống cong, jeans ôm ống loe. Với công nghệ laser-wash tạo hiệu ứng phai màu tự nhiên, Uniqlo muốn kiến tạo những mẫu jeans độc bản, bền bỉ.

Quần jeans ống suông

Kiểu dáng cạp cao, độ rộng vừa phải 100% chất cotton denim mềm mại vừa tạo sự thoải mái, vừa giúp bạn thu nhỏ và kéo dài chân. Để tổng thể thêm sành điệu, giữ ấm khi trời chuyển lạnh, nàng có thể khoác thêm cardigan hoặc áo nỉ quàng vai.

Những ngày giao mùa, nóng lạnh thay đổi đột ngột, bạn có thể kết hợp sơ mi xanh dương với quần jeans ống suông JWA và giày cao gót mũi nhọn. Ảnh: Uniqlo

Dáng quần jeans kinh điển này phù hợp với những cô gái làm việc trong môi trường năng động, linh hoạt nhưng vẫn cần hình ảnh tươm tất như marketing, kinh doanh, tư vấn...

Quần jeans dáng rộng

Quần jeans dáng rộng Uniqlo với phần cạp cao trông nổi bật khi phối trùng màu với cardigan len vặn thừng cổ tròn, giày mũi nhọn, nhấn nhá bằng thắt lưng to bản, kính râm và túi xách tối giản màu sáng.

Set đồ trông đơn giản nhưng cuốn hút, tinh tế, hướng đến hình ảnh thành đạt, chuyên nghiệp. Cách diện cả "cây" tối màu còn tạo hiệu ứng thon thả hơn.

Nàng cá tính mạnh và thích tác phong nữ doanh nhân có thể tạo điểm nhấn với quần jeans dáng rộng cạp cao vừa phải, phần eo co giãn. Ảnh: Uniqlo

Những ngày lạnh, bạn có thể diện bộ cánh đi làm hoặc dự sự kiện. Khi cần thiết khoác thêm blazer, trench coat tông nâu nhạt hoặc kem để giữ ấm. Trang phục phù hợp với người muốn giữ ấm vừa phải khi làm việc lâu trong phòng điều hòa.

Quần jeans ống loe dáng rũ

Bộ cánh với quần ống loe, cardigan, sơ mi và sneakers dành cho những cô gái chuộng phong cách phóng khoáng, tự do mà vẫn thanh lịch khi làm việc trong môi trường thoải mái như sáng tạo, tổ chức sự kiện, báo chí, du lịch...

Nhờ chất liệu denim mềm mại, phom dáng loe rộng cùng đường cắt khéo léo, mẫu quần này chinh phục nhóm cao dưới 1,5 m mà không cần mang giày cao gót.

Quần jeans ống loe dáng rũ ăn ý khi phối cardigan, sơ mi và sneakers. Ảnh: Uniqlo

Với phiên bản xám, nàng có thể thử phối sắc đỏ và trắng - cách chơi màu được nhiều fashionista sành điệu nhất yêu thích. Kiểu phối layer phù hợp nhiều dịp - từ công sở, dạo phố đến gặp gỡ bạn bè ngày thu sáng lạnh, trưa chuyển nắng gắt như ở miền Bắc. Khi cần, bạn có thể bỏ cardigan mà vẫn giữ được sự thanh lịch với sơ mi bên trong.

Quần jeans dáng ôm ống loe

Thiết kế của Uniqlo bó từ eo xuống đùi, hông, kết hợp chi tiết loe nhẹ từ đầu gối trở xuống, tạo vóc dáng thanh thoát, tôn chân. Nàng sẽ có bộ cánh đậm chất vintage khi phối mẫu quần này với ba lỗ (hoặc bra top tích hợp đệm mút), áo khoác chống thấm tiện lợi ngày mưa lạnh, mũ beret và kính cùng thương hiệu.

Quần jeans dáng ôm ống loe là món "hack" chân số một. Ảnh: Uniqlo

Nữ kiến trúc sư, thiết kế thời trang, nội thất, sáng tạo nội dung, nghệ thuật hay đơn giản chỉ muốn thể hiện gu mặc đẹp ở môi trường làm việc cởi mở có thể áp dụng bản phối này.

Quần jeans baggy ống cong

Mốt này hot từ năm ngoái đến nay, với nét đặc trưng là đường cong từ hông xuống gấu, giúp người mặc che khuyết điểm, đồng thời tạo vẻ phá cách, lạ mắt.

Những ngày cuối tuần, nàng công sở có thể làm mới bản thân với quần jeans baggy ống cong, áo phông họa tiết bánh croissant, khoác da và boots. Ảnh: Uniqlo

Tương tự quần jeans, áo khoác da dần thoát khỏi loạt quy tắc truyền thống, nâng cấp thành món đồ "thông minh giản dị". Bản phối phóng khoáng này hợp với chốn công sở, lớp học, dạo phố, du lịch hay môi trường linh hoạt, phải di chuyển nhiều (công ty công nghệ, quảng cáo, tổ chức phi chính phủ...).

Đông Vệ