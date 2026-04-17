5 kiểu áo tắm sao Việt lăng xê đầu hè

Hôm 16/4, Hoa hậu Lê Hoàng Phương chia sẻ ảnh diện đồ bơi họa tiết hoa trong chuyến nghỉ dưỡng đầu hè. Cô kết hợp trang phục cùng kính râm kiểu thập niên 1990 và túi cói.
Áo tắm họa tiết hoa là một trong những xu hướng hot đang được thế giới lăng xê. Ngoài Hoàng Phương, ca sĩ Văn Mai Hương cũng theo đuổi mốt này với bộ đồ mang sắc hồng tím chủ đạo. Người đẹp kết hợp kính Chanel và mũ boat theo phong cách vintage.
Bikini đơn sắc, tối giản vẫn là xu hướng được nhiều người đẹp ưu tiên hơn cả, trong đó có Hoa hậu Khánh Vân.
Diễn viên Khả Ngân cũng lựa chọn kiểu dáng này, phối chân váy mỏng, mũ rộng vành và túi cói khi đi chơi ở Phuket, Thái Lan.
Thanh Hằng tận hưởng kỳ nghỉ trên biển. Cô mang thêm sơ mi mỏng khi dạo biển buổi tối.
Ca sĩ Thiều Bảo Trang thể hiện vẻ nữ tính với sắc hồng.
Bên cạnh bikini đơn sắc, áo tắm chấm bi được ca sĩ Phương Ly lăng xê. Năm nay, họa tiết này không chỉ "càn quét" các bộ sưu tập váy áo dành cho mùa hè, mà còn được áp dụng trong đồ bơi và phụ kiện như giày, túi, bờm, khăn.
Đồ bơi mang cảm hứng thể thao cũng nằm trong nhóm được sao yêu thích. Trong chuyến đi tới đảo Bali, Indonesia, Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2025 Phương Linh chọn bikini xanh olive, tô điểm bằng vòng cổ được làm từ các mảnh trai.
Tắm nắng trên bờ đá ở Vĩnh Hy, Tóc Tiên chọn bikini xanh dương hướng đến vẻ khỏe khoắn.
Một số người nổi tiếng còn sắm kiểu áo tắm một mảnh mang phong cách những năm 1980. Trong chuyến nghỉ dưỡng tại một resort hạng sang trong nước, Á hậu Phương Anh diện áo màu trắng ngà.
Lệ Quyên sắm hai chiếc áo tắm khoét hông cao của Versace, một chiếc in họa tiết tông vàng đen, chiếc còn lại sắc hồng neon.
Ca sĩ Min diện áo tắm xanh pastel cùng khăn đồng điệu và mũ tai bèo.
Ngoài bikini đơn sắc, Thanh Hằng còn có áo một mảnh màu nâu - xu hướng hot năm ngoái. Phụ kiện đi biển của cô luôn có khăn lụa bản lớn và túi cói.
Sao Mai
Ảnh, video: Nhân vật cung cấp