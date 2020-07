5 khóa học trực tuyến dành cho nhà quản lý, lãnh đạo

Việc hội nhập sâu rộng vào nền kinh tế thế giới cùng sự cạnh tranh mạnh mẽ đã và đang đặt ra nhiều yêu cầu về kiến thức, năng lực làm việc chuyên sâu đối với các thế hệ lãnh đạo, quản lý, điều hành doanh nghiệp...

5 khóa học trực tuyến cấp bằng bởi Harvard và các trường đại học danh tiếng trên thế giới, được tài trợ 100% chi phí cấp bằng bởi Tôn Colorbond - thương hiệu tôn cao cấp của Công ty NS Bluescope Việt Nam - hứa hẹn mang đến tầm cao kiến thức mới cho những nhà quản lý và là công cụ đắc lực nâng cao chất lượng quản trị doanh nghiệp.

Những nhà quản lý và lãnh đạo các cấp ngoài trách nhiệm vận hành doanh nghiệp đầy thách thức trong tốc độ thay đổi nhanh chóng như hiện nay, họ luôn phải tìm cách tự hoàn thiện mình để cập nhập liên tục kiến thức, kỹ năng, xu hướng mới trên thế giới. Các chương trình học trực tuyến từ chuyên gia, giáo sư đầu ngành tại nhiều trường đại học lớn trên thế giới luôn nhận được sự quan tâm từ những đối tượng trong đa dạng ngành nghề khác nhau.

Đại diện Công ty NS Bluescope Việt Nam chia sẻ, các chương trình học online "Khai phóng sức mạnh thành công - cơ hội nhận bằng Harvard và các trường đại học danh tiếng trên thế giới", tài trợ 100% chi phí cấp bằng từ Tôn Colorbond lần lượt được xây dựng và triển khai. Đây là một trong những chuỗi hoạt động của Tôn Colorbond dành cho cộng đồng doanh nhân nhằm lan tỏa tinh thần học hỏi, không ngừng phát triển bản thân. Các khóa học được thiết kế riêng với nội dung đa dạng, phù hợp với quản lý cấp cao của các doanh nghiệp, chủ đầu tư, CEO...

Từ đợt 1 và đợt 2 triển khai, chương trình đã thu hút hơn 100 lãnh đạo của các doanh nghiệp tham gia và nhận được nhiều phản hồi tích cực. Thời gian học linh động 4-11 tuần. Học viên sẽ cung cấp mã số để bắt đầu khóa học. Nhiều doanh nhân đã hoàn thành xuất sắc khóa học và chính thức nhận bằng từ các trường đại học danh tiếng trên thế giới.

Dựa trên thành công đợt 1 và 2, thương hiệu Tôn Colorbond tiếp tục triển khai đợt 3, diễn ra từ nay đến hết 20/7.

5 khóa học trực tuyến đang được quan tâm

Entrepreneurship In Emerging Economies (Đại học Harvard): Khóa học "Khởi nghiệp tại những nền kinh tế đang phát triển" đề cập đến các vấn đề về tài chính, mở rộng mô hình doanh nghiệp, xây dựng thương hiệu, quyền quản lý tài sản cũng như xây dựng thước đo thực tế để đo lường tốc độ phát triển. Bạn sẽ có cơ hội tìm hiểu những vấn đề này trước đây từng được giải quyết như thế nào, từ đó đề xuất và phát triển các giải pháp sáng tạo của chính bạn.

Improving Your Business Through a Culture of Health (Đại học Harvard): Khóa học "Cải thiện doanh nghiệp thông qua văn hóa sức khỏe" cung cấp cho các doanh nghiệp chiến lược, thủ thuật và công cụ để tăng lợi thế cạnh tranh bằng những chương trình văn hóa sức khỏe doanh nghiệp. Đồng thời, khóa học giới thiệu các mô hình triển khai thực tế trên thế giới có thể áp dụng cho doanh nghiệp của bạn.

Master Control in Supply Chain Management and Logistics (Đại học Công nghệ Chalmers): "Quản lý chuỗi cung ứng và logistics" là khóa học cung cấp cho bạn kiến thức về quy trình vận hành chuỗi cung ứng và logistics bao gồm dự đoán nhu cầu thị trường, các xác định lượng đặt hàng tốt nhất trong thu mua, cách hoạch định công suất sản xuất, nhiều phương thức khác.

Developing Breakthrough Innovations With The Three Box Solution (Đại học Dartmouth): "Phát triển tiến bộ vượt bậc với giải pháp Three Box" giúp các tổ chức phân bổ hợp lý thời gian và nguồn lực để thực hiện mô hình kinh doanh hiệu quả nhất, đồng thời khai triển những phát minh đột phá cho doanh nghiệp. Đây là khóa học sẽ hữu ích cho các cá nhân dự định mở rộng ngành nghề về R&D, xây dựng, sản xuất, marketing, sale, dịch vụ, nhân sự, kế toán và tài chính.

The Value Of Business Models (Đại học Công nghệ Delft): Khóa học mang đến nội dung làm thế nào phát triển mô hình kinh doanh mới và tại sao các mô hình đó mang đến giá trị cho bạn và doanh nghiệp của bạn. Bạn sẽ được thực hành với những công cụ thiết kế và kiểm tra mô hình kinh doanh.

5 khóa học trực tuyến có thể giúp các nhà quản lý và lãnh đạo cân đối giữa lịch trình dày đặc, tận dụng linh hoạt quỹ thời gian để học tập, đa dạng lựa chọn, tiết kiệm được công sức, tiền bạc. Ngoài ra, khối lượng kiến thức hữu ích từ nhiều chủ đề và lĩnh vực kinh doanh sẽ phần nào giúp ích giới doanh nhân trong quá trình điều hành và phát triển doanh nghiệp.

Thời gian đăng ký đợt 3 từ nay đến 20/7.

