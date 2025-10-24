5 kênh âm nhạc MTV sắp bị 'khai tử'

Các kênh chiếu video âm nhạc của MTV sẽ dừng phát sóng tại Anh và một số quốc gia sau ngày 31/12.

Theo Rolling Stone, năm kênh MTV Music, MTV 80s, MTV 90s, Club MTV và MTV Live sẽ dừng phát sóng ở Anh và Ireland, sau đó là Australia, Ba Lan, Pháp, Đức, Austria, Hungary và Brazil. Tuy nhiên, kênh chủ lực MTV HD tiếp tục chiếu các chương trình truyền hình thực tế như Naked Dating UK và Geordie Shore.

Hiện MTV chủ yếu tập trung vào các chương trình truyền hình thực tế thay vì âm nhạc. Ảnh: Comincenter

Theo Guardian, quyết định nằm trong kế hoạch tái cấu trúc và cắt giảm chi phí của Paramount, dự kiến giúp tập đoàn tiết kiệm khoảng 500 triệu USD. Trước đó, hãng đóng cửa Paramount Television Studios, đơn vị đứng sau các phim Jack Ryan và The Spiderwick Chronicles.

Hiện đại diện công ty mẹ Paramount Global chưa lên tiếng nhưng nhiều khán giả nói tiếc nuối trước thông tin. Trên BBC News, cựu VJ MTV Europe - Simone Angel - cho biết: "MTV từng là nơi kết nối mọi người, nơi khán giả cùng nghe, cùng xem và cùng nhảy theo nhịp điệu. Thật đau lòng khi không gian ấy sẽ không còn nữa".

Coldplay trình diễn "Yellow" tại MTV World Stage 2009 Coldplay trình diễn "Yellow" tại chương trình MTV World Stage 2009 (Nhật Bản). Video: MTV

Giới chuyên môn cho rằng động thái phản ánh sự thay đổi trong thói quen giải trí, khi khán giả xem các video ca nhạc trên nền tảng YouTube, Spotify và mạng xã hội thay vì truyền hình. Trong kỷ nguyên streaming, lượng người xem của kênh này sụt giảm nghiêm trọng. MTV Music đạt khoảng 1,3 triệu lượt xem mỗi tháng, MTV 90s khoảng 949.000 lượt trên toàn cầu, theo dữ liệu từ Barb.

MTV ra mắt năm 1981 với video đầu tiên được phát sóng là Video Killed the Radio Star của nhóm The Buggles, mở đầu cho sự ra đời của một trong những nền tảng âm nhạc ảnh hưởng nhất thế giới. Đây cũng là bệ phóng cho nhiều ngôi sao lớn như Michael Jackson, Madonna, Britney Spears hay Beyoncé. Phiên bản MTV Global (trước đây là MTV Europe) tiếp nối thành công khi phủ sóng châu Âu vào năm 1987. Tại Việt Nam, MTV lên sóng từ năm 2011 đến hết ngày 31/12/2022.

Lady Gaga phát biểu nhận giải Nghệ sĩ của năm tại VMAs 2025 Lady Gaga nhận giải Nghệ sĩ của năm tại lễ trao giải MTV Video Music Awards 2025 tổ chức hồi tháng 9. Video: Hollywood Reporter

Lễ trao giải MTV Video Music Awards (VMAs) diễn ra lần đầu năm 1984, do kênh MTV sáng lập. Chương trình nhận được nhiều sự quan tâm của khán giả mỗi mùa giải. Theo Variety, lễ trao giải năm ngoái thu về 66 triệu lượt tương tác, đạt kỷ lục cao nhất trong lịch sử VMAs.

Cát Tiên (theo Rolling Stone, BBC News)