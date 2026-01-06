5 huyền thoại gây bất ngờ khi làm HLV đội bóng nhỏ

Fabio Cannavaro (tuyển Uzbekistan). Cannavaro được xem là một trong những hậu vệ vĩ đại nhất mọi thời, và là một trong ba hậu vệ hiểm hoi từng giành Quả Bóng Vàng, cùng Franz Beckenbauer và Matthias Sammer.

Đỉnh cao trong sự nghiệp của cựu danh thủ sinh năm 1973 là cùng tuyển Italy vô địch World Cup 2006.