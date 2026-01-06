5 huyền thoại gây bất ngờ khi làm HLV đội bóng nhỏ

Fabio Cannavaro (tuyển Uzbekistan). Cannavaro được xem là một trong những hậu vệ vĩ đại nhất mọi thời, và là một trong ba hậu vệ hiểm hoi từng giành Quả Bóng Vàng, cùng Franz Beckenbauer và Matthias Sammer.
Đỉnh cao trong sự nghiệp của cựu danh thủ sinh năm 1973 là cùng tuyển Italy vô địch World Cup 2006.
Tuy nhiên, trong vai trò HLV, ông không thực sự thành công, chỉ giành chức vô địch quốc gia với Al Ahli (UAE) và Quảng Châu Hằng Đại (Trung Quốc). Ông cũng có thời gian ngắn dẫn dắt Udinese (Italy) hay Dinamo Zagreb (Croatia).
Hồi tháng 10/2025, Cannavaro bất ngờ trở thành HLV tuyển Uzbekistan, dù đội tuyển này lần đầu giành vé dự World Cup với người tiền nhiệm gốc bản địa Timur Kapadze. Liên đoàn bóng đá Uzbekistan hy vọng nhà cựu vô địch thế giới sẽ có những ý tưởng táo bạo giúp đội tuyển thi đấu tốt tại vòng chung kết diễn ra ở Bắc - Trung Mỹ hè 2026.
Dwight Yorke (HLV tuyển Trinidad & Tobago). Yorke nổi lên trong màu áo Aston Villa thời 1989-1998, rồi trở thành trụ cột giúp Man Utd ăn ba danh hiệu mùa 1998-1999. Cựu tiền đạo sinh năm 1971 là Vua phá lưới Ngoại hạng Anh lẫn Champions League năm đó, tạo nên "song sát" ăn ý trên hàng công với Andy Cole.
Sau khi giải nghệ, Yorke rời xa bóng đá một thời gian dài. Năm 2022, ông mới bắt đầu làm HLV khi nhận lời dẫn dắt Macarthur FC, và giành Cup Quốc gia Australia ngay mùa đầu tiên.
Năm 2024, Yorke trở về dẫn dắt đội tuyển quê hương Trinidad & Tobago. Thành tích tốt nhất của ông và các học trò là vào vòng loại ba World Cup 2026 khu vực CONCACAF.
Sylvinho (HLV tuyển Albania). Sylvinho từng cùng Barca giành hai Champions League và ba La Liga. Trong đó, năm 2009, ông chơi trọn vẹn trận chung kết Champions League mà Barca thắng Man Utd 2-0 trên sân Olimpico, Rome (Italy).
Sylvinho khởi đầu công tác huấn luyện không quá nổi bật, trong đó có giai đoạn dẫn dắt Lyon.
Đến năm 2023, cựu hậu vệ người Brazil mới tạo được tiếng vang khi đưa đội tuyển Albania tới Euro 2024. Tại vòng loại World Cup 2026, đội bóng của Sylvinho chỉ xếp sau Anh, và chuẩn bị tranh vé vớt với Ba Lan.
Benni McCarthy (HLV tuyển Kenya). McCarthy từng một thời tung hoành ở Porto, ghi bốn bàn trên hành trình giành Champions League 2003-2004 dưới sự dẫn dắt của Jose Mourinho. Trong đó có hai bàn ở trận thắng Man Utd 2-1 tại lượt đi vòng 1/8.
Năm 2022, McCarrthy trở thành trợ lý HLV ở Man Utd, với nhiệm vụ huấn luyện các tiền đạo. Tháng 3/2025, cựu danh thủ người Nam Phi dẫn dắt tuyển Kenya, nhưng không thành công. Ông và học trò chỉ xếp thứ tư bảng F vòng loại World Cup 2026 - khu vực châu Phi với 12 điểm, kém đội dẫn đầu Bờ Biển Ngà đến 14 điểm.
Nolberto Solano (HLV tuyển Pakistan). Solano được xem là huyền thoại của Newcastle, nơi ông được nhớ tới qua những pha xử lý kỹ thuật giai đoạn 1998-2007.
Sau khi kết thúc sự nghiệp cầu thủ, cựu tiền vệ người Peru dẫn dắt một số CLB nhỏ và có 7 năm làm trợ lý HLV đội tuyển quê hương.
Năm 2025, Solano gây bất ngờ khi dẫn dắt Pakistan, đội tuyển xếp thứ 199 FIFA. Ông sớm phải chịu áp lực khi thất bại nặng nề cùng tuyển trẻ tại vòng loại U23 châu Á: thua Iraq 1-8, Campuchia và Oman cùng tỷ số 0-1.
Ngọc Tuấn
Ảnh: NFF, AFC