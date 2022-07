5 hot girl gây chú ý ở Hoa hậu Thể thao

Chu Lê Vi Anh xuất hiện với vẻ ngoài tự tin, nhiều năng lượng. Giám khảo Thúy Vân, Kỳ Duyên, Minh Tú có màn "đấu khẩu" để giành thí sinh. Cuối cùng, Vi Anh chọn về đội Kỳ Duyên.

Cô năm nay 23 tuổi, ở Hà Nội. Người đẹp từng có tám năm là vận động viên khiêu vũ thể thao của tuyển Hà Nội, có gần 100 huy chương cấp quốc gia. Vi Anh từng nằm trong top 8 - "So you think you can dance 2014". Hiện cô làm việc tại một đài truyền hình.

Tập một chương trình truyền hình thực tế Miss Fitness Vietnam (Hoa hậu Thể thao Việt Nam) lên sóng ngày 1/7, 42 thí sinh được Minh Tú, Thúy Vân, Kỳ Duyên chọn đi tiếp. Trong số này có nhiều gương mặt hot girl được khán giả biết đến.