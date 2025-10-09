5 học sinh giành huy chương vàng Toán và Khoa học quốc tế

24 học sinh Việt Nam thi Olympic Toán và Khoa học quốc tế (IMSO) đều đạt giải, trong đó 5 em giành huy chương vàng, ít hơn 3 so với năm ngoái.

Kết quả được ban tổ chức cuộc thi công bố sáng 9/10.

Ba học sinh giành huy chương vàng môn Toán là Nguyễn Nhật Minh (trường THCS - THPT Newton), Chung Minh Tiến (THCS Archimedes) và Nguyễn Quang Vinh (Tiểu học & THCS Ngôi Sao Hà Nội). Trong đó, Quang Vinh mới học lớp 5, nhỏ tuổi nhất.

Ở môn Khoa học, huy chương vàng thuộc về Vũ Đức Huy (THCS - THPT Newton) và Trương Đức Minh Khôi (Delta Global School).

Còn lại, 15 học sinh nhận huy chương bạc, 4 em giành huy chương đồng. So với năm ngoái, số huy chương vàng giảm 3, huy chương bạc tăng 1.

Danh sách học sinh đạt giải IMSO 2025 như sau:

TT Họ và tên Trường Huy chương Môn Toán 1 Tạ Minh Quang Tiểu học, THCS, THPT Ngôi Sao Hoàng Mai Bạc 2 Nguyễn Quang Vinh Tiểu học & THCS Pascal Bạc 3 Trần Nguyên Minh THCS - THPT Newton Bạc 4 Trần Quang Vinh THCS - THPT Newton Bạc 5 Nguyễn Nhật Minh THCS - THPT Newton Vàng 6 Dư Hoàng Minh THCS - THPT Newton Bạc 7 Trịnh Vũ Trí Nhân THCS - THPT Newton Đồng 8 Nguyễn Xuân Đức Minh THCS Archimedes Bạc 9 Chung Minh Tiến THCS Archimedes Vàng 10 Trần Nguyễn Hoàng Lan THCS Archimedes Bạc 11 Nguyễn Quang Vinh Tiểu học & THCS Ngôi Sao Hà Nội Vàng 12 Nguyễn Hiểu Minh Tiểu học & THCS Newton 5 Đồng Môn Khoa học 1 Đinh Kỳ Hòa THCS - THPT Newton Đồng 2 Vũ Đức Huy THCS - THPT Newton Vàng 3 Đỗ Đức Việt Khôi THCS - THPT Newton Bạc 4 Đinh Mạnh Đức Trí THCS - THPT Newton Bạc 5 Nguyễn Minh Thành THCS - THPT Newton Bạc 6 Lê Nguyên Anh THCS Chuyên Ngoại ngữ Bạc 7 Nguyễn Hà Vy An Tiểu học & THCS Ngôi Sao Hà Nội Bạc 8 Nguyễn Mai Trang Phổ thông Liên cấp Nguyễn Siêu Bạc 9 Đinh Nguyễn Bảo Khánh Phổ thông Liên cấp Nguyễn Siêu Bạc 10 Trương Đức Minh Khôi DGS (Delta Global School) Vàng 11 Nguyễn Đình Tùng Long Biên Đồng 12 Nguyễn Hữu Tín THCS Năng khiếu, Đại học Sư Phạm Hà Nội Bạc

IMSO là cuộc thi thường niên dành cho học sinh dưới 13 tuổi nhằm thúc đẩy năng lực trí tuệ và sự hứng thú với lĩnh vực STEM (Khoa học, Công nghệ, Kỹ thuật, Toán). Cuộc thi do Bộ Giáo dục Indonesia khởi xướng vào năm 2003, Việt Nam cử học sinh tham gia từ năm 2014.

Mỗi quốc gia được cử 12 học sinh, mỗi môn 6 em. Nếu từng là chủ nhà hoặc là thành viên hội đồng IMSO, các nước sẽ được cử tối đa 12 thí sinh ở mỗi môn.

Học sinh dự thi IMSO 2025 dâng hương tại Văn Miếu Quốc Tử Giám cùng các thầy cô, ngày 2/10. Ảnh: Fanpage trường Tiểu học & THCS Pascal

Với môn Toán, thí sinh phải trả lời các câu hỏi ngắn, câu hỏi yêu cầu chứng minh/mở rộng vấn đề, xoay quanh 5 chủ đề (số học, hình học, dữ liệu và đo lường, xác suất thống kê và toán giải trí).

Ở môn Khoa học, đề thi gồm lý thuyết và thực nghiệm, trải dài với 16 chủ đề, từ sức khỏe con người cho tới các nguồn năng lượng và hệ mặt trời.

Ngôn ngữ chính thức của cuộc thi là tiếng Anh. Thí sinh được dùng từ điển.

Kỳ thi năm nay có 23 đoàn, diễn ra từ ngày 5 đến 9/10, tại Đại học Quốc tế AlBukhary, Malaysia. Năm sau, kỳ thi sẽ diễn ra ở Indonesia.

Thanh Hằng