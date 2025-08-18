5 hiểu lầm phổ biến về ung thư trực tràng

Nhiều người lầm tưởng chỉ nam giới mới bị ung thư trực tràng hay việc tầm soát cần thiết với cá nhân có tiền sử gia đình mắc bệnh.

Theo Gobocan 2022, ung thư đại trực tràng đứng thứ 4 trong các loại ung thư phổ biến nhất tại Việt Nam với gần 17.000 ca mắc mới, liên tục tăng theo từng năm. Tỷ lệ sống sót sau 5 năm của người bệnh chỉ khoảng 14%.

Bác sĩ Zee Ying Kiat, chuyên gia ung thư nội khoa tại Parkway Cancer Center Singapore, chỉ ra 5 quan niệm sai lầm phổ biến về bệnh này.

Đây là bệnh của nam giới

Theo bác sĩ, ung thư đại trực tràng không chỉ xảy ra ở nam giới mà cũng có thể ảnh hưởng đến phái nữ. Thực tế, ung thư này là nguyên nhân gây tử vong phổ biến thứ hai ở phụ nữ Singapore.

Độ tuổi không quan trọng

Nguy cơ mắc bệnh lý này tăng theo tuổi tác, do đó càng có tuổi, càng cần chú trọng mọi yếu tố. Phần lớn trường hợp ung thư đại trực tràng ở Singapore và thế giới được chẩn đoán từ 50 tuổi trở lên, cả nam lẫn nữ.

Tầm soát chỉ cần thiết với cá nhân có tiền sử gia đình

Theo bác sĩ, không ít người quan niệm chỉ các thành viên trong gia đình có người mắc bệnh mới nên tầm soát ung thư đại trực tràng. Tuy nhiên thực tế không đơn giản như vậy.

"Vì bệnh thường không biểu hiện triệu chứng ở giai đoạn đầu, do đó nên thực hiện các cuộc tầm soát được khuyến nghị để phát hiện ung thư, bất kể có tiền sử gia đình có người bị bệnh hay không", ông Zee Ying Kiat lý giải.

Bác sĩ giải thích các nguyên nhân bệnh ung thư trực tràng. Ảnh: Pexels

Ung thư đại trực tràng không thể phòng ngừa

Bác sĩ phủ nhận quan niệm trên bởi ung thư đại trực tràng có thể phòng ngừa hiệu quả bằng cách tầm soát thường xuyên.

Vì bệnh thường phát triển từ các polyp tiền ung thư (khối u trên niêm mạc đại tràng lẫn trực tràng), vì vậy tầm soát thích hợp có thể phát hiện sớm và loại bỏ các polyp này trước khi chúng chuyển thành ung thư.

Cụ thể, xét nghiệm máu ẩn trong phân (FOBT) hoặc hóa miễn dịch trong phân (FIT) có thể phát hiện một lượng nhỏ máu.

Nội soi đại tràng cho phép bác sĩ kiểm tra trực tràng và toàn bộ đại tràng bằng một ống dài có đèn (ống soi).

Nội soi đại tràng ảo ứng dụng thiết bị X-quang đặc biệt để xâu chuỗi hình ảnh chi tiết có thể cho thấy các polyp và loạt bất thường khác.

Bác sĩ từ Parkway Cancer Center Singapore khuyên mọi cá nhân áp dụng lối sống lành mạnh như: ăn uống cân bằng, tập thể dục mỗi ngày, cai thuốc lá và uống rượu ở mức độ vừa phải.

Ung thư đại trực tràng không thể điều trị

Như nhiều loại ung thư khác, u đại trực tràng có thể điều trị khi phát hiện sớm. Hơn 90% ca mắc bệnh này có thể sống thêm 5 năm nếu được chữa trị ngay ở giai đoạn sớm.

"Thật không may, chỉ khoảng 1/3 trong tất cả trường hợp ung thư đại trực tràng được phát hiện ở giai đoạn đầu. Do đó, tầm soát thường xuyên rất quan trọng vì có thể giúp chẩn đoán ra bệnh sớm, qua đó tăng cơ hội điều trị", bác sĩ Zee Ying Kiat cho hay.

