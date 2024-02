5 hành trình có thể xách balo đi xuyên Tết

Các travel blogger gợi ý 5 hành trình trong và ngoài nước du khách có thể đi xuyên Tết dễ dàng với chi phí vừa phải.

Dựa trên kinh nghiệm, các blogger đưa ra gợi ý về hành trình xuyên Tết dễ đi, chi phí không quá cao và không cần xin visa đối với du lịch nước ngoài.

Buôn Ma Thuột

Blogger Vinh Gấu lựa chọn Buôn Ma Thuột vì dễ di chuyển với sân bay gần trung tâm thành phố, có đường bay từ các thành phố lớn như Hà Nội, TP HCM và Đà Nẵng. Các du khách khu vực phía Nam cũng có thể lựa chọn đi xe khách để tiết kiệm chi phí.

Thời tiết Buôn Ma Thuột mát mẻ và nhịp sống lại không bị đông đúc như Đà Lạt. Ngoài ra, du khách tới đây có đa dạng lựa chọn từ homestay đến khách sạn 5 sao. Giá đồ ăn rẻ và Vinh Gấu chưa gặp tình trạng "chặt chém" khi du lịch ở đây. Các món ngon có thể kể là bún đỏ, bún riêu, bún chìa, bánh ướt thịt nướng, bánh khọt, bánh đúc nguội.

Khu vực thác Bảy Nhánh ở Buôn Đôn. Ảnh: Vinh Lê

Blogger này gợi ý lịch trình 4 ngày 3 đêm để có thể khám phá được hết các điểm du lịch chính ở Buôn Ma Thuột.

- Ngày 1: Khám phá trung tâm thành phố, ghé thăm Bảo tàng dân tộc Đắk Lắk để tìm hiểu về thổ nhưỡng, đặc sản, văn hóa con người vùng đất Tây nguyên. Sau đó, tham quan Bảo tàng Cà phê để tìm hiểu về các làn sóng cà phê, hình thức thưởng thức cà phê trên thế giới và văn hóa cà phê bản địa.

Ngoài ra, du khách cũng nên tới Ako Dhong (Buôn Cô Thôn) và tham quan nhà sàn của người Ê Đê, chùa Sắc Tứ Khải Đoan - ngôi chùa lớn và lâu đời nhất Buôn Ma Thuột.

- Ngày 2: Khám phá Buôn Đôn, nơi có Vườn Quốc gia Yok Đôn, các buôn làng cổ và nổi tiếng với những câu chuyện vua săn voi và nghề thuần dưỡng voi rừng.

- Ngày 3: Trải nghiệm đi thuyền độc mộc trên hồ Lắk, hồ nước ngọt tự nhiên lớn thứ hai Việt Nam. Trải nghiệm ẩm thực của người M'Nông. Khám phá hòn đá voi mẹ.

- Ngày 4: Khám phá cụm thác nổi tiếng Đray Nur - Đray Sáp trước khi về.

Vinh Gấu ước tính tiền lưu trú trung bình 1 triệu mỗi đêm cho hai người; ăn uống khoảng 100.000 đồng một ngày mỗi người; tiền thuê xe máy và xăng xe khoảng 250.000 đồng mỗi ngày.

Hội An

Vlogger Phan Thanh Quốc (Kẻ Du Mục) nói anh đã đến Hội An hơn 10 lần và rất thích nơi này. Quốc cũng từng ở Hội An hai tuần dịp Tết vì muốn từ từ cảm nhận không khí yên bình yên của phố cổ.

"Dù là sáng hay tối, Hội An đều mang một vẻ đẹp riêng", anh nói.

Trong ngày đầu tiên, Quốc gợi ý du khách dành thời gian tận hưởng không gian phố cổ và ẩm thực địa phương. Anh đặc biệt thích cơm gà, mì Quảng và cao lầu, những món đặc trưng của Hội An với giá khoảng 30.000-40.000 đồng mỗi phần.

Phố cổ Hội An. Ảnh: Đỗ Anh Vũ

Hôm sau, du khách nên dành thời gian khám phá rừng dừa Bảy Mẫu với giá 85.000 đồng mỗi người. Quốc nói anh thích trải nghiệm ngồi trên thuyền thúng nhỏ, đi giữa rừng, hòa mình cùng thiên nhiên. Buổi tối, Quốc từng đi thuyền trên sông Hoài vào đảo Ký ức Hội An và thả đèn hoa đăng.

Theo anh, du khách hạn hẹp thời gian có thể dành tối thiểu hai đêm tận hưởng Hội An. Người có quỹ thời gian thoải mái có thể chầm chậm tận hưởng Hội An theo cách riêng. Thời tiết mùa này ở Hội An đẹp, giao thông thuận tiện, phù hợp cho cả người trẻ du lịch một mình lẫn gia đình.

Singapore

Vinh Gấu phân vân giữa Lào và Singapore nhưng anh thấy Singapore sẽ sôi động, phù hợp không khí Tết hơn. Lịch trình anh gợi ý kéo dài 3 ngày 2 đêm, với chi phí gồm vé máy bay (khoảng 5,5 triệu khứ hồi mỗi người); lưu trú (khoảng 3,5 triệu mỗi đêm cho hai người); ăn uống (khoảng 1,2 triệu đồng mỗi người một ngày); tham quan và đi lại (khoảng 5 triệu đồng cho hai người).

Lịch trình cụ thể:

- Ngày 1: Khám phá khu trung tâm Singapore với những địa điểm gồm Gardens by the Bay, Marina Bay Sands, mua sắm ở Orchard Road.

- Ngày 2: Vui chơi ở Universal Studios Singapore và thủy cung S.E.A Sentosa.

- Ngày 3: Khám phá Chinatown, khu Little India, trải nghiệm ArtScience Museum rồi quay trở về Việt Nam.

Marina Bay Sands ở Singapore. Ảnh: SGN

Về ẩm thực, blogger này gợi ý nên thử cua sốt ớt, cháo ếch ở khu phố Geylang, cơm gà Hải Nam Boon Tong Kee, set ăn sáng kiểu Singapore Ya Kun Kaya Toast, súp sườn trà Bak Kut Teh.

Kuala Lumpur, Malaysia

Blogger du lịch Phan Thanh Quốc gợi ý một địa điểm khác phù hợp nghỉ ngơi, vui chơi dịp Tết dễ đi chính là Kuala Lumpur, thành phố anh đã ghé thăm hơn 10 lần.

Vé máy bay khứ hồi từ TP HCM đến Kuala Lumpur khoảng 2,5 triệu đồng mỗi người. Quốc cho rằng mức giá này hợp lý và Kuala Lumpur sẽ là điểm đến thú vị trong dịp Tết.

Ngày đầu tiên, Quốc gợi ý chỉ nên tham quan khu trung tâm, đừng vội đi xa vì cảm nhận đầu luôn quan trọng. Quảng trường Merdeka, chợ trời và những kiến trúc xung quanh đều đẹp và không tốn phí. Sau đó, du khách ghé China Town, check in tiệm sách BookXcess độc đáo và nổi tiếng tại lầu 2 của RexKL (rạp chiếu phim cũ).

Quốc nhấn mạnh phải thử món kem Panda, giá 13 ringit (khoảng 70.000 đồng). Buổi tối, China Town luôn nhộn nhịp và không thiếu trải nghiệm thú vị để khám phá.

Khu China Town ở Kuala Lumpur. Ảnh: The Star

Ngày tiếp theo, du khách nên tới hang động Batu, một trong những địa điểm hàng đầu tại Kuala Lumpur, cách trung tâm khoảng 15 km. Bên trong hang động luôn mát mẻ dù bên ngoài trời nóng. Cách di chuyển thuận tiện và rẻ nhất với Quốc là gọi xe ôm công nghệ.

Buổi chiều, du khách có thể tham quan Petronas, tòa tháp đôi biểu tượng của Malaysia. Theo anh, chụp hình tòa tháp ban ngày sẽ đủ sáng nhưng nếu nán lại đợi Petronas lên đèn, đây sẽ là cảnh tuyệt đẹp. Di chuyển trong trung tâm Kuala Lumpur bằng xe buýt hoàn toàn miễn phí và các điểm tham qua hầu hết cũng miễn phí.

Bangkok, Thái Lan

Travel blogger Phan Thế Anh chia sẻ ưu tiên Thái Lan dịp Tết vì thời gian bay ngắn, nhiều hãng bay để lựa chọn. Ngoài ra, Thái Lan lúc nào cũng tấp nập nên không cần lo lắng việc hàng quán đóng cửa dịp Tết. Với nhiều người Việt, Tết là dịp tốt để đi lễ chùa nên Thái Lan cũng là điểm lý tưởng với nhiều đền, chùa nổi tiếng như Wat Arun, Wat Pho, Wat Phra Kaew, Wat Traimit.

Một góc Bangkok nhìn từ trên cao. Ảnh: Phan Thế Anh

"Dịp Tết, tôi không ưu tiên thời gian khám phá nhiều, chủ yếu tận hưởng nghỉ dưỡng trong khách sạn có dịch vụ tốt, gần trung tâm", anh nói. Thông thường, một chuyến đi Bangkok kết hợp Phuket hoặc Krabi của Thế Anh sẽ kéo dài 6 ngày, 5 đêm với chi phí khoảng 30 triệu đồng cho cả anh và bố mẹ.

Blogger này nói Thái Lan có nhiều món ngon không kể hết, nhiều người đã biết. Tuy nhiên, một món anh gợi ý du khách nên thử thêm là "foythong" - món làm từ trứng, đường đơn giản với hương vị ngọt, dễ ăn, giá rẻ.

