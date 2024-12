5 hành động văn minh trên chuyến bay mùa cao điểm

Đeo tai nghe khi sử dụng thiết bị điện tử, nhường đường cho khách đang vội, giữ bình tĩnh khi gặp sự cố là những mẹo du lịch văn minh mùa cao điểm.

"Demure" là từ khóa thịnh hành của năm 2024, chỉ hành vi của du khách văn minh và khiêm tốn trong các chuyến đi, thể hiện sự lịch sự kín đáo và tôn trọng đối với những người xung quanh.

Dịp cuối năm là mùa cao điểm du lịch. Chuyên gia ngành hàng không Mỹ thường dùng cụm từ "one and done" để chỉ những du khách chỉ đi du lịch một lần trong kỳ nghỉ lễ, thay vì du lịch thường xuyên quanh năm. Những hành khách này thường không quen với các thủ tục mới của Cục An ninh Vận tải Mỹ (TSA) và có thể làm chậm quy trình kiểm tra an ninh tại sân bay. Một số vấn đề có thể kể đến như vào nhầm hàng kiểm tra an ninh, lên máy bay quá sớm hoặc vi phạm quy định về hành lý.

Chuyên trang du lịch của Mỹ chia sẻ một số bí quyết để có trải nghiệm du lịch thuận tiện, văn minh trong mùa lễ này.

Sử dụng tai nghe để tránh làm ồn đến người xung quanh. Ảnh: Simple Flying

Sử dụng thiết bị điện tử gây ra tiếng ồn làm phiền người xung quanh là việc không nên. Các hãng hàng không như Alaska và American Airlines yêu cầu hành khách đeo tai nghe khi sử dụng thiết bị điện tử. Dù không có quy định bắt buộc, sử dụng tai nghe để tránh gây ảnh hưởng người khác vẫn nên được khuyến khích.

Dù vậy, không phải hành khách nào cũng muốn tuân theo. Tranh cãi với người khác trên chuyến bay về vấn đề tiếng ồn thường không mang lại kết quả tích cực. Trong trường hợp này, hành khách nên chuẩn bị sẵn tai nghe khi đi máy bay để đảm bảo sự yên tĩnh và thoải mái cho bản thân.

Khi tiếp viên hàng không phục vụ, hãy tháo tai nghe để trao đổi thuận tiện hơn, giúp quá trình phục vụ được nhanh chóng.

Hành khách đứng ngay lối đi trên máy bay và lục tìm đồ trong túi xách trước khi đặt lên ngăn chứa hành lý, gây cản trở và làm chậm dòng người phía sau. Trong trường hợp này, hành khách nên chuẩn bị sẵn vật dụng cần thiết hoặc bỏ tất cả vào túi và đặt dưới ghế ngồi. Hành lý xách tay nhỏ gọn nên được đặt dưới ghế ngồi để tiết kiệm không gian ngăn chứa hành lý phía trên.

Nên nhường đường cho hành khách đang gấp tại sân bay trong trường hợp bạn còn nhiều thời gian cho chuyến bay của mình.

Khách du lịch trong mùa cao điểm thường gặp nhiều vấn đề. Tuy nhiên, họ có thể bị từ chối lên máy bay nếu có hành vi gây phiền hà cho người khác hoặc làm ảnh hưởng đến phi hành đoàn.

Nhường đường cho người khác nếu bạn còn thời gian. Ảnh: Aivivu

Một số vấn đề thường được hành khách chia sẻ khi du lịch bằng máy bay vào mùa cao điểm gồm chuyến bay bị hoãn, nhân viên hàng không thiếu chuyên nghiệp và các hệ thống chưa hợp lý trong ngành hàng không. Đôi khi hành khách chưa hiểu toàn bộ vấn đề nhưng lại chỉ trích phi hành đoàn vì "không có mặt" để giải quyết tình huống kịp thời.

Tuy nhiên, chỉ trích không giải quyết được vấn đề và than phiền chỉ làm ảnh hưởng đến mọi người xung quanh. Hãy bình tĩnh. Nếuu cảm thấy bất công, hành khách có thể khiếu nại với hãng hàng không hoặc ngành giao thông.

Ngoài chính sách của hãng hàng không, nhiều quy định mà tiếp viên hướng dẫn trên chuyến bay thực tế là luật liên bang. Cục Quản lý Hàng không Liên bang (FAA) yêu cầu phi hành đoàn chịu trách nhiệm đảm bảo hành khách tuân thủ các quy định này. Do đó, tuân thủ các hướng dẫn của tiếp viên không chỉ giúp tiết kiệm thời gian mà còn tránh gây phiền hà. Hành khách cũng nên giữ thái độ lịch sự khi không đồng ý với những quy định này.

Hà Phương (Theo Fodor's)