5 hàng quán tụ họp gia đình dịp Tết dương lịch tại TP HCM

Những địa điểm ăn uống nằm ở trung tâm TP HCM thích hợp cho nhóm đông người và các gia đình tụ họp dịp đầu năm mới.

5 hàng quán dưới đây được Nhật Anh, hướng dẫn viên, gợi ý kết hợp với khảo sát của phóng viên VnExpress dựa trên các tiêu chí không gian rộng, đồ ăn đạt nhiều đánh giá tích cực, nằm gần trung tâm thành phố thuận tiện di chuyển.

Nhà hàng Dragon Palace

Dragon Palace Đồng Khởi được thiết kế theo phong cách Á Đông, gồm các phòng ăn riêng, phù hợp cho tiếp khách, gặp gỡ đối tác hoặc bữa ăn gia đình riêng tư. Nội thất sử dụng gam màu trầm, ánh sáng dịu và các chi tiết gỗ, tạo cảm giác ấm cúng.

Món gỏi phát tài trong thực đơn của nhà hàng Dragon Palace. Ảnh: Trần Quỳnh

Thực đơn được xây dựng theo cấu trúc bữa ăn Quảng Đông truyền thống. Các món được phục vụ theo nhịp độ chậm, giúp thực khách cảm nhận rõ hương vị từng món. Giá món dao động từ khoảng 80.000 đến hơn 2 triệu đồng, tùy nguyên liệu chế biến.

Nhà hàng có các món dimsum làm thủ công như bánh bao, há cảo, xíu mại; các món quay như vịt quay Bắc Kinh, heo sữa quay; cùng những món hải sản chế biến theo phong cách Quảng Đông. Thực khách lần đầu nên thử dimsum hấp, vịt quay da giòn ăn kèm bánh tráng mỏng và nước sốt, hoặc các món cá hấp xì dầu.

Do nhà hàng thường kín chỗ vào buổi trưa và tối, đặc biệt cuối tuần, thực khách nên đặt bàn trước và cân nhắc gọi theo set để trải nghiệm phong cách bữa ăn Quảng Đông. Với nhóm đông, việc trao đổi trước với nhân viên về khẩu vị và ngân sách sẽ giúp bữa ăn diễn ra suôn sẻ hơn.

Quán cơm Cẩm Thị

Quán cơm Cẩm Thị nằm trên đường Hồ Hảo hớn, phường Cầu Ông Lãnh. Quán lấy cảm hứng từ ngôi nhà của họa sĩ Mộng Bích - "cây đại thụ của tranh lụa Việt" với mái ngói rêu phong, vườn nhỏ và ao sen gợi không gian làng quê Bắc Bộ. Quán được thiết kế theo kiểu nhà ba gian, chia thành nhiều khu, ở giữa là sân vườn trồng sen và cây cảnh. Dù nằm ở mặt đường, lối vào được bố trí như một con ngõ nhỏ, tạo cảm giác tách biệt khỏi phố thị.

Các món ăn tại quán cơm Cẩm Thị. Ảnh: Cẩm Thị

Mang tinh thần Bắc - Trung bộ, thực đơn thiết kế các món ăn dung hòa hương vị ba miền với khoảng 40 món như thịt kho tàu, canh khổ qua nhồi thịt, bánh bèo, bánh xèo, giá từ 20.000 đến 100.000 đồng mỗi phần. Các món do người dì của chủ quán cùng một đầu bếp thực hiện.

Nhà hàng Mặn Mòi

Nhà hàng Mặn Mòi nằm trong khu phố Tây Thảo Điền, chuyên món đặc sản vùng miền Việt Nam. Nhà hàng có không gian mở, chủ đề lấy cảm hứng từ thiên nhiên. Các đồ dùng đều mang tinh thần Việt với bàn ghế gỗ, chén đĩa mộc mạc, ống đựng đũa bằng nhôm phủ lá chuối, xung quanh là những bức tranh phong cảnh ba miền.

Từ không gian đến món ăn đều gợi nhớ về mâm cơm gia đình Việt. Thực đơn của nhà hàng trải dài với đặc sản ba miền Việt Nam, được chia theo hạng mục như salad, súp, món chính, món nướng, món tráng miệng, món niêu và lẩu.

Nhà hàng thường xuyên tổ chức các sự trải nghiệm ẩm thực Việt, giới thiệu các món lạ các vùng miền. Những món ăn đặc sắc sẽ được chuyên gia ẩm thực và đầu bếp nghiên cứu đưa vào thực đơn phục vụ lâu dài. Không gian tại nhà hàng Mặn Mòi có sức chứa hơn 100 khách, phù hợp buổi tụ họp gia đình đông vào đầu năm.

Quán Om nướng

Om Nướng có nhiều chi nhánh tại các phường của TP HCM, trong đó cơ sở nằm trong khuôn viên công viên bờ sông Sài Gòn được nhiều thực khách lựa chọn. Quán có không gian ngoài trời rộng khoảng 500 m2, tạo cảm giác gần gũi thiên nhiên. Thiết kế mở cho phép thực khách vừa thưởng thức đồ ăn vừa ngắm cảnh sông nước.

Một combo món gồm lẩu, ốc và đặc sản vùng miền tại Om. Ảnh: Om Nướng

Thực đơn tập trung vào các món nướng, lẩu và ẩm thực Việt quen thuộc, phù hợp cho nhóm đông và gia đình tụ họp cuối tuần. Giá mỗi món dao động từ khoảng 100.000 đến 1 triệu đồng. Do thường xuyên đông khách, quán khuyến nghị đặt bàn trước để tránh chờ đợi.

Nhà hàng Hoi An Sense

Hoi An Sense, một trong 6 nhà hàng, được vinh danh ở hạng mục Michelin Selected tại TP HCM năm 2025. Mở cửa từ năm 1998, nhà hàng nằm trên tầng 6 của một tòa nhà trên đường Phan Kế Bính, phường Tân Định. Không gian được thiết kế theo kiến trúc nhà gỗ truyền thống, các phòng ăn ngăn bằng vách gỗ, tạo sự riêng tư cho thực khách phù hợp với nhóm đông người.

Món cá chẽm cuốn ba rọi nướng sả cây. Ảnh: Hoi An Sense

Thực đơn phong phú với các loại bánh Hội An, cơm và nhiều món đặc sản vùng miền.

Trong cẩm nang Michelin, không gian nhà gỗ kết hợp hồ sen và đèn lồng tại Hoi An Sense được mô tả "mang đến cảm giác như bước vào chính phố cổ Hội An". Michelin gợi ý thực khách nên thử món cuốn kiểu Huế với thịt heo, tôm chua, ăn kèm rau sống, khoai lang tím và nước chấm dấm chua nhẹ.

Một món khác cũng được khuyến nghị là cá chẽm cuốn ba rọi nướng sả cây, dùng cùng củ cải muối và lá tía tô. Giá món ăn từ 200.000 đến một triệu đồng.

Tuấn Anh