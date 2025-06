5 gương mặt gen Z diễn bùng nổ tại 'Em xinh say hi'

Ánh Sáng AZA được khen có nét trong trẻo, đa tài khi có thể hát, nhảy, rap. Cô tên thật là Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng, 21 tuổi, bắt đầu với âm nhạc lúc 12 tuổi khi gia nhập nhóm SGO48 - một nhánh của mô hình idol Nhật Bản tại Việt Nam. Sau khi nhóm tan rã vào năm 2021, cô tập trung cho việc học. Năm 2024, ca sĩ trở lại hoạt động solo, phát hành EP đầu tay mang tên AZA, hợp tác nhạc sĩ Kai Đinh.

Show Em xinh say hi đặt mục tiêu "tìm kiếm thế hệ nữ idol mới của nhạc Việt". Họ được chia thành các liên quân, đối đầu trực tiếp qua các màn trình diễn theo hình thức nhóm nhạc. Giám đốc âm nhạc JustaTee (nickname Jessica Thanh Tú) cùng đội ngũ hơn 20 producer, nhạc sĩ phụ trách các sáng tác mới cho thí sinh. Chương trình do đơn vị từng tổ chức thành công chương trình Anh trai say hi hồi giữa năm 2024 thực hiện.