5 gợi ý du lịch gần TP HCM dịp Tết Dương lịch

Lịch nghỉ Tết Dương dài 3 ngày, du khách từ Sài Gòn có thể lựa chọn những địa điểm trong phạm vi 200 km, tiết kiệm thời gian di chuyển.

Cách TP HCM 100 - 200 km có nhiều điểm du lịch phù hợp kỳ nghỉ ngắn ngày dịp Tết Dương lịch. Các hoạt động trekking, cắm trại cho du khách cơ hội thả mình vào thiên nhiên sau những ngày ở thành phố khói bụi, chi phí không quá đắt đỏ. Tuy nhiên, các điểm đến này không thích hợp với du khách ưa sự tiện nghi.

Du khách muốn nghỉ ngơi hoàn toàn có thể lựa chọn nghỉ dưỡng tại những khu resort khép kín. Chi phí cho hoạt động này thường cao, đổi lại là không gian riêng tư và dịch vụ cao cấp.

Anh Chơn Thành, hướng dẫn viên và blogger du lịch tại TP HCM gợi ý 5 điểm du lịch gần thành phố. Du khách có thể tham khảo cho chuyến đi một ngày hai đêm với kinh phí theo nhu cầu.

Cắm trại, trekking ở La Ngâu

Cách TP HCM 192 km

Chi phí: 1 - 2 triệu đồng

Suối La Ngâu, Bình Thuận, nằm ở thượng nguồn sông La Ngà, được bao bọc bởi rừng Tánh Linh. Nơi này sở hữu cảnh quan nguyên sơ, yên tĩnh, là địa điểm lý tưởng cho những ai muốn ngắt kết nối với thế giới ảo. Du khách tới đây chủ yếu tham gia hoạt động cắm trại quanh suối.

Từ TP HCM đến La Ngâu gần 200 km, mất khoảng 3 tiếng di chuyển theo cung đường cao tốc TP HCM - Long Thành - Dầu Giây - Long Khánh (Đồng Nai). Từ đây, du khách tiếp tục đến khu vực tượng Đức Mẹ Tà Pao, qua cầu La Ngâu. Từ cầu này, đi khoảng 2 km để vào bãi cắm trại. Đoạn đường gần đến bãi trại khá khó đi nhưng xe con vẫn có thể vào tận nơi. Du khách không có phương tiện cá nhân có thể liên hệ bãi cắm trại dịch vụ đặt xe 7 chỗ đưa đón.

Du khách chèo SUP trên dòng suối La Ngâu. Ảnh: Đỗ Hiếu

Hiện La Ngâu có thời tiết đẹp nhất năm, một ngày trải qua 4 mùa, nắng tầm trưa không gắt. Có hai hình thức là dựng lều tại các bãi tự phát hoặc cắm trại tiện nghi với dịch vụ có sẵn (glamping). Anh Đỗ Hiếu, chủ khu cắm trại Boo Camp, thuộc La Ngâu chia sẻ hiện khu vực này chỉ có hai điểm kinh doanh dịch vụ cắm trại có giấy phép hoạt động, còn lại là các bãi tự phát. Chi phí cắm trại dịch vụ trọn gói có giá từ 650.000 đồng đến 1 triệu đồng mỗi khách một đêm, đã bao gồm các bữa ăn. Tiện nghi các lều tại đây đầy đủ với đệm, chăn, ga, gối, gối ôm, wifi, khu vệ sinh tách biệt.

Du khách cần đặt chỗ trước nếu dự định cắm trại dịch vụ. Càng gần ngày lễ, lượng lều trống view đẹp càng ít. Ngày lễ, địa điểm cắm trại này không phụ thu. Dịp Tết Dương lịch, du khách có thể dành 2 ngày khám phá địa điểm này với các hoạt động cắm trại, đốt lửa trại, chèo SUP, bắn cung. Nhóm khách từ 5 người muốn trải nghiệm thêm nhiều hoạt động có thể tham gia cung trekking 5-14 km qua hồ Dami, hồ Hàm Thuận và tham gia thiện nguyện trên địa bàn xã La Ngâu. Nếu cắm trại tự do, du khách có thể thuê bãi có bảo vệ túc trực với giá 100.000-150.000 đồng mỗi đêm để đảm bảo an toàn.

Khám phá Cần Giờ

Cách TP HCM hơn 40 km

Chi phí: 1 - 3 triệu đồng

Cách trung tâm TP HCM khoảng 40 km về phía Đông Nam, Cần Giờ là huyện duy nhất của thành phố giáp biển, với đường bờ biển dài 23 km. Sở hữu vị trí địa lý đặc thù, cộng hưởng điều kiện tự nhiên đặc trưng cùng nhiều di tích văn hóa và bề dày lịch sử, Cần Giờ thu hút khách du lịch trải nghiệm mô hình du lịch sinh thái, du lịch xanh, du lịch nông nghiệp, du lịch cộng đồng.

Hiện để đến Cần Giờ, du khách đều phải qua phà. Từ trung tâm TP HCM, di chuyển theo hướng cầu Tân Thuận, tiếp đó rẽ vào Nguyễn Văn Linh, Huỳnh Tấn Phát và hướng về phà Bình Khánh. Giá vé qua phà có 17 mức (áp dụng từ tháng 7/2022), rẻ nhất là 2.000 đồng (người đi bộ, xe đạp), đắt nhất là 220.000 đồng một lượt (xe đầu kéo). Các phương tiện thông dụng như xe máy có giá 4.000 đồng, xe ôtô dưới 7 chỗ giá 23.000 đồng.

Khách qua đêm tại Cần Giờ có thể tham khảo hoạt động cắm trại dịch vụ (glamping) sát biển ở LATA Camping, giá các lều từ 500.000 đến 2,7 triệu đồng mỗi đêm. Ngoài ra có các lựa chọn lưu trú ở homestay và resort như Khu nghỉ Hòn Ngọc Phương Nam và Cần Giờ Resort có giá từ 600.000 đến 900.000 đồng một đêm. Hana's House Homestay, Phúc Homestay, Eco Homestay, Homestay Cát Tường, Homestay và nhà hàng Chú Năm lùn, có giá từ 300.000 đồng đến 600.000 đồng một đêm.

Cần Giờ có các điểm tham quan nổi bật gồm khu du lịch Vàm Sát, bãi biển 30/4, đảo Thạnh An, khu sinh thái Dần Xây, khu căn cứ cách mạng Rừng Sác, chợ hải sản Hàng Dương.

Cắm trại ở Tà Đùng

Cách TP HCM hơn 40 km

Chi phí: 1 - 3 triệu đồng

Cách TP HCM khoảng 250 km, Đắk Nông nằm ở cửa ngõ phía tây nam của Tây Nguyên, với thủ phủ là thành phố Gia Nghĩa. Cuộc sống nơi đây không ồn ào và xô bồ mà mang vẻ bình dị với nhiều nét đặc sắc về văn hóa của khoảng 40 dân tộc. Nơi này còn thu hút du khách bởi cảnh quan hồ Tà Đùng, được ví như "vịnh Hạ Long của Tây Nguyên".

Hồ Tà Đùng nhìn từ trên cao. Ảnh: Phương Phương

Để di chuyển đến Đăk Nông, du khách từ TP HCM có thể lựa chọn ôtô, xe khách, xe máy. Vé xe khách từ TP HCM đến Đăk Nông, khởi hành từ bến xe miền Đông của các nhà xe như Đại Nghĩa, Duyên Hà, Hoàng Long có giá dao động 150.000 - 200.000 đồng một người.

Vườn Quốc gia Tà Đùng thuộc địa phận xã Đăk Som, cách thành phố Gia Nghĩa khoảng 45 km về phía đông nam theo Quốc lộ 28. Trung tâm của Vườn là hồ Tà Đùng. Hoạt động ngăn dòng thủy điện đã tạo ra hồ nước trên cao có diện tích khoảng 22.000 ha với hơn 40 hòn đảo và bán đảo lớn nhỏ. Đây là điểm đến không thể bỏ qua ở Đăk Nông.

Cắm trại ở Tà Đùng, du khách có thể lựa chọn các hoạt động như đi thuyền, thưởng ngoạn cảnh quan những hòn đảo hiện lên giữa mặt hồ. Ngoài ra, nơi đây còn có thác đá granite, hàng chục loài động thực vật quý hiếm.

Nếu lựa chọn cắm trại tự túc, chọn bãi cắm trên đỉnh đồi để ngắm bình minh, du khách cần tự chuẩn bị lều trại, đèn pin, chăn gối, áo ấm để ngủ lại qua đêm, đồ ăn, bếp nướng nếu ăn uống tại chỗ). Du khách có thể đặt đồ ăn tại các homestay. Khu vực này cũng có những điểm lưu trú tiện nghi như Nhà chú Đông (Ta Dung Topview homestay), nhà chú Hùng (Khu du lịch Tà Đùng) và Freedom Green Village.

Tắm suối khoáng nóng ở Bình Châu

Cách TP HCM 140 km

Chi phí: Từ 2 triệu đồng

Bình Châu là một xã thuộc huyện Xuyên Mộc, Bà Rịa - Vũng Tàu. Nơi đây cách TP HCM 140 km và được ví như lá phổi xanh của Đông Nam Bộ. Ngoài dạo chơi biển Hồ Cốc, hoạt động tắm suối khoáng nóng là hoạt động đặc trưng khi nhắc đến Bình Châu.

Du khách trải nghiệm luộc trứng trong hồ khoáng nóng ở Bình Châu. Ảnh: ntqa2802

Để tiết kiệm chi phí, du khách có thể lựa chọn lưu trú tại các khách sạn, homestay trong xã sau đó đặt dịch vụ tắm khoáng nóng riêng. Nếu tài chính dư dả, du khách nên nghỉ dưỡng trong resort có khu tắm khoáng nóng.

Giá vé tắm khoáng từ 170.000 đồng mỗi người tùy loại bùn, khoáng, bồn lớn hay nhỏ. Ngoài tắm thì du khách có thể ngâm chân, massage, ăn trứng luộc trong giếng nước nóng. Giá lưu trú tại tổ hợp nghỉ dưỡng có hồ tắm khoáng là từ 2 triệu đồng mỗi đêm tùy hạng phòng, có lối đi riêng tách biệt với khách chỉ mua vé vào cửa tắm khoáng.

Nghỉ dưỡng ở Hồ Tràm

Cách TP HCM khoảng 120 km

Chi phí: Từ 3 triệu đồng

Hồ Tràm là điểm du lịch nổi tiếng ở Bà Rịa - Vũng Tàu, gây ấn tượng với biển xanh, bờ cát mịn, không gian yên tĩnh, thích hợp để nghỉ dưỡng. Với 2 ngày nghỉ dịp lễ sắp tới, du khách có thể tham quan nhiều điểm đến, thưởng thức hải sản tươi ngon cùng các dịch vụ vui chơi giải trí khép kín tại đây.

Có nhiều cách đến Hồ Tràm, phổ biến là bằng xe ôtô cá nhân, xe limousine, xe máy. Một số resort tại đây có dịch vụ đưa đón khách từ TP HCM miễn phí.

Hồ Tràm có nhiều địa điểm lưu trú từ bình dân đến cao cấp. Nếu chi phí có hạn, bạn chọn những khách sạn bình dân, nhà nghỉ giá rẻ để lưu trú như Duy Tân Hotel, Ven Sông Riverside Hotel, Sea View Hotel, nhà nghỉ Cát Đằng, nhà nghỉ Hải Yến.

Cao cấp hơn, vừa để tận hưởng không khí trong lành, vừa hòa mình với thiên nhiên và vui chơi bằng các hoạt động thư giãn hay giải trí thì có hai resort 5 sao gồm InterContinental Grand Ho Tram và Holiday Inn Resort Ho Tram Beach, có vị trí sát biển, biệt lập. Chi phí lưu trú dịp lễ dao động từ 3 triệu đồng mỗi đêm tùy loại phòng, villa.

Bích Phương