5 giám đốc liên quan vụ sập hội trường 250 chỗ bị khởi tố

Cần Thơ6 năm sau khi xảy ra vụ sập hội trường 250 chỗ vừa xây xong, 5 giám đốc thuộc Ban quản lý dự án, công ty thiết kế, thẩm tra, giám sát, thi công bị khởi tố.

Ngày 28/8, Công an TP Cần Thơ khởi tố ông Huỳnh Mỹ Tính, Giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Châu Thành B (cựu Giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang cũ) về hành vi Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, theo Điều 360 Bộ luật Hình sự.

Các ông Nguyễn Văn Thọ (Giám đốc Công ty tư vấn đầu tư Vĩnh Phát - đơn vị thiết kế); Trương Hồng Phong (Giám đốc công ty tư vấn đầu tư xây dựng Tân Hưng Phát - thẩm tra); Võ Vương Linh (Giám đốc Công ty tư vấn thiết kế xây dựng 379 - giám sát); Bồ Văn Trong (Giám đốc Công ty cơ khí xây dựng Trọng Nhân - thi công) và Tô Trí Hóa (cựu Trưởng phòng Kinh tế Hạ tầng huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang cũ) bị điều tra về tội Vi phạm quy định về xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng, theo Điều 298 Bộ luật Hình sự.

Các bị can được tại ngoại hầu tra.

Công an TP Cần Thơ cũng có văn bản gửi UBND xã Châu Thành đề nghị phân công người tham tố tụng với tư cách là bị hại, đồng thời nêu yêu cầu về phần trách nhiệm dân sự và xử lý đối với các bị can.

Hiện trường vụ sập hội trường ngày 10/8/2019. Ảnh: An Bình

Công trình khu hành chính UBND thị trấn Ngã Sáu (huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang cũ) có tổng mức đầu tư gần 15 tỷ đồng. Đơn vị trúng thầu là Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Huỳnh Trân, với tổng giá trị gói thầu hơn 9,4 tỷ đồng, gồm các hạng mục: san lấp mặt bằng; cổng - hàng rào; khối hội trường 250 chỗ; khối trụ sở khu hành chính; nhà xe - cột cờ; sân đường - cây xanh, thoát nước...

Công trình thi công ngày 19/4/2017, hoàn thành ngày 30/11/2018 và bàn giao cho UBND thị trấn Ngã Sáu đưa vào sử dụng ngày 20/12/2018. Gần 8 tháng sau, hơn 6h sáng 10/8/2019, chính quyền địa phương sử dụng hội trường 250 chỗ ngồi để làm đại hội chi bộ ấp Đông Mỹ thì bất ngờ hệ thống mái ngói bị sụp đổ. Sự cố làm thiệt hại hoàn toàn kết cấu mái của hội trường, may mắn không có trường hợp thương vong.

Đầu năm 2020, Viện Khoa học Công nghệ xây dựng (Bộ Xây dựng) xác định nguyên nhân sự cố là kết cấu mái thép thi công thực tế không đảm bảo khả năng chịu lực, vít liên kết của một số kèo không đúng chủng loại, không đảm bảo khả năng chịu lực.

Còn theo báo cáo của Sở Xây tỉnh Hậu Giang thì Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Châu Thành (chủ đầu tư) thực hiện chưa đầy đủ trách nhiệm, lựa chọn các tổ chức, cá nhân tham gia dự án khi chưa đáp ứng yêu cầu năng lực; thiếu trách nhiệm trong kiểm tra, giám sát. Nhà thầu thi công không có lý lịch máy móc, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động khi đưa vào công trình; thi công chưa tuân thủ quy định hồ sơ thiết kế được duyệt...

Sự cố khi đó được các cơ quan chức năng xác định gây thiệt hại hơn 500 triệu đồng, chi phí kiểm định hơn 387 triệu đồng. Năm 2022, các đơn vị liên quan đã khắc phục xong hậu quả, đưa công trình vào sử dụng.

An Bình