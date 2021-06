5 giám đốc bị bắt vì chiếm đoạt hơn 600 tỷ đồng

An GiangCác giám đốc của 5 công ty bị cáo buộc đã cấu kết với nhau sử dụng hóa đơn khống, lập hàng trăm hồ sơ vay, chiếm đoạt của ngân hàng hơn 600 tỷ đồng.

Ông Ngô Văn Thu nghe đọc lệnh bắt tạm giam. Ảnh: Công an cung cấp.

Ngày 11/6, Ngô Văn Thu (70 tuổi, quê Bà Rịa - Vũng Tàu), Tổng giám đốc Công ty cổ phần Việt An, cùng 4 giám đốc khác ở TP Long Xuyên bị Công an An Giang khởi tố, bắt tạm giam về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Riệng Lưu Bách Thảo (57 tuổi, ở thành phố Long Xuyên), nguyên Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Việt An, bị khởi tố nhưng bị can này đã xuất cảnh.

Theo điều tra, năm 2010-2014, Thu và lãnh đạo của bốn công ty khác cấu kết với nhau sử dụng hoá đơn mua bán cá tra và thức ăn khống, lập hơn 100 bộ hồ sơ vay, chiếm đoạt tiền của chi nhánh ngân hàng ở An Giang.

Trong đó, Nguyễn Viết Tuyên (45 tuổi), nguyên Giám đốc Công ty TNHH Việt Hưng An Giang và Lưu Bá Phúc (46 tuổi), Giám đốc Công ty TNHH Bách Phúc đã xuất khống hóa đơn.

4 giám đốc còn lại trong vụ án bị bắt. Ảnh: Công an cung cấp.

Năm 2017, Công an An Giang đã khởi tố vụ án Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng và Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Ngọc Tài