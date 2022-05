5 giá trị nổi bật của shophouse The Koradise Meyhomes Capital Phú Quốc

Kiên GiangVị trí đắc địa, hệ thống tiện ích đa dạng, phong cách Hàn Quốc… là những giá trị nổi bật của shophouse The Koradise Meyhomes Capital Phú Quốc.

Vị trí lõi trung tâm đại đô thị

Nằm trong dự án Meyhomes Capital Phú Quốc, The Koradise được đánh giá là phân khu đắt giá nhờ vị trí lõi trung tâm đại đô thị. Toàn bộ shophouse đều sở hữu mặt tiền trục Đại lộ trung tâm An Thới lộ giới 36 m, hoặc mặt đường Bình Minh 36 m hay trục công viên sôi động của Meyhomes Capital Phú Quốc. Vị trí đắc địa này sẽ giúp cho The Koradise dễ dàng kết nối đến các tiện ích của toàn dự án và các điểm du lịch của địa phương.

The Koradise nằm tại vị trí giao thương sầm uất của dự án. Ảnh phối cảnh: Tân Á Đại Thành

Theo thống kê từ Sở Du lịch Kiên Giang, trong tháng 4, Phú Quốc đón hơn 450.000 lượt khách, tăng 23% so với cùng kỳ. Tổng thu từ du lịch đạt xấp xỉ 500 tỷ đồng, tăng 40% so với cùng kỳ. Thời gian lưu trú tăng từ 2,1 ngày năm 2019 lên 2,6 ngày. Điều này cũng cho thấy dư địa kinh doanh của bất động sản hưởng lợi từ sự phát triển của du lịch Phú Quốc.

Shophouse mang phong cách Hàn Quốc

The Koradise được chủ đầu tư Tân Á Đại Thành – Meyland cùng Tập đoàn Daewoo E&C Hàn Quốc phát triển. Với tâm huyết kiến tạo tuyến phố mua sắm, giải trí phong cách Hàn Quốc tại đảo ngọc, The Koradise mang đến những căn shophouse mang đậm dấu ấn của các tuyến phố mua sắm sôi động xứ kim chi.

Tuyến phố mua sắm phong cách Hàn Quốc nơi trung tâm đảo ngọc. Ảnh phối cảnh: Tân Á Đại Thành

Trong tương lai đây cũng sẽ là nơi hội tụ của nhiều thương hiệu đa ngành có tiếng của Hàn Quốc và thế giới, trở thành điểm mua sắm cho người dân địa phương và khách du lịch. Theo đó, những nét đặc trưng trong văn hóa xứ Hàn được đan cài khéo léo tại The Koradise như: dãy cây kèn hồng, phố check in mang phong cách Kpop, đèn nấm linh chi... mang đến điểm thăm quan mới lạ.

Điểm nhấn trong quy hoạch giúp cho các shophouse The Koradise đều sở hữu từ hai đến ba mặt tiền, giúp tối ưu hóa hiệu quả khai thác kinh doanh. Để tạo sự đồng bộ về hình ảnh và tăng giá trị thẩm mỹ, toàn bộ mặt tiền tầng một các căn shophouse trên tuyến phố này đều được ốp đá granite sang trọng. Bên cạnh đó, các căn shophouse The Koradise có thiết kế từ 4 - 5 tầng và một tum giúp khai thác tối đa không gian kinh doanh và sinh hoạt cho chủ sở hữu.

Shophouse sở hữu lâu dài

Theo đại diện chủ đầu tư, do thừa hưởng vị trí nằm trong 6% quỹ đất dành cho đô thị, được cấp quyền sở hữu lâu dài tại Phú Quốc, The Koradise Meyhomes Capital Phú Quốc phù hợp là tài sản có tính kế thừa truyền đời.

"Các căn shophouse The Koradise Meyhomes Capital Phú Quốc với hình thức sở hữu lâu dài không chỉ là lựa chọn đầu tư kinh doanh mà còn là điểm dừng chân an cư lý tưởng cho khách hàng", vị này nhấn mạnh.

Thiết kế shophouse The Koradise. Ảnh phối cảnh: Tân Á Đại Thành

Quỹ căn giới hạn

Trong bối cảnh nguồn cung bất động sản đô thị sở hữu lâu dài hạn chế tại Phú Quốc, 94 căn shophouse The Koradise được kỳ vọng sẽ thu hút giới đầu tư bởi khả năng sinh lời hấp dẫn.

Hệ thống tiện ích đa dạng

The Koradise cũng là phân khu sở hữu nhiều tiện ích ấn tượng với hệ thống công viên ánh sáng, công viên sông, trung tâm vui chơi giải trí cùng với tuyến phố mua sắm sẽ kiến tạo nên "tam giác" vui chơi, mua sắm sôi động cho cư dân và khách du lịch. Trong tương lai, Đại lộ trung tâm An Thới sẽ hình thành trục lễ hội xuyên đảo với các hoạt động lễ hội đường phố 4 mùa hấp dẫn, hứa hẹn là điểm đến hấp dẫn khách du lịch.

Thu Hương