5 giá trị cốt lõi giúp EVNNPC đổi mới toàn diện

Xác định văn hóa là sức mạnh nội sinh, EVNNPC hiện thực hóa 5 giá trị cốt lõi gồm: niềm tin, chất lượng, tiên phong, sáng tạo và trách nhiệm hướng tới dịch vụ khách hàng xuất sắc.

Quản lý địa bàn trải rộng trên 27 tỉnh, thành phố phía Bắc với địa hình phức tạp và nhu cầu phụ tải tăng trưởng nóng, Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) luôn đứng trước áp lực phải đổi mới để thích nghi. Giai đoạn 2022-2025, công ty xác định 5 giá trị cốt lõi trong sản xuất, kinh doanh gồm: niềm tin, chất lượng, tiên phong, sáng tạo và trách nhiệm vào từng quy trình vận hành. Đây được xem là ADN định danh thương hiệu, kim chỉ nam cho sự chuyển dịch từ tư duy cung cấp điện thuần túy sang phục vụ khách hàng chuyên nghiệp.

Cán bộ nhân viên EVNNPC cải tiến phương thức làm việc và ứng dụng tiến bộ trong kỹ thuật. Ảnh: EVNNPC

Theo đại diện EVNNPC, giá trị đầu tiên và dễ nhận diện nhất trong cuộc "lột xác" này là sự kết hợp giữa "tiên phong" và "sáng tạo". Trong bối cảnh chuyển đổi số là xu thế tất yếu, EVNNPC xác định tinh thần tiên phong là mệnh lệnh hành động để không bị tụt hậu. Thay vì chờ đợi cơ chế hay học tập mô hình có sẵn, đơn vị chủ động đi trước trong việc áp dụng công nghệ mới vào lưới điện thông minh. Nếu trước đây, hình ảnh ngành điện gắn liền với những thủ tục giấy tờ rườm rà hay việc ghi chỉ số thủ công, hiện nay, tư duy sáng tạo thay đổi hoàn toàn cục diện.

"Việc số hóa quy trình kinh doanh, triển khai công tơ điện tử đo xa và vận hành các trạm biến áp không người trực là những minh chứng rõ nét. Sáng tạo tại EVNNPC không chỉ dừng lại ở cấp lãnh đạo, còn được khuyến khích trong từng tổ đội sản xuất", đại diện EVN cho biết.

Vị này nêu ví dụ, đó là những sáng kiến cải tiến kỹ thuật của người thợ nhằm khắc phục sự cố nhanh nhất tại các vùng núi hiểm trở, hay các giải pháp phần mềm do kỹ sư nội bộ phát triển để tối ưu hóa quản trị. Sự tiên phong đổi mới công nghệ và sáng tạo trong cách làm giúp năng suất lao động tăng cao, tạo tiền đề vững chắc cho sự minh bạch thông tin.

Tuy nhiên, công nghệ hiện đại sẽ vô nghĩa nếu thiếu đi giá trị "chất lượng". Trong hệ quy chiếu văn hóa của EVN, chất lượng không chỉ là sự ổn định của dòng điện (kWh), còn là chất lượng của dịch vụ và sự hài lòng của khách hàng. Giai đoạn 2022-2025 đánh dấu bước ngoặt khi EVNNPC quyết liệt xóa bỏ tư duy độc quyền, bao cấp "xin - cho" tồn tại nhiều năm. Mọi hoạt động đều xoay quanh trục "lấy khách hàng làm trung tâm". Chất lượng dịch vụ lúc này được đo đếm bằng tốc độ phản hồi và sự thuận tiện.

Nhân viên EVNNPC tích cực học hỏi chuyển đổi số trong xử lý công việc. Ảnh: EVNNPC

Khách hàng tại 27 tỉnh miền Bắc hiện có thể tiếp cận dịch vụ điện mọi lúc, mọi nơi thông qua các nền tảng số. Đồng thời, chất lượng nhân lực cũng được chú trọng thông qua các khóa đào tạo về văn hóa ứng xử. Từ thái độ của giao dịch viên tại quầy đến tác phong của người công nhân sửa điện đều phải toát lên sự chuyên nghiệp, tận tâm. Lãnh đạo Tổng công ty nhiều lần nhấn mạnh, chất lượng dịch vụ là thước đo lòng tự trọng của người làm điện và là yếu tố sống còn trong cơ chế thị trường.

Song hành với nhiệm vụ kinh tế, giá trị "trách nhiệm" lại là yếu tố khẳng định vai trò chính trị - xã hội của doanh nghiệp nhà nước. Trách nhiệm của EVNNPC không gói gọn trong các con số doanh thu, lợi nhuận, còn mở rộng ra cam kết với cộng đồng và sự phát triển bền vững của đất nước. Với địa bàn quản lý bao gồm cả biên giới, hải đảo và những vùng sâu, vùng xa khó khăn nhất, trách nhiệm được cụ thể hóa bằng sự dấn thân.

"Đó là nỗ lực không mệt mỏi để đưa ánh sáng về các thôn bản chưa có điện, dù suất đầu tư lớn và hiệu quả kinh tế thấp. Những người thợ áo cam bám trụ giữa mưa lũ, bão tuyết để giữ dòng điện thông suốt phục vụ chống thiên tai và sản xuất", đại diện EVN nêu rõ.

Trách nhiệm còn thể hiện qua ý thức bảo vệ môi trường, tuyên truyền sử dụng năng lượng tiết kiệm và các hoạt động an sinh xã hội thường niên của Tổng công ty.

Công ty Điện lực Thanh Hóa vinh danh các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp tiêu biểu sử dụng điện an toàn, tiết kiệm, hiệu quả, ngày 25/11. Ảnh: Báo Thanh Hóa

Đại diện EVNNPC cho biết, các giá trị doanh nghiệp theo đuổi đều hướng đến đích "niềm tin". Slogan "Thắp sáng niềm tin" của EVN là cam kết từ hai phía: niềm tin của khách hàng với ngành điện và niềm tin trong nội bộ tổ chức. Để khách hàng tin yêu, doanh nghiệp buộc phải minh bạch trong ghi chỉ số, chính xác trong hóa đơn và kịp thời trong xử lý sự cố. Tuy nhiên, để làm được điều đó, trước hết nội bộ EVNNPC phải được xây dựng dựa trên sự tin tưởng. Văn hóa doanh nghiệp giai đoạn này chú trọng tạo dựng môi trường làm việc đoàn kết, "trên dưới đồng lòng, dọc ngang thông suốt". Khi người lao động tin vào định hướng của lãnh đạo, lãnh đạo tin vào năng lực của nhân viên, sức mạnh tập thể sẽ được giải phóng tối đa.

Trong bối cảnh ngành năng lượng thế giới và trong nước còn nhiều biến động, đại diện Tổng công ty chia sẻ, nền tảng văn hóa càng cần được xây đắp từ niềm tin, chất lượng, tiên phong, sáng tạo và trách nhiệm. "Đây sẽ là giá trị bền vững giúp EVNNPC vượt qua thách thức, tiếp tục sứ mệnh đảm bảo dòng điện cho sự phồn vinh của đất nước", vị đại diện nhấn mạnh.

Thanh Thư