5 đường cao tốc nhiều làn xe chạy nhất thế giới

Mỹ - New Jersey Turnpike được coi là một trong những hệ thống đường cao tốc hình mẫu để nhiều nơi khác học tập và thiết kế theo. Đường được mở từ năm 1951 với chiều dài 188 km.

Không phải toàn bộ cao tốc đều có 18 làn, mà phần lớn chỉ 4-6 làn. Tuy nhiên, một số đoạn đường nơi đi qua những điểm có giao thông đông đúc với 12-14 làn, và đoạn giữa lối ra 14 và 15E có đến 18 làn.

New Jersey Turnpike cũng không do chính phủ hay chính quyền bang giám sát, mà do The Turnpike Authority quản lý như một bên trung gian. Cơ quan này có riêng đội cảnh sát tuần tra và tổng cộng khoảng 200 thành viên có nhiệm vụ đảm bảo an toàn cho người sử dụng đường cao tốc. Ảnh: Substack