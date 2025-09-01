5 du khách bị sóng cuốn ở biển Phú Quốc

An GiangTrong lúc tắm tại bãi biển thuộc khu phố 7, đặc khu Phú Quốc, nhóm du khách bị sóng cuốn, bốn người được cứu, một người nguy kịch.

Nhóm du khách nói trên tắm biển trong thời tiết xấu, sóng lớn, nên bị cuốn xa bờ, chiều 31/8. Phát hiện sự việc lực lượng chức năng đã cứu đưa vào bên trong.

Bốn người sau đó sức khỏe ổn định gồm hai nam, một nữ và một cháu bé 12 tuổi. Riêng một nam du khách (chưa rõ nhân thân), đã ngưng tim, ngưng thở khi đưa vào bờ, đang cấp cứu tại Trung tâm Y tế đặc khu Phú Quốc.

Sở Du lịch An Giang, UBND đặc khu Phú Quốc đã có văn bản yêu cầu các cơ sở kinh doanh du lịch địa phương bố trí lực lượng ứng trực, không để du khách tắm biển khi mưa giông.

Nửa tháng trước, cũng tại An Giang hai du khách đã tử vong trong lúc chèo sup tại đảo Hải Tặc, xã Tiên Hải, TP Hà Tiên (cũ). Cả hai gặp phải sóng lớn, phương tiện bị lật, trôi ra xa.

Ngọc Tài - Dương Đông