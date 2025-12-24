5 đội dự giải bóng đá nữ U19 Quốc gia 2026

Hà NộiLĐBĐ Việt Nam (VFF) công bố và tổ chức lễ bốc thăm giải đấu cho các nữ cầu thủ trẻ vào chiều 23/12.

Giải năm nay vắng đội Zantino Vĩnh Phúc, chỉ còn Hà Nội, TP HCM, Phong Phú Hà Nam, Thái Nguyên và Than khoáng sản Việt Nam. Các đội thi đấu vòng tròn hai lượt tính điểm xếp thứ bậc. Lượt đi diễn từ ngày 7/1 đến 20/1/2026 ở Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam (VYS). Lượt về từ ngày 25/1 đến 7/2 tại sân Hà Nam ở Ninh Bình.

Giải đấu được xem là cữ dượt quan trọng để một số cầu thủ chuẩn bị cho giải bóng đá nữ U20 châu Á 2026, diễn ra tại Thái Lan từ ngày 1/4 đến 18/4. Việt Nam nằm ở bảng A cùng chủ nhà, Trung Quốc và Bangladesh.

Lễ bốc thăm giải bóng đá nữ U19 Quốc gia 2026 tại trụ sở LĐBĐ Việt Nam ngày 23/12/2025. Ảnh: VFF

Giải có 12 đội chia làm ba bảng. Các đội thi đấu vòng tròn một lượt, tính điểm, để chọn ra ba đội nhất, ba đội nhì và hai đội thứ ba thành tích tốt nhất vào tứ kết.

Đây là một trong ba giải châu Á mà bóng đá nữ Việt Nam góp mặt, cùng giải U17 và Asian Cup. Tổng thư ký VFF Nguyễn Văn Phú cho biết Việt Nam là nước hiếm hoi ở khu vực có các giải cấp độ trẻ, dù số lượng đội không nhiều. "Thông qua đây, nhiều gương mặt triển vọng được phát hiện, đào tạo và từng bước trưởng thành để đóng góp cho CLB, ĐTQG", ông Phú cho biết.

Phong Phú Hà Nam (áo đỏ) hòa Thái Nguyên 0-0 ở lượt cuối, để vô địch giải bóng đá nữ U19 Quốc gia 2025. Ảnh: VFF

Giải bóng đá nữ U19 Quốc gia, tiền thân là U18, lần đầu tổ chức vào năm 2007. Hà Tây (nay là Hà Nội II) là đội vô địch đầu tiên. Trong khi đó, Hà Nam đã vô địch ba mùa gần nhất.

Sau 19 kỳ giải, Hà Nội I dẫn đầu với 8 lần đăng quang. Xếp sau là Hà Nam (6), Than khoáng sản Việt Nam (3) và Hà Nội II (2).

Nhiều cầu thủ xuất sắc ở giải này sau này đều thành danh, có thể kể đến Nguyễn Thị Tuyết Dung, Nguyễn Thị Liễu, Phạm Hải Yến, Biện Thị Hằng, Ngân Thị Vạn Sự, Nguyễn Thị Vạn, Nguyễn Thị Thanh Nhã.

Hiếu Lương