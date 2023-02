5 đồ uống giúp giảm mỡ và ngăn lão hóa

MỹNước diệp lục, kombucha, nước lọc, cà phê đen và trà xanh là những thức uống giàu chất chống oxy hóa, có thể giảm mỡ bụng và ngăn ngừa lão hóa.

Nghiên cứu công bố trên Tạp chí Nutrients cho thấy một số món tráng miệng, đồ ăn nhẹ có đường và đồ chiên rán có khả năng gây lão hóa cao, làm tổn thương đáng kể cho làn da. Theo các chuyên gia của Harvard Health, bánh mì trắng, đồ uống có đường, carb tinh chế và chất béo bão hòa cũng làm tăng mỡ bụng.

Để ngăn ngừa tổn hại từ chế độ ăn thường ngày, các chuyên gia đề xuất một số loại thức uống giúp giảm mỡ, làm chậm quá trình lão hóa. Đây là những loại đồ uống chứa ít đường, calo, giàu dinh dưỡng hoặc chất chống oxy hóa.

Nước diệp lục

Nước diệp lục là loại thức uống không phổ biến, nhưng rất hiệu quả để đốt mỡ bụng, làm căng bóng da, đẩy lùi lão hóa.

"Uống nước diệp lục giúp giải độc, tăng cường sức khỏe làn da, cung cấp lượng đáng kể chất chống oxy hóa", Trista Best, chuyên gia dinh dưỡng tại Balance One, giải thích.

Bà cho biết các chất chống oxy hóa trong diệp lục giúp loại bỏ độc tố, giảm tác hại của các gốc tự do. Khi các gốc tự do hoạt động, da bị lão hóa. Nước diệp lục chứa các chất chống viêm tự nhiên, ngăn ngừa da chảy xệ, giảm thiểu nếp nhăn. Nghiên cứu năm 2016 cũng phát hiện bôi các loại kem diệp lục làm giảm tốc độ quá trình quang hóa da - dạng tổn thương do ánh nắng mặt trời.

Nước diệp lục cũng thúc đẩy tiêu hóa, đốt cháy chất béo. Thức uống này cải thiện chất lượng của các tế bào hồng cầu, khiếp chúng mang nhiều oxy hơn. Oxy dồi dào trong cơ thể khiến chất dinh dưỡng và năng lượng luân chuyển hiệu quả. Điều này giúp bạn có đủ sức khỏe để tham gia các hoạt động thể chất, giảm cân nhanh chóng hơn.

Kombucha

Kobucha, thức uống lên men với nguyên liệu tự nhiên, có thể ngăn chặn lão hóa và đốt cháy calo. Chìa khóa của Kombucha chính là quá trình lên men diễn ra 7-30 ngày trong nhiệt độ phòng 20-29°C. Càng ủ lâu thức uống sẽ có vị chua ngọt, nước trà cũng có hương vị đặc trưng.

"Lên men tự nhiên tạo ra men vi sinh, các lợi khuẩn giúp hệ vi sinh đường ruột hoạt động tốt. Đường ruột khỏe mạnh giúp kiểm soát cân nặng và ngăn ngừa tình trạng lão hóa", Hayley Miller, thạc sĩ khoa học tại Persona Nutrition, cho biết.

Nghiên cứu công bố trên Scientific Reports kết luận người sở hữu hệ vi sinh đường ruột khỏe mạnh và đa dạng có ít chất béo nội tạng hơn.

Kombucha ngâm với quế và chanh vàng. Ảnh: Freepik

Nước lọc

Chuyên gia dinh dưỡng Katie Tomaschko cho biết loại đồ uống hiệu quả, đơn giản giúp khắc phục tình trạng lão hóa da, ngăn ngừa chất béo tích tụ là nước lọc.

"Nước hỗ trợ quá trình trao đổi chất, là nền tảng của lối sống lành mạnh, giúp kiểm soát cân nặng, tác động tích cực đến quá trình lão hóa, giảm nguy cơ mắc chứng suy giảm nhận thức", tiến sĩ Tomaschko nói.

Theo báo cáo công bố trên Tạp chí Clinical, Cosmetic and Investigational Dermatology, uống nhiều nước là chìa khóa giữ cho làn da đủ ẩm, trông trẻ trung hơn.

Cà phê đen

Theo tiến sĩ Dana Ellis Hunnes, cà phê đen là thức uống không chứa calo, giàu chất chống oxy hóa, kháng viêm và cung cấp nước cho cơ thể. Bằng cơ chế quay vòng quá trình trao đổi chất, các thành phần trong cà phê có thể đốt mỡ, chống lão hóa, giữ cho làn da căng mọng và ngậm nước.

Trong cà phê có chất chống oxy hóa polyphenol, thúc đẩy tác dụng kháng viêm. Polyphenol cũng có trong thực vật, trái cây và rau quả. Nhóm chất chống oxy hóa này được ngành công nghiệp thực phẩm sử dụng để bảo quản thức ăn, từ đó tránh được mùi vị ôi thiu. Polyphenol tốt cho sức khỏe con người, vì chúng làm giảm căng thẳng - một trong những cơ chế gây viêm nhiễm.

Trước đây, giới chuyên gia có ít bằng chứng cho thấy polyphenol có thể phản ứng với các phân tử khác, chẳng hạn protein trong thực phẩm. Ở nghiên cứu mới, các nhà khoa học đã làm được điều này. Họ điều tra cách thức hoạt động của polyphenol khi kết hợp với axit amin, thành phần cấu tạo của protein.

Kết quả cho thấy polyphenol phản ứng với một axit amin thúc đẩy tác dụng ức chế viêm trong các tế bào miễn dịch tăng cường. Như vậy, hỗn hợp này có lợi đối với hệ miễn dịch ở người.

Nghiên cứu quy mô lớn về người trưởng thành Nhật Bản, công bố trên Tạp chí Nutrients cũng cho thấy việc tiêu thụ cà phê hàng ngày giúp giảm tỷ lệ mỡ bụng.

Trà xanh

Trà xanh đem lại lợi ích sức khỏe tương tự cà phê. Tiến sĩ Hunnes giải thích trà xanh chứa chất chống oxy hóa catechin, polyphenols giúp tăng cường trao đổi chất.

Thức uống này có thành phần chính là caffeine và epigallocatechin gallate (EGCG), giúp biến mỡ thừa thành acid, đốt mỡ thừa, đồng thời giảm stress, khiến tinh thần minh mẫn, tỉnh táo cả ngày. Lượng caffein trong trà xanh ở mức vừa phải không gây tác dụng tiêu cực cho hệ thần kinh.

Bên cạnh đó, trà xanh làm giảm hai loại mỡ xấu LDL cholesterol và triglyceride. Nghiên cứu công bố trên Tạp chí Nghiên cứu Môi trường và Sức khỏe Cộng đồng chỉ ra rằng tình nguyện viên uống trà xanh trong 12 tuần có ít chất béo nội tạng hơn so với nhóm không uống.

Thục Linh (Theo Eat this, Not that)