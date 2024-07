5 đồ gia dụng được quảng cáo thổi phồng nhất

Xem quảng cáo trên mạng nhiều người mê những món đồ gia dụng thông minh, tiện lợi nhưng đem về dùng chỉ thấy bực mình vì nhiều thứ chẳng khác gì món đồ chơi.

Cây lau nhà hơi nước

Món đồ này được tuyên bố có thể loại bỏ vi khuẩn trong phòng thông qua nhiệt độ cao và tác dụng làm sạch mạnh mẽ, giúp việc lau sàn trở nên dễ dàng hơn.

Tuy nhiên trên thực tế không như vậy. Vì phải cắm dây vào ổ điện nên phạm vi lau nhà hạn chế. Khi gặp bụi bẩn cứng đầu, sẽ không thể lau sạch nếu không dùng lực.

Cây lau nhà hơi nước nhiệt độ cao tiêu tốn nước nhanh. Thời gian lau cần phải được kiểm soát tốt, nếu không có thể phải thêm nước nhiều lần mới lau hết được một lượt. Việc này tốn nhiều thời gian và công sức hơn so với cây lau nhà truyền thống.

Ngoài ra, chổi trên cây lau nhà cũng rất bất tiện khi vệ sinh. Sử dụng một thời gian cặn nước sẽ bịt kín các lỗ thoát hơi, ảnh hưởng đến hiệu quả lau.

Không chỉ vậy, cây lau nhà hơi nước nhiệt độ cao còn đắt tiền. Nếu bạn mua hàng trung cấp đến cao cấp thì có thể giảm bớt các nhược điểm trên. Nhưng nếu mua hàng rẻ tiền về sử dụng, nó có thể trở thành món đồ "ăn hại", tự rước bực vào thân. Nhiều người phản ánh khớp nối giữa tay cầm và thân máy rất mỏng manh, nhựa kém chất lượng nên hay bị gãy.

Đừng ham mua những cây lau nhà hơi nước nhiệt độ cao rẻ tiền vì sẽ rất bất tiện sử dụng. Ảnh: Paper

Máy giặt mini

Xem video về máy giặt mini hẳn bạn rất thích, mơ tưởng nó giặt đồ trẻ em, đồ nội y sạch sẽ. Sự thực nhiều người đã dùng đều hối hận.

Máy giặt mini ồn ào đến mức khiến bạn sợ hãi ngay lần đầu sử dụng. Bạn sẽ phải thêm và xả nước theo cách thủ công, không tiện như máy giặt thông thường. May mắn nó đỡ được công phải chà xát.

Món đồ này chỉ phù hợp hơn với những người đàn ông và phụ nữ hơi độc thân, hơi lười và thích trải nghiệm. Hoặc chỉ nên dùng để giặt riêng đồ cho trẻ em nếu bạn không đủ điều kiện mua một chiếc máy riêng cho bé.

Máy giặt mini thường được sử dụng giặt đồ trẻ sơ sinh hoặc nội y. Ảnh: Sohu

Máy tiệt trùng dao, thớt

Bệnh lây qua đường miệng đang là mối quan tâm lớn của nhiều người. Vì lý do này, nhiều người lựa chọn máy tiệt trùng dao, thớt, đũa dựa vào quá trình khử trùng bằng tia cực tím và các phương pháp khử trùng khác do máy tiệt trùng giải phóng để mong loại bỏ vi khuẩn, vi trùng. Tuy nhiên, chiếc máy này có thực sự đảm bảo an toàn?

Trên thực tế hầu như không thể đạt được mục đích khử trùng chỉ bằng cách trụng đũa bằng nước sôi. Nhiều khi chúng ta luộc đũa trong nước sôi, chẳng bao lâu đũa sẽ bị mốc và đổi màu trở lại. Hơn nữa vi khuẩn không chỉ lây lan qua các dụng cụ nhà bếp, bộ đồ ăn mà bản thân thực phẩm cũng mang vi khuẩn nếu không được nấu chín, rửa sạch.

Không chỉ vậy, nó có thể trở thành ổ vi khuẩn nếu không được vệ sinh thường xuyên. Vô tình quá trình sử dụng còn làm nhiễm bản ngược trở lại dao, đũa.

Nồi nấu chậm không thấm nước

Người bán cho biết chiếc nồi hầm điện không thấm nước này có thể hầm bất cứ thứ gì, đảm bảo an toàn sức khỏe và bảo toàn dinh dưỡng. Những người thích ăn soup, cháo, nhà có trẻ tập ăn dặm sẽ rất thích nó vì giá cả phải chăng và thiết thực.

Nhưng thực tế loại nồi hầm điện không thấm nước này, nhất là loại có dung tích nhỏ chỉ 0,8-1 lít, không thể sử dụng được. Bởi lẽ nó chỉ nấu được một lượng gạo rất nhỏ, trong khi hầu hết người dùng đều bị cho lượng gạo quá tay.

Hơn nữa do chứa được rất ít nước và phải thêm nước liên tục, nên hơi nước yếu, nấu gì cũng không ra món. Kết quả cuối cùng thường là gạo, đậu còn sượng, sống. Bí quyết khi mua món đồ này là phải mua loại có mức giá trung bình đến cao và dung tích lớn.

Một bản nồi nấu chậm bằng hơi nước. Ảnh: Sohu

Quạt điều hòa

Vào mùa hè nóng bức, quạt điện thông thường luôn thổi hơi nóng, quạt điện điều hòa đã ra đời cho các không gian nhà không kín, tiện di chuyển.

Quạt bổ sung nước vào ngăn chứa nước, giúp làm mát hơn. Tuy nhiên loại quạt này rất ồn, tốn điện và tốn diện tích. Các gia đình không nên mua vì không gian vốn nhỏ nên sự ồn ào và chiếm diện tích của nó càng khiến bạn khó chịu. Khi không muốn sử dụng nữa nó rất khó thanh lý, nhưng để lại trong nhà chỉ chiếm diện tích.

Loại quạt này chỉ nên dùng cho các nhà hàng, quán xá để tăng thêm hiệu quả làm mát.

Bảo Nhiên (Theo Aboluowang)