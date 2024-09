5 đồ dùng trong nhà không nên tiếp xúc lâu

Nhiều vật dụng trong gia đình có thiết kế bắt mắt, giá thành rẻ nhưng nếu sử dụng lâu dài có thể gây ra những nguy cơ với sức khỏe.

Dưới đây là 5 món đồ được cho là có nguy cơ mất an toàn cao.

Túi chườm nóng cắm điện

Sản phẩm này được nhiều người ưa thích vào mùa lạnh. Thậm chí nó còn là bảo bối của nhiều phụ nữ với tác dụng giảm đau bụng mỗi kỳ kinh nguyệt.

Ưu điểm của loại túi này là có thể làm nóng trong vài phút với thao tác đơn giản. Tuy nhiên chúng có nguy cơ kém an toàn do nhiều người vừa cắm điện vừa sử dụng. Nếu túi chườm bị hở rất dễ gây chập điện, cháy nổ. Cũng có trường hợp nổ túi do cắm điện quá lâu, nước giãn nở, sinh ra bọt khí.

Giấy ăn dạng bột

Giấy ăn là một sản phẩm thiết yếu nên cần đặc biệt chú ý đến chất lượng. Những loại rẻ tiền, chất lượng kém, khi dùng bột giấy rơi ra chỉ với thao tác chà nhẹ. Nếu gặp loại giấy này, không nên tiếp tục sử dụng bởi nhiều tạp chất, lại lạm dụng thành phần tẩy trắng.

Giấy ăn dạng bột có thể gây dị ứng, thậm chí gây ra các vấn đề về hô hấp.

Dép nhựa giá rẻ

Những mẫu dép nhựa giá rẻ thường được thiết kế bắt mắt, trở thành món đồ được nhiều người ưa dùng. Ngoài chất lượng kém, dễ hỏng rách, dép nhựa giá rẻ để lâu ngày sẽ xuất hiện mùi hăng nồng rồi dần thải ra các chất độc hại cho cơ thể.

Với những đôi dép này, dù rửa nhiều lần vẫn không hết mùi, thậm chí có thể gây ra những triệu chứng khó chịu ở chân như ngứa ngáy, nổi mẩn đỏ.

Màng bọc thực phẩm

Màng bọc thực phẩm chủ yếu được làm từ hợp chất polyethylene (nhựa PE) cùng với phụ gia hóa dẻo hay chất chống oxy hóa. Nếu sử dụng màng bọc thực phẩm không đúng cách có thể gây hại cho sức khỏe.

Khi bọc thức ăn bằng màng bọc sẽ dẫn đến sự tiếp xúc của các thành phần thực phẩm với màng nhựa. Trong khi hóa chất và phụ gia làm nên màng bọc nhựa thường có hại cho sức khỏe.

Người nội trợ nên sử dụng các loại hộp đựng bằng thủy tinh hoặc inox để bảo quản thực phẩm thay cho màng bọc, vừa thân thiện với môi trường vừa tốt cho sức khỏe.

Chảo mất lớp chống dính

Chảo chống dính là dụng cụ hỗ trợ nấu nướng hiệu quả. Tuy nhiên sau một thời gian, nếu lớp chống dính bong tróc, những mảnh vụn kim loại nhỏ có thể lẫn vào thức ăn và khi ăn vào cơ thể không tiêu hóa được chúng.

Trang Vy (Theo sohu)