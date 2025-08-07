Phó thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn nêu 5 định hướng lớn để Việt Nam đóng góp nhiều hơn cho ASEAN trong kỷ nguyên mới.

"Ngày 28/7/1995, Việt Nam gia nhập ASEAN là quyết sách chiến lược mang tầm vóc lịch sử, mở ra chương mới của tiến trình hội nhập và khởi đầu hành trình vươn lên mạnh mẽ của đất nước", Phó thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn ngày 7/8 cho biết trong bài viết nhân dịp kỷ niệm 30 năm Việt Nam tham gia ASEAN, 58 năm thành lập ASEAN.

Theo ông Sơn, Việt Nam trong ba thập kỷ qua luôn là một mắt xích quan trọng của ASEAN, chia sẻ mục tiêu và tầm nhìn chiến lược, thúc đẩy đồng thuận và thống nhất hành động.

"Trong thế giới đầy biến động, Việt Nam một lần nữa đứng trước thời cơ 'thiên thời, địa lợi, nhân hòa' để đóng góp nhiều hơn cho ASEAN trong kỷ nguyên mới", Phó thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn viết, đồng thời nêu 5 định hướng lớn để Việt Nam tiếp tục tham gia kiến tạo thành công của ASEAN.

Phó thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn. Ảnh: Bộ Ngoại giao

Theo ông Sơn, Việt Nam cần tiếp tục cùng các nước củng cố đồng thuận, tăng cường lòng tin chiến lược, giữ vững vai trò trung tâm của ASEAN, phát huy các nguyên tắc, chuẩn mực ứng xử và đề cao thượng tôn pháp luật, nhằm giữ vững không gian chiến lược cho hòa bình, ổn định khu vực.

Định hướng lớn thứ hai là mở rộng không gian kinh tế, thúc đẩy các sáng kiến khai thác thị trường nội khối, tận dụng hiệu quả các hiệp định tự do thương mại với đối tác và đa dạng hóa liên kết với các đối tác năng động và giàu tiềm năng.

Việt Nam và các nước thành viên cũng cần xây dựng không gian đổi mới sáng tạo, để ASEAN trở thành điểm đến của những ý tưởng và giải pháp đột phá dựa trên nền tảng chuyển đổi số, khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo.

Định hướng tiếp theo là định hình không gian phát triển bao trùm, nơi người dân, doanh nghiệp, địa phương được thụ hưởng thành quả một cách công bằng, và được tạo điều kiện tham gia sâu rộng hơn vào tiến trình xây dựng cộng đồng.

Các thành viên ASEAN cần kết nối không gian văn hóa - xã hội để làm giàu thêm bản sắc cộng đồng, tăng cường tình hữu nghị và hiểu biết giữa người dân các nước. Đây là nguồn sức mạnh nội sinh gắn kết cộng đồng, tạo nền tảng vững chắc cho một ASEAN đoàn kết, chia sẻ và gắn bó.

"Nhìn lại 30 năm qua, từng cam kết, từng hành động, từng sáng kiến đều khắc họa một Việt Nam chủ động, trách nhiệm và nỗ lực hết mình cho ASEAN. Đó không chỉ là hành trình hội nhập, mà là hành trình khẳng định bản lĩnh, lan tỏa giá trị và cùng chia sẻ tương lai với khu vực", Phó thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn nhấn mạnh.

Như Tâm