5 điều thú vị về thương hiệu đồng hồ xa xỉ Patek Philippe

Viên kim cương độc nhất trên viền thân vỏ một số mẫu đồng hồ Patek Philippe: Điểm nhấn này không chỉ là yếu tố trang trí mà còn là độc tôn trong bộ sưu tập Patek Philippe. Năm 1999, chủ tịch đương thời Philippe Stern – giờ đây là chủ tịch danh dự, gợi ý công ty nên sử dụng một viên kim cương nhỏ để tôn vinh chất liệu đặc biệt - bạch kim. Theo đại diện thương hiệu, bạch kim là chất liệu độc đáo vì rất hiếm, cực kỳ tinh khiết, độ bền cao, không biến màu theo thời gian, và đặc biệt khó chế tác.

Trong ảnh là viên kim cương giác cắt tròn ở vị trí 6h trên mẫu Calatrava Ref. 6196P-001 năm 2025.