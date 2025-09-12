5 điều thú vị về thương hiệu đồng hồ xa xỉ Patek Philippe

Các nhà sáng lập thương hiệu đồng hồ Thuỵ Sĩ này đều không phải người Thuỵ Sĩ. Patek Philippe được sáng lập bởi Antoine Norbert de Patek (ảnh) và François Czapek. Antoni là một người Ba Lan. Ông là thiếu uý kỵ binh từ năm 19 tuổi, di cư đến Geneva, Thuỵ Sĩ vào năm 1835 sau chính biến giữa người Ba Lan và Đế quốc Nga. Tại đây, ông gặp đồng hương Ba Lan gốc Séc - François Czapek, người về sau là cộng sự trong công ty đồng hồ của ông.
Các nhà sáng lập thương hiệu đồng hồ Thuỵ Sĩ này đều không phải người Thuỵ Sĩ. Patek Philippe được sáng lập bởi Antoine Norbert de Patek (ảnh) và François Czapek. Antoni là một người Ba Lan. Ông là thiếu uý kỵ binh từ năm 19 tuổi, di cư đến Geneva, Thuỵ Sĩ vào năm 1835 sau chính biến giữa người Ba Lan và Đế quốc Nga. Tại đây, ông gặp đồng hương Ba Lan gốc Séc - François Czapek, người về sau là cộng sự trong công ty đồng hồ của ông.
Tuy nhiên cái tên Patek Philippe chỉ xuất hiện từ năm 1851, sau khi thợ đồng hồ tài ba người Pháp Jean Adrienne Philippe gia nhập công ty. Cả ba nhân vật quan trọng giai đoạn hình thành Patek Philippe đều không phải người Thuỵ Sĩ. Trong ảnh là dòng chữ “Patek Philippe Geneve” trên mẫu đồng hồ để bàn Ref. 27000M-001 năm 2025.
Núm vặn hiện đại là đóng góp vô giá của Patek Philippe trong lĩnh vực đồng hồ cơ học. Ngày nay, hầu như mọi chiếc đồng hồ đeo tay cơ học từ đơn giản đến tinh xảo đều được lên cót và điều chỉnh bằng núm vặn (crown). Ngoài việc lên cót bằng động tác vặn, các chỉ báo thời gian hoặc tính năng khác cũng có thể được điều chỉnh bằng cách kéo núm vặn đến các vị trí khác nhau. Ít ai biết rằng cơ chế này có đóng góp rất lớn của Patek Philippe. Trong ảnh là núm vặn chạm nổi biểu tượng chữ thập hoa của Patek Philippe trên đồng hồ đeo tay Grand Complication Ref. 5308G-001 năm 2025.
Quyết tâm vượt qua những hạn chế của các hệ thống vận hành đồng hồ không chìa cót đương thời, Jean Adrienne Philippe đã phát minh một cơ chế tinh tế và gọn gàng cho phép lên cót và chỉnh giờ với cùng một núm vặn. Cơ chế đột phá của Jean Adrien Philippe được cấp bằng sáng chế ít lâu sau khi ra mắt vào năm 1845. Chính nhờ phát minh này, ông đã được Antoni Patek tìm đến.
Quyết tâm vượt qua những hạn chế của các hệ thống vận hành đồng hồ không chìa cót đương thời, Jean Adrienne Philippe đã phát minh một cơ chế tinh tế và gọn gàng cho phép lên cót và chỉnh giờ với cùng một núm vặn. Cơ chế đột phá của Jean Adrien Philippe được cấp bằng sáng chế ít lâu sau khi ra mắt vào năm 1845. Chính nhờ phát minh này, ông đã được Antoni Patek tìm đến.
Trong ảnh là viên kim cương giác cắt tròn ở vị trí 6h trên mẫu Calatrava Ref. 6196P-001 năm 2025.
Trong ảnh là viên kim cương giác cắt tròn ở vị trí 6h trên mẫu Calatrava Ref. 6196P-001 năm 2025.
Ngày nay, viên kim cương thân vỏ là dấu ấn đặc trưng trên tất cả bộ vỏ đồng hồ bằng bạch kim của hãng, thường được gắn ở vị trí 6h giữa hai quai đeo. Trong một số trường hợp, viên kim cương này có thể đặt ở vị trí 12h nếu giữa hai quai đeo có một bộ phận quan trọng (chẳng hạn như cồng chuông).
Ngày nay, viên kim cương thân vỏ là dấu ấn đặc trưng trên tất cả bộ vỏ đồng hồ bằng bạch kim của hãng, thường được gắn ở vị trí 6h giữa hai quai đeo. Trong một số trường hợp, viên kim cương này có thể đặt ở vị trí 12h nếu giữa hai quai đeo có một bộ phận quan trọng (chẳng hạn như cồng chuông).
16 triệu chi tiết máy đồng hồ được Patek Philippe sản xuất nội bộ tại Thuỵ Sĩ mỗi năm. Các linh kiện thuộc xấp xỉ 10.000 loại khác nhau, sản xuất bởi hơn 400 thợ lành nghề bằng hơn 400 loại máy móc chuyên biệt. Con số này cho thấy năng lực sản xuất in-house (nội bộ) của nhà chế tác đặt trụ sở tại Geneva. Ví dụ, chi tiết trên chiếc đồng hồ với hiển thị kim hồi, mặt kính kép và lộ cơ Ref. 6159G-001 năm 2025 đều được Patek Philippe sản xuất nội bộ (ảnh).
Trong ảnh là chiếc đồng hồ kiểu "phi công" Calatrava Ref. 5524G-010 năm 2025, trang bị lò xo cân bằng Spiromax và đóng dấu Patek Philippe Seal, có sai số chỉ -1/+2 giây/ngày.
Trong ảnh là chiếc đồng hồ kiểu "phi công" Calatrava Ref. 5524G-010 năm 2025, trang bị lò xo cân bằng Spiromax và đóng dấu Patek Philippe Seal, có sai số chỉ -1/+2 giây/ngày.
