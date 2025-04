5 điều thế hệ 8X, 9X hối tiếc nhất

Sinh ra trong giai đoạn "bản lề", là gạch nối giữa thời kỳ nghèo khó và thời đại Internet, thế hệ 8X, 9X có những sự hối hận và ghen tị với Gen Z.

Thế hệ này còn có tên gọi khác là Millennials (thế hệ thiên niên kỷ), là những người sinh từ thập niên 1980 đến giữa thập niên 1990. Họ có những điều hối tiếc về lựa chọn nghề nghiệp, mối quan hệ hay quyết định tài chính, theo khảo sát trên Reddit, công bố đầu năm 2025.

Không dám theo đuổi ước mơ

Nhiều người thuộc thế hệ Millennials hối tiếc vì không theo đuổi đam mê của mình. Thay vì theo đuổi tham vọng, đam mê, họ chấp nhận những công việc an toàn mà giờ đây khiến họ không được thỏa mãn. Một số người cảm thấy bị xã hội gây sức ép, trong khi những người khác lại sợ bất ổn tài chính.

Thống kê cho thấy, so với thế hệ Millennials, thế hệ Gen Z có tinh thần theo đuổi ước mơ cao hơn. Theo một nghiên cứu của Cigna, 75% Gen Z sẵn sàng bỏ việc để theo đuổi các mục tiêu khác, so với 34% ở các thế hệ trước. 80% nhân viên Gen Z muốn công việc cho phép họ khám phá nhiều kỹ năng mới thay vì chỉ tập trung vào một nhiệm vụ duy nhất. 37% nhân viên Gen Z ưu tiên sự hài lòng trong công việc hơn là sự an toàn hay mức lương.

Để cha mẹ kiểm soát quá nhiều

Một số người thuộc thế hệ Millennials cho phép cha mẹ quyết định sự nghiệp, giáo dục hoặc thậm chí là các mối quan hệ của họ. Điều này thường dẫn đến sự bất hạnh và thiếu sự hài lòng. Theo thời gian, họ nhận ra sống theo kỳ vọng của người khác chỉ mang lại sự hối tiếc. Bài học họ rút ra là cần đứng lên vì sự lựa chọn của riêng mình và tạo ra cuộc sống bản thân thực sự mong muốn.

Nghiên cứu của nhà tâm lý học Diana Baumrind (Mỹ) từng cho thấy cha mẹ nuôi dạy con theo phong cách độc đoán tạo ra những đứa trẻ khi trưởng thành rất yếu đuối, thiếu tính tự quyết.

Ở quá lâu trong một mối quan hệ tồi tệ

Nhiều 8X, 9X nhận ra mình lãng phí nhiều năm trong những mối quan hệ không lành mạnh, hy vọng mọi thứ sẽ thay đổi. Cho dù là do sợ cô đơn hay tin rằng họ có thể "sửa chữa" đối tác của mình, giờ đây họ thấy rằng việc rời đi sớm hơn sẽ giúp họ tiết kiệm thời gian, năng lượng và nỗi đau về mặt cảm xúc.

Có con quá sớm

Làm cha mẹ là một quyết định thay đổi cuộc đời. Một số người thuộc thế hệ Millennials thừa nhận rằng họ chưa chuẩn bị đầy đủ. Nhiều người cảm thấy bị gia đình hoặc xã hội gây áp lực và sau đó nhận ra rằng họ chưa sẵn sàng về mặt tình cảm hoặc tài chính. Bài học rút ra đối với nhóm người này là suy nghĩ kỹ trước khi đưa ra những quyết định lớn trong cuộc đời, đặc biệt là khi nuôi dạy con cái.

Không tận hưởng cuộc sống ở độ tuổi 20

Một số người thuộc thế hệ 8X, 9X tập trung quá nhiều vào công việc hoặc trách nhiệm, bỏ lỡ các trải nghiệm xã hội. Ở tuổi 40, họ ước mình đã đi du lịch nhiều hơn, tham dự nhiều sự kiện hơn hoặc chỉ đơn giản là thả lỏng. Mặc dù phát triển sự nghiệp là quan trọng, nhưng tìm được sự cân bằng giữa công việc và tận hưởng là chìa khóa.

Hối tiếc là một phần của cuộc sống, nhưng học hỏi từ những sai lầm của người khác có thể giúp mỗi người đưa ra những lựa chọn tốt hơn. Cho dù đó là theo đuổi ước mơ, đưa ra quyết định tài chính thông minh hay ưu tiên hạnh phúc, chìa khóa là sống có chủ đích.

Thùy Linh (Theo MSN)