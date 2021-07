5 điều cần biết khi chọn giải pháp thông minh cho căn nhà

Gia chủ nên chọn nhà sản xuất quen thuộc với người tiêu dùng Việt, đặt tính an toàn, bảo mật lên hàng đầu... khi lựa chọn thiết bị thông minh.

Trong thời đại 4.0, một căn nhà với đầy đủ tiện nghi và công nghệ hiện đại được nhiều gia đình trẻ quan tâm. Vậy để chọn được các thiết bị nhằm "biến" căn nhà trở nên "thông minh" hơn (smart home) một cách an toàn, tiết kiệm, các gia chủ cần để ý 5 điều dưới đây.

Thứ nhất, khi lắp đặt nhà thông minh, gia chủ nên lựa chọn nhà sản xuất gần gũi, quen thuộc với người Việt Nam. Hiện nay, nhiều công ty, tập đoàn phát triển giải pháp nhà thông minh đáp ứng đúng nhu cầu, sở thích của người dùng Việt.

Thứ hai, tính an toàn, bảo mật phải được đặt lên trên đầu. Hầu hết thiết bị trong nhà thông minh đều kết nối với internet, có thể dùng smartphone trực tiếp điều khiển. Vì vậy, việc rò rỉ thông tin cá nhân luôn là nỗi lo thường trực khi sử dụng nhà thông minh.

Nhà thông minh giúp cho cuộc sống của mọi người trở nên đơn giản, hiện đại.

Thứ ba, xã hội ngày càng hiện đại thì sự tiện nghi, nhanh chóng cũng rất được quan tâm. Nếu nhà thông minh bị trục trặc, không gia chủ nào có thể kiên nhẫn chờ vài ngày để sửa chữa. Vì vậy, những nhà sản xuất có hệ thống phân phối và bảo hành khắp nơi là một lợi thế.

Thứ tư là tính linh hoạt bởi đôi khi, chính sự điều khiển qua app của nhà thông minh gây khó khăn cho thành viên trong gia đình (người già, trẻ nhỏ). Do đó, yếu tố linh hoạt trong cấp độ điều khiển cũng cần được xem xét khi sử dụng nhà thông minh.

Thứ năm, một yếu tố được đề ca là tính thẩm mỹ. Các thiết bị được chọn để lắp đặt cho nhà thông minh phải gọn gàng, tinh tế để đem lại vẻ đẹp cho căn nhà.

Nhà thông minh Điện Quang Smart Home giúp cho người dùng cảm nhận được sự thông minh, an toàn, tiết kiệm trong chính căn nhà của mình.

Với tâm thế của nhà sản xuất "Make in Việt Nam", Điện Quang có lợi thế khi mang đến hệ thống kịch bản phong phú. Kịch bản đảm bảo an ninh, an toàn được phát triển dựa trên tính ứng dụng thực tiễn, thiết kế phù hợp với thói quen, tâm lý của người Việt. Hơn nữa, hệ thống phân phối, lắp đặt, bảo hành của Điện Quang trải rộng, có thể hỗ trợ khách hàng nhanh chóng nhất.

Giải pháp smart home của Điện Quang dễ sử dụng cho mọi lứa tuổi.

Bà Văn Thị Anh Thư - Giám đốc marketing của Công ty Điện Quang chia sẻ: "Khi lựa chọn sử dụng nhà thông minh của Điện Quang, khách hàng sẽ an tâm về độ bảo mật và an toàn của căn nhà. Smarthome sử dụng dịch vụ điện toán đám mây của Amazon Web Services, công ty hàng đầu của Mỹ về dịch vụ điện toán đám mây, trí thông minh nhân tạo với bảo mật an toàn, giúp khách hàng an tâm khi sử dụng. Đồng thời, áp dụng công nghệ bảo mật hai lớp và mã hóa gói tin "End-to-End" giúp tăng cường tính an toàn cho hệ thống".

Ngoài ra, những sự cố, tình huống như cửa chưa khóa, cảnh báo ngập nước, khói, SOS trong những trường hợp khẩn cấp sẽ luôn được cập nhật và thông báo đến khách hàng thông qua điện thoại di động... Vì thế, sự an toàn của ngôi nhà sẽ luôn dưới tầm kiểm soát của khách hàng dù họ ở bất cứ đâu.

Chị Kiều My, nhân viên văn phòng đang làm việc tại TP HCM, chia sẻ nhà thông minh của Điện Quang rất dễ sử dụng. Ngay cả bố mẹ của chị không biết sử dụng những thiết bị công nghệ số và những cháu nhỏ chỉ mới học tiểu học vẫn có thể dùng được. Ngoài việc kết nối không dây internet và điều khiển bằng điện thoại thì các thiết bị vẫn được điều khiển riêng nhờ các nút bấm trên tường. Chỉ cần chạm tay là người già hay trẻ em vẫn có thể dùng được mà không cần điều khiển qua điện thoại. Mặc dù lắp đặt thêm các nút bấm hay công tắc nhưng nhìn chung, các thiết bị này vẫn nhỏ gọn, tinh tế và tạo sự thẩm mỹ cho ngôi nhà.

Bà Anh Thư cho biết nhiều người băn khoăn nếu căn nhà bình thường đang ở thì có thể lắp đặt được nhà thông minh được không? Bà khẳng định nếu nhà của khách hàng đã hoàn thiện và đang sử dụng nhưng muốn lắp đặt giải pháp nhà thông minh Điện Quang Smarthome thì hoàn toàn có thể sử dụng lại hệ thống đường điện cũ mà không cần phải sửa chữa, khoan tường để đi đường điện mới. Việc lắp đặt giải pháp nhà thông minh Điện Quang Smarthome chỉ cần thay thế các công tắc điều khiển cũ bằng các công tắc thông minh. Việc triển khai như vậy sẽ vẫn giữ nguyên được kiến trúc và thiết kế ban đầu của nhà khách hàng.

Xem video kịch bản giải pháp nhà thông minh Smart home Điện Quang:

5 điều cần biết khi chọn thiết bị thông minh cho căn nhà

Ba gói dịch vụ giải pháp nhà thông minh của Điện Quang gồm: Silver có mức giá từ 18 triệu đồng; Gold với mức giá từ 22 triệu đồng và Diamond từ 30 triệu đồng. Chi phí lắp đặt phụ thuộc vào diện tích nhà và số lượng phòng ngủ. Từ ngày 1/7 đến 14/8, Điện Quang ưu đãi lên đến 30% cho khách đặt hàng các gói smart home sớm, lắp đặt sau (áp dụng khi đặt hàng trực tiếp kênh bán hàng Homecare của Điện Quang). Liên hệ Hotline: 1900585817 Email: homecare@dienquang.com hoặc tham khảo tại đây. Xem thêm thông tin tại đây.

