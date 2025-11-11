5 điểm trải nghiệm làm nông hút du khách tại miền Trung

Làng rau Trà Quế, nông trại Green Life, farmstay Lò Gạch Cũ... là những điểm đến hút khách, mang đến trải nghiệm làm nông dân và kỳ nghỉ khác biệt giữa thiên nhiên trong lành.

Những mô hình du lịch kết hợp nông nghiệp không chỉ mang đến cho du khách trải nghiệm chân thực về đời sống nhà nông, còn góp phần tạo sinh kế bền vững cho người dân địa phương, đồng thời bảo tồn, phát huy những giá trị văn hóa bản địa. Dưới đây là 5 điểm đến du lịch nông nghiệp nổi bật ở miền Trung, nơi du khách có thể tạm gác lại những bộn bề của cuộc sống thành thị để hòa mình vào không gian yên bình và trong lành của làng quê.

Làng rau Trà Quế (Hội An)

Du khách trải nghiệm các công đoạn trồng rau tại làng rau Trà Quế. Ảnh: Đắc Thành

Nằm cách trung tâm phố cổ Hội An khoảng 3 km, Trà Quế là một làng rau truyền thống với tuổi đời hàng trăm năm. Nơi đây hấp dẫn du khách quốc tế và cả giới trẻ trong nước bởi trải nghiệm "một ngày làm nông dân" chân thực.

Cụ thể, du khách sẽ được đạp xe qua những con đường làng yên bình, tham quan các vườn rau hữu cơ, học cách cuốc đất, gieo hạt, tưới nước bằng gàu. Sau khi lao động, họ sẽ thưởng thức các món đặc sản của Hội An được chế biến từ những loại rau tươi ngon vừa thu hoạch. Đây là cách du lịch giúp người trẻ hiểu thêm về giá trị của nông nghiệp và văn hóa địa phương.

Nông trại Green Life (Huế)

Du khách check-in tại Green Life. Ảnh: Green Life

Tọa lạc gần chùa Thiên Mụ cổ kính, nông trại Green Life là một cánh đồng hoa rộng lớn, mang đến không gian trong lành và lãng mạn. Được phát triển từ một mảnh đất cằn cỗi, Green Life minh chứng cho cố gắng cải tạo và phát triển nông nghiệp kết hợp du lịch bền vững.

Mỗi mùa trong năm, nông trại lại khoác lên mình màu áo mới của các loài hoa như hoa nhài, nữ hoàng xanh, hoa hướng dương... Du khách đến đây không chỉ để chụp ảnh, check-in, còn có thể tìm hiểu về quy trình trồng và chăm sóc hoa. Không gian yên tĩnh, rực rỡ sắc hoa tại Green Life sẽ giúp du khách xua tan mọi mệt mỏi, tìm lại sự cân bằng.

Farmstay Lò Gạch Cũ (Đà Nẵng)

Du khách trải nghiệm cấy lúa tại farmstay Lò Gạch Cũ. Ảnh: Lò Gạch Cũ

Nằm giữa cánh đồng lúa rộng lớn ở Duy Xuyên, farmstay Lò Gạch Cũ là điểm đến mới nhưng nhanh chóng chiếm được cảm tình của nhiều du khách, đặc biệt là giới trẻ. Điểm nhấn của nơi đây là một lò gạch cũ bị bỏ hoang gần 20 năm, được cải tạo thành điểm check-in độc đáo.

Mô hình farmstay này cho phép du khách trải nghiệm cuộc sống làng quê chân thực, từ việc tham gia làm nông, thu hoạch nông sản cho đến thưởng thức những bữa cơm dân dã. Với thiết kế mộc mạc, thân thiện với môi trường, Lò Gạch Cũ mang đến không gian nghỉ dưỡng yên bình, giúp du khách kết nối sâu hơn với thiên nhiên và văn hóa địa phương.

Khu du lịch sinh thái Hòn Mát (Nghệ An)

Được ví như "Đà Lạt thu nhỏ" của xứ Nghệ, Khu du lịch sinh thái Hòn Mát có diện tích tới 42 ha, là một quần thể sinh thái kết hợp nghỉ dưỡng và trải nghiệm nông nghiệp độc đáo. Nơi đây thu hút du khách bởi cảnh non nước và các hoạt động gần gũi thiên nhiên.

Du khách đến Hòn Mát có thể tham gia vào các hoạt động canh nông như trồng cây, thu hoạch hoa quả theo mùa. Trang trại cũng là nơi đi đầu ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất nông nghiệp, mang đến những sản phẩm nông sản sạch và chất lượng. Ngoài ra, với những vườn hoa rực rỡ và các trò chơi trải nghiệm dân gian, Hòn Mát là điểm đến lý tưởng cho các gia đình cũng như nhóm bạn trẻ vào dịp cuối tuần.

Du lịch cộng đồng Cầu Ngói Thanh Toàn (Huế)

Nhiều hoạt động trải nghiệm cộng đồng diễn ra tại Cầu Ngói Thanh Toàn. Ảnh: Bộ VHTTDL

Không chỉ là một trang trại hay khu du lịch đơn lẻ, mô hình du lịch cộng đồng ở cầu Ngói Thanh Toàn mang đến cho du khách trải nghiệm toàn diện về đời sống nông thôn Huế. Tại đây, du khách có thể tham quan khu chợ quê, xem các buổi trình diễn và tham gia các hoạt động nông nghiệp như xay lúa, giã gạo, chèo thuyền trên sông Như Ý...

Mô hình này không chỉ giúp người dân địa phương có thêm thu nhập, còn góp phần bảo tồn những giá trị văn hóa truyền thống đang dần mai một. Thành phố Huế hiện đã công nhận nhiều điểm du lịch gắn với nông nghiệp, sinh thái và cộng đồng, cho thấy tiềm năng và định hướng phát triển du lịch bền vững của địa phương.

Sự phát triển của các mô hình du lịch nông nghiệp ở miền Trung không chỉ làm đa dạng hóa sản phẩm du lịch, còn mở ra hướng đi mới cho sự phát triển kinh tế nông thôn. Những chuyến đi "về quê" này không chỉ mang lại niềm vui, sự thư thái, còn giúp du khách thêm trân trọng những giá trị của lao động và cuộc sống bình dị.

Thanh Thư