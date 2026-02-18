5 điểm thư giãn với khoáng nóng và onsen dịp Tết ở miền Bắc

Khoáng nóng tốt cho sức khỏe, thích hợp với các chuyến đi đầu năm để giảm căng thẳng và đem lại năng lượng tích cực.

Theo dự báo thời tiết, dịp Tết Nguyên đán năm thời tiết dao động từ 13 đến 22 độ C, thích hợp cho các chuyến du xuân đến những địa điểm tắm khoáng nóng và onsen kiểu Nhật.

Suối khoáng nóng có tác dụng hỗ trợ lưu thông máu, giảm căng thẳng, cải thiện làn da và tăng cường sức khỏe, phù hợp khi thời tiết se lạnh đầu xuân. Các điểm đến được lựa chọn dưới đây theo tiêu chí cách Hà Nội dưới ba tiếng lái xe, có thể nghỉ ngơi trong 2-3 ngày, tiện nghi với nhiều hoạt động vui chơi, tắm khoáng kết hợp onsen và trải nghiệm ẩm thực, phù hợp các gia đình.

Flamingo Heritage Onsen & Resort, Tuyên Quang

Khu tắm khoáng ở Heritage Onsen & Resort, Tuyên Quang.

Đây là khu nghỉ với suối khoáng nóng và onsen mở cửa được gần một năm. Flamingo Heritage Onsen & Resort là điểm đến cho du khách sống chậm, sâu và chạm tới bản sắc văn hóa dân tộc. Ngoài hoạt động tắm khoáng nóng chuẩn Nhật giúp thư thái và cân bằng nội tâm, du khách còn được trải nghiệm những làn điệu Then, bếp lửa, cơm lam và bánh chưng gù tạo nên một không gian ấm áp như trở về một miền ký ức xưa.

Thời gian di chuyển: 2,5 tiếng từ Hà Nội

Các điểm tham quan kết hợp: những điểm đến lịch sử như lán Nà Nưa, đình Hồng Thái, cây đa Tân Trào.

Yoko Onsen Quảng Ninh

Đây là khu nghỉ dưỡng khoáng nóng mang phong cách Nhật Bản, nằm ở phường Quang Hanh, tỉnh Quảng Ninh. Nơi này nổi tiếng với nguồn khoáng nóng tự nhiên, giàu khoáng chất, được khai thác trực tiếp từ lòng đất. Các khu tắm được thiết kế đa dạng, từ onsen công cộng, ngoài trời cho đến các bể tắm riêng tư, và khu tắm cá nhân hóa cho từng khách. Bên cạnh trải nghiệm tắm khoáng, du khách còn có thể thưởng thức ẩm thực Nhật, tham gia các liệu trình spa, massage trị liệu.

Thời gian di chuyển: 2 tiếng 45 phút từ Hà Nội

Các điểm tham quan kết hợp: thành phố Hạ Long, vịnh Bái Tử Long, đền Cửa Ông.

Serena Resort Kim Bôi

Khu onsen tại Serena Resort.

Serena Resort nằm tại xã Hợp Kim, tỉnh Phú Thọ (huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình cũ). Nơi đây có không gian yên tĩnh, bao bọc bởi núi non và sông Bôi, tạo nên không gian yên bình, trong lành. Serena Resort có các bể bơi khoáng nóng trong nhà, ngoài trời, khu onsen kiểu Nhật. Hệ thống phòng nghỉ từ bungalow với kiến trúc tre mộc mạc, đến các villa riêng và phòng deluxe hiện đại. Ngoài các trải nghiệm khoáng nóng, resort còn cung cấp nhiều hoạt động giải trí và thư giãn như spa, gym, yoga, đạp xe, câu cá, tennis... và nhà hàng với những món ăn địa phương.

Thời gian di chuyển: 2 tiếng từ Hà Nội

Các điểm tham quan kết hợp: Cửu Thác Tú Sơn, Thủy điện Hòa Bình

Ohayo Onsen Thanh Thủy

Khu nghỉ dưỡng nằm ở xã Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ, ven sông Đà. Các khu tắm khoáng được thiết kế đa dạng, gồm bể tắm chung, bể ngoài trời hòa mình với cảnh quan thiên nhiên và khu tắm riêng dành cho du khách thích sự yên tĩnh. Không gian kiến trúc mang phong cách Nhật Bản tối giản, từ lối đi lát đá, vườn cây đến cách bố trí khu tắm, hướng tới cảm giác chậm rãi. Bên cạnh tắm khoáng, Ohayo Onsen Thanh Thủy còn cung cấp các dịch vụ xông hơi, spa trị liệu và khu nghỉ dưỡng.

Thời gian di chuyển: 1 tiếng 45 phút từ Hà Nội

Các điểm tham quan kết hợp: Đồi chè Thanh Thủy, khu di tích K9, làng văn hóa các dân tộc Việt Nam.

Khu tắm onsen tại Ohayo Onsen Thanh Thủy.

Flamingo Cát Bà Beach Resort

Khác những khu nghỉ trên, điểm tắm khoáng và onsen tại Flamingo Cát Bà Beach Resort nằm giữa biển. Đây là không gian giúp du khách có thể trải nghiệm không khí biển mùa đông trong lành. Ruriko Onsen được thiết kế theo phong cách Nhật Bản mang nét hiện đại vừa hòa quyện với thiên nhiên biển đảo Cát Bà. Bên cạnh onsen, tại đây còn có phòng spa chuyên sâu với các liệu trình massage, xông hơi (phòng xông khô và ướt) giúp chăm sóc sức khỏe toàn diện.

Thời gian di chuyển: 2 tiếng 30 phút từ Hà Nội

Các điểm tham quan kết hợp: Food tour Hải Phòng.

Tâm Anh tổng hợp