5 điểm tham quan nổi bật tại Fukushima vào mùa xuân

Công viên Hanamiyama, thị trấn Miharu... là những điểm đến thu hút hàng chục tới cả trăm nghìn du khách tới tỉnh Fukushima, Nhật Bản mỗi năm.

Fukushima là một tỉnh thuộc vùng Tohoku, Nhật Bản. Tuy vậy, Fukushima lại nằm ở phía nam của vùng Tohoku nên khí hậu khá dễ chịu so với những tỉnh nằm ở phía Bắc. Nhiệt độ trung bình ở Fukushima khoảng 17 độ C, nhiệt độ cao nhất vào mùa hè có thể lên đến 31 độ C và thấp nhất vào mùa đông khoảng tháng 1, tháng 2 là -4 độ C. Mùa xuân là một trong những thời điểm đẹp nhất để du khách ghé thăm tỉnh Fukushima, với nhiệt độ trung bình khoảng 18 - 23 độ C. Dưới đây là những điểm tham quan không thể bỏ qua khi tới Fukushima.

Cây hoa anh đào Miharu Takizakura.

Thị trấn Miharu

Miharu là một thị trấn nhỏ nằm ở trung tâm Fukushima. Tên của thị trấn mang ý nghĩa "ba mùa xuân" bởi vẻ đẹp của mùa được coi là đẹp nhất trong năm được nhân lên gấp ba khi cây anh đào, mận và đào cùng nhau khoe sắc. Miharu trở nên nổi tiếng và được nhiều du khách biết đến không chỉ bởi vẻ đẹp mà còn có cây hoa anh đào Miharu Takizakura đã tồn tại hơn 10 thế kỷ. Nguồn gốc của cái tên Takizakura hay "thác nước hoa anh đào" có từ hình ảnh những bông hoa nở xếp tầng bồng bềnh như thác nước đổ.

Miharu Takizakura là yếu tố thu hút hơn 200.000 lượt du khách ghé qua Fukushima hàng năm. Góc nhìn từ gốc cây hoa anh đào được xem là đẹp nhất. Miharu Takizakura thường được bình chọn là hoa anh đào tuyệt vời nhất ở Nhật Bản.

Thành Tsuruga

Thành Tsuruga tọa lạc tại thành phố Aizu-Wakamatsu là một địa điểm lịch sử nổi tiếng, đồng thời là công trình kiến trúc độc đáo không chỉ ở địa phương mà còn của cả nước Nhật. Công trình này đã trải qua nhiều thăng trầm lịch sử. Năm 2010, lần đầu tiên kể từ khi được khôi phục lại từ năm 1965, lâu đài đã trải qua quá trình phục hồi dáng vẻ bên ngoài.

Tòa thành được đặt tên là Tsuruga khi lãnh chúa Gamo Ujisatocho xây dựng lại Tenshukaku (tháp canh) vào nửa cuối thế kỷ 16. Về nguồn gốc của cái tên Tsuruga này thì có rất nhiều giả thuyết nhưng người ta tin rằng tòa thành được đặt tên là Tsuruga (trong tiếng Nhật nghĩa là con hạc) vì gia huy của gia tộc Gamo là hình một con hạc.

Trong bảo tàng của tòa thành trưng bày những thanh kiếm và áo giáp của các lãnh chúa qua nhiều thế hệ. Tại đây, du khách có thể xem một video sân khấu sống động như thật, mô tả về lịch sử vĩ đại của Aizu. Ngoài bầu không khí lịch sử xung quanh Tsuruga, du khách cũng có thể cảm nhận được những đổi thay đã xảy ra trong suốt bề dày lịch sử nhờ vào các thông tin hấp dẫn mà bảo tàng cung cấp về các bức tường của lâu đài.

Từ tầng năm của Tenshukaku, du khách có thể chiêm ngưỡng toàn cảnh của Aizu và cứ mỗi độ xuân về thì khoảng 1.000 cây hoa anh đào trong khuôn viên thành sẽ đồng loạt nở rộ. Cảnh sắc tuyệt đẹp bên trong tòa thành là nơi nhất định phải đến vào mùa xuân.

Hàng cây anh đào chùm ven sông Kannonji.

Hàng cây anh đào ven sông Kannonji

Cách một phút đi bộ về phía Bắc của ga Kawageta JR là con đường dài 1 km tuyệt đẹp vắt dọc theo bờ sông Kannonji. Vào mùa xuân, con đường này biến thành một đoạn đường hầm hoa anh đào và điểm xuyết những tán lá Yoshino.. Sông Kannonji có lẽ là nơi tuyệt vời nhất để ngắm hoa anh đào ở tỉnh Fukushima. Ngoài ra, hai bờ bên sông là những hàng cây xanh mướt tương phản với những bông hoa màu hồng nhạt tạo nên một khung cảnh khó quên.

Tổng cộng có khoảng 200 cây mọc dọc theo sông Kannonji ở cả hai bờ. Ngoài ra, dòng sông có độ cong tự nhiên mà không cần con người phải can thiệp tái định hình để phù hợp với đô thị xung quanh. Hiện tại, hàng cây anh đào sông Kannonji xếp thứ 11 trong số những nơi đẹp nhất để ngắm hoa anh đào trong toàn bộ khu vực Tohoku.

Công viên Hanamiyama

Công viên Hanamiyama nằm ở phía đông nam thành phố Fukushima, là công trình độc đáo của gia tộc Abe, được mở cửa cho công chúng tham quan từ năm 1953. Vào mùa xuân, hàng nghìn du khách từ khắp nơi lại đổ về đây để chiêm ngưỡng các loài hoa như: anh đào, hoa mơ, mai Mỹ, loa kèn, đỗ quyên... Cây và thực vật nhập ngoại cũng nằm rải rác khắp công viên.

Vào mùa xuân, nơi đây tràn ngập trong sắc hoa anh đào, mận và liên kiều, phủ một sắc hồng và tím dịu dàng lẫn trong khung cảnh núi tuyết Azuma ở phía xa tạo nên một cảnh tượng như tranh vẽ. Tới đây, du khách sẽ không chỉ được nghe câu chuyện thú vị về gia tộc Abe mà còn như lạc vào xứ sở thần tiên với trăm hoa đua sắc, có thể tạo ra hàng trăm bức ảnh "sống ảo để đời".

Dinh thự Aizu Buke ngập tràn sắc hoa anh đào khi vào xuân.

Dinh thự Aizu Buke

Dinh thự Aizu Buke nằm rất gần thành Hạc Trắng, chỉ cách đó 10 phút đi xe ôtô. Nơi đây là một công viên chủ đề lịch sử, tái hiện lại nơi ở của các samurai thuộc gia tộc Aizu trong thời kỳ Edo. Dinh thự tráng lệ theo phong cách phương Tây phối với phong cách Nhật sử dụng gỗ zelkova, Bách Nhật và Tuyết Tùng có diện tích 2.400 tsubo (đơn vị đo diện tích đất của Nhật) và diện tích xây dựng 280 tsubo, với 38 phòng và 328 chiếu tatami. Nội thất sinh hoạt được đặt trong mỗi phòng khiến du khách có thể thấy được cuộc sống trang trọng vào thời điểm đó. Đây là một nơi lý tưởng để du khách cảm nhận cuộc sống của một samurai thời xưa và chụp ảnh dưới những cây hoa anh đào trong trang phục truyền thống của Nhật Bản.

