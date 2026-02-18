5 điểm tâm linh gần TP HCM cho chuyến du xuân đầu năm

Các địa điểm dưới đây được lựa chọn dựa trên gợi ý của hướng dẫn viên địa phương, theo tiêu chí có giá trị lịch sử và kiến trúc đặc sắc, không gian thoáng đãng, dễ di chuyển từ trung tâm TP HCM với khoảng cách dưới 100 km, phù hợp cho chuyến du xuân trong ngày.

Chùa Ngọc Hoàng tọa lạc tại đường Mai Thị Lựu, phường Sài Gòn (quận 1 cũ), thuộc trung tâm TP HCM. Chùa có tên khác là Phước Hải Tự, do người Hoa xây dựng từ năm 1892. Ngôi cổ tự thu hút du khách bởi vẻ đẹp cổ kính và hệ thống tượng thờ độc bản. Chùa sở hữu hơn 300 bức tượng bằng giấy bồi và gỗ có tuổi đời hơn một thế kỷ. Kiến trúc mang đậm phong cách miếu điện với mái ngói âm dương và những mảng tường gạch cũ. Ảnh: Quỳnh Trần