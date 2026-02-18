5 điểm tâm linh gần TP HCM cho chuyến du xuân đầu năm

Các địa điểm dưới đây được lựa chọn dựa trên gợi ý của hướng dẫn viên địa phương, theo tiêu chí có giá trị lịch sử và kiến trúc đặc sắc, không gian thoáng đãng, dễ di chuyển từ trung tâm TP HCM với khoảng cách dưới 100 km, phù hợp cho chuyến du xuân trong ngày.
Chùa Ngọc Hoàng tọa lạc tại đường Mai Thị Lựu, phường Sài Gòn (quận 1 cũ), thuộc trung tâm TP HCM. Chùa có tên khác là Phước Hải Tự, do người Hoa xây dựng từ năm 1892. Ngôi cổ tự thu hút du khách bởi vẻ đẹp cổ kính và hệ thống tượng thờ độc bản. Chùa sở hữu hơn 300 bức tượng bằng giấy bồi và gỗ có tuổi đời hơn một thế kỷ. Kiến trúc mang đậm phong cách miếu điện với mái ngói âm dương và những mảng tường gạch cũ. Ảnh: Quỳnh Trần
Chùa Ngọc Hoàng được công nhận là di tích kiến trúc nghệ thuật cấp quốc gia năm 1994. Năm 2016, nơi đây từng đón tiếp cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama. Tại chùa, khách hành hương thường duy trì phong tục châm dầu vào đèn thờ, tượng trưng cho việc thắp sáng niềm tin, gửi gắm ước nguyện về sự bình an, hanh thông và vạn sự như ý cho gia đình trong năm mới. Ảnh: Quỳnh Trần
Chùa Vĩnh Nghiêm nằm tại đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường Xuân Hòa (quận 3 cũ), được xây dựng năm 1964, rộng khoảng 6.000 m2 là một trong những công trình tôn giáo tiêu biểu của TP HCM. Chùa thu hút đông người dân, du khách đến tham quan chiêm bái mỗi dịp lễ, Tết. Công trình nổi tiếng với tòa tháp đá 7 tầng cao 14 mét, chạm khắc theo phong cách thời Lý - Trần.
Đêm giao thừa và sáng mùng 1 chùa thường đông người dân đến chiêm bái, du khách muốn thư thả chụp ảnh kiến trúc nên chọn đi vào mùng 2 hoặc mùng 3 Tết.
Tuệ Thành Hội quán (Chùa Bà Thiên Hậu hay Chùa Bà Chợ Lớn) là một trong những ngôi chùa cổ nhất của người Hoa tại TP HCM, tọa lạc tại đường Nguyễn Trãi, phường Sài Gòn (quận 5 cũ).
Theo các tài liệu văn bia tại chùa, vào khoảng năm 1760, nhiều thương gia Quảng Châu (Trung Quốc) đi tàu sang Việt Nam để buôn bán làm ăn và trên các tàu đều thờ Thánh Mẫu để phù hộ. Lúc bấy giờ, tàu bè đi biển phải trông theo hướng gió, các thương gia thường phải ở lại Việt Nam vài ba tháng mỗi năm nên nhiều người đã hùn tiền xây miếu để thờ Bà và xây dựng Hội quán để làm nơi dừng chân. Ảnh: Thành Nguyễn
Kiến trúc chùa xây theo hình ấn, là tổ hợp các ngôi nhà liên kết nhau tạo thành mặt bằng giống hình chữ "khẩu" hoặc chữ "quốc". Ba dãy nhà ở giữa tạo thành tiền điện, trung điện và hậu điện.
Tượng Thiên Hậu Thánh Mẫu được thờ trong chính điện. Tượng tạc từ một khối gỗ nguyên cao một mét, có từ trước khi xây chùa, vốn được thờ ở Biên Hòa, đến năm 1836 mới di chuyển về hội quán này. Quần thể tiếu tượng gốm trên nóc chùa (ảnh) là điểm nhấn, xuất hiện từ năm 1908. Trên đỉnh tượng là hình "Lưỡng long tranh châu", tầng giữa là hình "Thầy trò Đường Tăng", "Ba tiêu động" và những tiếu tượng trong các điển cố của người Hoa. Phần đáy là hình theo truyện cổ "Bát tiên quá hải".
Khách chiêm bái chùa có thể mua nhang vòng, ghi lại những lời chúc, tâm nguyện lên giấy. Người quản chùa sẽ treo nhang lên cao như gửi lời cầu nguyện tới Bà. Ảnh: Thành Nguyễn
Chùa Hội Khánh thuộc phường Thủ Dầu Một mới (Bình Dương cũ), cách trung tâm TP HCM khoảng 30 km. Chùa được xây dựng vào năm 1741, do Đại Ngạn thiền sư Từ Tấn khai sơn sáng lập.
Ngôi chùa nguyên thủy bị thực dân Pháp thiêu rụi vào năm 1861. Đến năm 1868, hòa thượng Chánh Đắc xây dựng lại chùa tại vị trí hiện nay. Chùa sở hữu pho tượng Phật Thích Ca nhập Niết bàn dài 52 m, cao 12 m. Công trình đạt kỷ lục "Tượng Phật nằm trên mái chùa dài nhất châu Á". Chùa còn lưu giữ bộ mộc bản in kinh từ năm 1885 và đại hồng chung đúc từ năm 1883.
Khách hành hương có thể chiêm ngưỡng bộ bao lam, hoành phi và bộ tượng Thập Bát La Hán bằng gỗ mít sơn son thếp vàng, đều là những tác phẩm điêu khắc tiêu biểu của nghệ nhân Bình Dương từng được mang sang triển lãm tại Pháp năm 1920. Ảnh: Johann Resl
Chùa giữ nguyên cấu trúc nhà cổ Nam Bộ với 92 cột gỗ quý. Điểm đặc biệt của chùa là từng nơi quy tụ các nhân sĩ yêu nước trong "Hội danh dự" (1923-1926), với sự tham gia của cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc, thân sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh. Điểm nhấn bên ngoài chánh điện là tòa tháp bảy tầng cao 27 m được xây dựng năm 2007. Cạnh đó là Tháp tổ Từ Vân cổ kính với bức bình phong, hoa văn trang trí chạm trổ tinh xảo. Ảnh: Quỳnh Trần
Miếu Hòn Bà thuộc phường Vũng Tàu (Bà Rịa - Vũng Tàu cũ), cách trung tâm TP HCM gần 100 km về phía mũi Nghinh Phong. Miếu Hòn Bà nằm trên một đảo đá nhỏ ven biển Bãi Sau, có lịch sử từ năm 1881. Con đường đá nối từ đất liền ra đảo chỉ hiện ra khi thủy triều rút. Du khách phải kiểm tra lịch thủy triều trước khi khởi hành. Đường đá có nhiều vỏ hàu bám, cần mang giày có độ bám tốt để tránh trơn trượt và trầy xước và có bám tốt để đảm bảo an toàn. Ảnh: Ngô Phương
Điểm đến tâm linh này gắn liền với tín ngưỡng thờ Mẫu và bảo hộ cho ngư dân. Ngôi miếu thờ Ngũ Hành Nương Nương, quy mô nhỏ nhưng vị trí biệt lập giữa sóng nước tạo nên sự linh thiêng khác biệt. Ảnh: Tu Hong
Mai Phương