5 điểm nhấn xuyên suốt chuỗi dự án xanh của Flamingo

Với việc ra mắt ba dự án mới tại Hà Nam, Thanh Hóa, Tuyên Quang, Flamingo cô đọng hệ thống dịch vụ với 5 điểm nhấn: check-in, ăn uống, vui chơi, sức khỏe, lễ hội.

"Năm 2024 sẽ đánh dấu bước tiến quan trọng của chúng tôi khi ba dự án mới liên tiếp đi vào hoạt động", đại diện chủ đầu tư Flamingo Holdings cho biết.

Cụ thể, Flamingo Ibiza Hải Tiến (Thanh Hóa) dự kiến khai trương tháng 4, Flamingo Golden Hill (Hà Nam) khai trương tháng 10 và Flamingo Heritage Tân Trào City (Tuyên Quang) khai trương tháng 12. Song song đó, các dự án của tập đoàn tại Đại Lải, Cát Bà cũng có những màn thay đổi để đón đầu làn sóng phục hồi, tăng trưởng của ngành du lịch nghỉ dưỡng.

"Flamingo thống nhất 5 điểm nhấn: check in - ăn uống - vui chơi - sức khỏe - lễ hội tại các quần thể nghỉ dưỡng của tập đoàn, nhằm cung cấp những dịch vụ cao cấp tới khách hàng, mang lại lợi nhuận bền vững tới đối tác, góp phần cho sự cất cánh của du lịch địa phương", đại diện chủ đầu tư cho biết.

Những thành phố check-in độc đáo

Mỗi dự án của thương hiệu là sự kết hợp hài hòa giữa thiên nhiên và con người, đẳng cấp thế giới và đặc trưng từng địa phương. Đây sẽ là những bối cảnh phù hợp cho các tín đồ yêu thích nhiếp ảnh sáng tạo, là nơi du khách chụp ảnh check-in, lưu giữ kỷ niệm bên gia đình, bạn bè và người thân.

Thấu hiểu nhu cầu của khách hàng, chủ đầu tư này đẩy mạnh rót vốn thiết kế, thi công nâng cấp ba dự án tại Hải Tiến, Hà Nam và Tuyên Quang. Theo đó, toàn bộ không gian công cộng như nhà đón tiếp, khách sạn, bãi để xe, vỉa hè trong thành phố đều trở thành những điểm chụp ảnh đặc sắc, mang phong cách Art Color Design.

Hai trường phái kiến trúc Flower and Forest in the Sky và Flamingo Art Color Design rực rỡ sắc màu được chính chủ đầu tư chắp bút, thể hiện qua mỗi cung đường, mỗi mái nhà, thảm hoa và tiện ích.

Phối cảnh dự án Flamingo Golden Hill tại Ba Sao, Hà Nam. Ảnh: CĐT

"Từ vùng biển xanh cát trắng đến các miền đất di sản, chúng tôi mang cây xanh và sắc hoa lên các tầng cao, biến các công trình bê tông cốt thép thành những cánh rừng xanh giữa trời mây, bốn mùa tỏa hương khoe sắc", chủ đầu tư mô tả.

Mỗi công trình là một "cuộc chơi" của sắc màu, trong đó ánh sáng tự nhiên cộng hưởng cùng các thiết kế, tạo nên những hiệu ứng độc đáo.

Trong năm 2024, Flamingo dự kiến triển khai xây dựng tại ba dự án các hạng mục: công viên nghệ thuật, con đường sắc màu, quảng trường ánh sáng..., nhằm gia tăng trải nghiệm cho du khách.

Trải nghiệm ẩm thực tinh tế

Chủ đầu tư chiều lòng các thực khách sành ăn với hệ thống nhà hàng, quán bar đẳng cấp 5 sao. Tại các dự án của chủ đầu tư này, du khách có thể thưởng thức đặc sản địa phương cùng tinh hoa ẩm thực thế giới, từ các món ăn châu Á: Việt Nam, Trung Hoa, Nhật Bản, Hàn Quốc; đến các món Âu châu: Pháp, Italia...

Được chế biến từ các nguyên liệu chất lượng, qua bàn tay của những đầu bếp tài hoa, các món ăn sẽ được phục vụ nóng hổi, hứa hẹn thuyết phục những thực khách khó tính.

Du khách trải nghiệm ẩm thực tại một dự án Flamingo. Ảnh: CĐT

Không dừng lại ở chất lượng món ăn, hệ thống nhà hàng, quán bar tại đây còn "ghi điểm" với chuỗi giá trị tặng thêm. Mỗi nhà hàng được thiết kế ấn tượng, mang đến không gian đậm chất nghệ thuật, nơi thực khách được "ngon mắt, ngon miệng".

Bên cạnh đó, đội ngũ nhân viên Flamingo được đào tạo bài bản, tận tâm, hướng đến mục tiêu: mang đến trải nghiệm chất lượng tới từng vị khách.

Những "thành phố không ngủ"

Năm 2024, Flamingo liên tiếp khai trương công viên giải trí tại ba quần thể tại Hải Tiến, Hà Nam và Tuyên Quang, nhấn mạnh yếu tố vui chơi trong các dự án.

Theo đó, với đặc trưng thành phố biển, Flamingo Ibiza Hải Tiến mang đến bầu không khí sôi động, đậm chất tiệc tùng. Ibiza Party Center và Ibiza Party Resort là trung tâm của nhiều sự kiện hấp dẫn. Tại đây, du khách có thể vui chơi tại công viên giải trí LaLa Game Kingdom, khám phá các trò chơi tại công viên giải trí LaLamingo hoặc đùa vui với sóng biển tại công viên Beach Club.

Tiếp đó, Flamingo Golden Hill và Flamingo Heritage Tân Trào City cũng ra mắt loạt trung tâm giải trí trong nhà và ngoài trời, đáp ứng nhu cầu đa dạng của du khách.

"Hiểu được giá trị của niềm vui, tiếng cười, chúng tôi dành sự đầu tư lớn để biến các quần thể nghỉ dưỡng trở thành những thiên đường trên mặt đất, nơi du khách có thể tận hưởng từng phút giây hạnh phúc bên những người thân yêu", đại diện chủ đầu tư cho biết.

Hệ thống chăm sóc, phục hồi sức khỏe

Trong bộ quy chuẩn 5 điểm nhấn, yếu tố sức khỏe cũng được chủ đầu tư này ưu tiên. Tiếp nối các thành công tại các dự án ở Đại Lải, Cát Bà, ba quần thể nghỉ dưỡng sắp ra mắt của đơn vị này trong năm 2024 tiếp tục đón đầu xu hướng du lịch chăm sóc sức khỏe (wellness tourism) ở Việt Nam.

Theo đó, cả ba quần thể: Flamingo Ibiza Hải Tiến, Flamingo Golden Hill và Flamingo Heritage Tân Trào City đều tọa lạc ở những nơi thiên nhiên đẹp, không khí trong lành.

Đây là nơi du khách tìm về để hòa mình với thiên nhiên, tìm thấy sự cân bằng giữa cuộc sống hối hả, áp lực thường ngày.

Sau những giờ phút vui chơi hết mình, du khách có thể thư giãn, phục hồi năng lượng tại hệ thống chăm sóc sức khỏe SEVA Spa & Beauty Destination của Flamingo. Ảnh: CĐT

Đặc biệt, ba quần thể nghỉ dưỡng chiều lòng khách hàng nhờ hệ thống dịch vụ chăm sóc sức khỏe chuyên nghiệp. Nổi bật trong đó là trải nghiệm tắm khoáng Nhật Bản tại Ruriko Onsen và dịch vụ massage thư giãn tại SEVA Spa & Beauty Destination.

Tại đây, du khách cũng có thể tập gym và yoga tại phòng tập chuyên biệt hoặc tại không gian mở ngoài trời. Tại các quần thể nghỉ dưỡng của Flamingo, các món ăn bên cạnh sự hấp dẫn ở hương vị, còn giàu giá trị dinh dưỡng, tốt cho sức khỏe khách hàng.

Điểm đến lễ hội bốn mùa

Yếu tố "lễ hội" là điểm nhấn tại các quần thể nghỉ dưỡng thương hiệu Flamingo. Chào đón năm 2024, tập đoàn dự kiến phối hợp tổ chức loạt sự kiện hấp dẫn, mang đậm giá trị văn hóa và nghệ thuật.

Lễ hội khinh khí cầu được tổ chức tại Flamingo Đại Lải. Ảnh: CĐT

Với định hướng triển khai quần thể du lịch biển sôi động của miền Bắc, Flamingo Ibiza Hải Tiến hứa hẹn mang đến bầu không khí tiệc tùng quanh năm.

Ba tháng đầu năm, chủ đầu tư dự kiến khai trương lần lượt Đại tiệc Ánh Sáng, lễ hội phố đi bộ và lễ hội Khinh khí cầu. Từ tháng 4 đến tháng 9 là thời điểm diễn ra các buổi tiệc chào mừng mùa hè. Những tháng cuối năm sẽ diễn ra lễ hội Halloween, lễ hội thời trang, lễ hội Giáng sinh và chào đón năm mới.

"Nếu các lễ hội tại Hải Tiến mang chất sôi động, các lễ hội tại các quần thể nghỉ dưỡng Hà Nam và Tuyên Quang sẽ đậm chất địa phương, truyền thống. Đến với các lễ hội này, du khách không chỉ được vui chơi, mà còn hiểu biết thêm về lịch sử, văn hóa, cội nguồn", chủ đầu tư cho biết

Ba dự án được Flamingo kỳ vọng thu hút nhà đầu tư trong lĩnh vực bất động sản nghỉ dưỡng và du lịch. Thời điểm này, chủ đầu tư cũng áp dụng hàng loạt chính sách ưu đãi, kích cầu, gia tăng sức hút với khách hàng.

Hoài Phong