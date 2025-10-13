5 điểm nhấn của khu đô thị cao cấp tại Nghệ An

Nghệ AnNằm tại phường Thành Vinh, Eurowindow Sport Garden được định vị là khu đô thị cao cấp nhờ lợi thế về vị trí, vật liệu xanh, tiện ích, kiến trúc cùng sản phẩm đa dạng.

Eurowindow Sport Garden tọa lạc tại phường Thành Vinh, phát triển theo định hướng khu đô thị hiện đại, chú trọng yếu tố xanh và đa công năng sử dụng.

Vị trí kết nối

Dự án nằm tại giao điểm của đường Trần Nguyên Hãn và đại lộ Vinh Quang, kết nối trực tiếp với đại lộ Vinh - Cửa Lò và quốc lộ 46A. Trong bán kính một km, cư dân có thể tiếp cận nhanh chợ Vinh, siêu thị Go!, trường học, bệnh viện và các trung tâm hành chính; thuận lợi cho an cư và kinh doanh.

Phối cảnh vị trí giao thương của dự án. Ảnh: Eurowindow Sport Garden

Vật liệu xanh, tiết kiệm năng lượng

Dự án sử dụng cửa kính Low-E giảm tia UV. Lớp phủ oxit kim loại giúp hạn chế truyền nhiệt, tiết kiệm điện năng và phù hợp với khí hậu Nghệ An.

Hệ thống chiếu sáng sử dụng năng lượng mặt trời, cùng công nghệ xử lý nước thải và thu gom rác thông minh, đáp ứng tiêu chuẩn công trình xanh quốc tế. Theo chủ đầu tư, những yếu tố này không chỉ góp phần bảo vệ môi trường mà còn giúp nâng cao giá trị bất động sản theo tiêu chuẩn ESG (Environmental - Social - Governance).

"Chúng tôi sử dụng năng lượng tái tạo cho hệ thống chiếu sáng mặt đứng các tòa nhà, đèn sân vườn, đèn tường tại tất cả biệt thự, liền kề, shophouse và một số khu vực trong công viên, vườn hoa, giúp tiết kiệm chi phí vận hành và giảm phát thải carbon", đại diện chủ đầu tư chia sẻ thêm.

Phối cảnh không gian xanh tại dự án. Ảnh: Eurowindow Sport Garden

Tiện ích đồng bộ

Dự án được quy hoạch theo mô hình "hệ sinh thái sống - đầu tư - nghỉ dưỡng" với chuỗi tiện ích đa dạng. Không gian sống bao phủ bởi 7 công viên, vườn hoa và thảm thực vật đa tầng, hỗ trợ điều hòa vi khí hậu.

Công viên thể thao với tổ hợp sân tập golf, pickleball, tennis... và các khu thể thao mang lại không gian sinh hoạt năng động. Dự án cũng tích hợp ba bể bơi (trong nhà, ngoài trời, trẻ em) đáp ứng nhu cầu thư giãn quanh năm. Phố đi bộ có mái che, kết hợp trục thương mại, giải trí hoạt động 24/7 giúp tối ưu khả năng khai thác kinh doanh cho các dãy shophouse.

Bên cạnh đó là hệ thống giáo dục nội khu từ mầm non đến THCS, tạo lợi thế cho nhóm khách hàng gia đình trẻ. Hệ thống an ninh 24/7 đảm bảo an toàn và nâng chất lượng sống cho cư dân.

Công viên thể thao là một trong những điểm nhấn của Eurowindow Sport Garden. Ảnh: Eurowindow Sport Garden

Kiến trúc Địa Trung Hải kết hợp tân cổ điển

Sự giao hòa giữa hai phong cách được cho là giải pháp tối ưu thông gió và ánh sáng tự nhiên cho dự án. Thiết kế chú trọng tối ưu công năng, thích ứng khí hậu, tạo không gian sống thông thoáng, ưu tiên ánh sáng tự nhiên. Các chi tiết kỹ thuật như bố trí logia, khu phơi, che giấu thiết bị được tính toán để đảm bảo thẩm mỹ và công năng.

Sản phẩm đa dạng

Eurowindow Sport Garden cung cấp đa dạng sản phẩm từ shophouse, biệt thự đến căn hộ, đáp ứng nhu cầu an cư lẫn đầu tư. Nổi bật là dòng shophouse hai mặt tiền kết nối với phố đi bộ có mái che, được thiết kế thông minh để kinh doanh quanh năm.

Công trình gồm hai khối nhà liên kết bằng mái ngói kết hợp kính, vừa tăng hiệu quả lấy sáng tự nhiên, vừa tối ưu thông gió, giúp khách hàng di chuyển và mua sắm thuận tiện trong mọi điều kiện thời tiết. Hệ thống đèn năng lượng mặt trời không chỉ tiết kiệm chi phí mà còn tạo nên không gian sôi động về đêm, biến nơi đây thành trung tâm thương mại - giải trí của khu đô thị.

Phối cảnh shophouse hai mặt tiền kết hợp phố đi bộ có mái che tại dự án. Ảnh: Eurowindow Sport Garden

Ngoài ra, dự án còn cung cấp biệt thự đơn lập hướng tới giới tinh hoa với phong cách "urban retreat"; nhà phố liền kề phù hợp mô hình vừa ở vừa kinh doanh; shophouse được tối ưu cho hiệu suất đầu tư; căn hộ chung cư tập trung diện tích 2 phòng ngủ cho gia đình trẻ.

Nổi bật là dòng boutique house giới hạn 56 căn, sở hữu mặt tiền 7-15 m, vỉa hè thoáng và sân vườn riêng 35-75 m2. Với hai mặt kinh doanh cùng vị trí mặt tiền đại lộ, sản phẩm được đánh giá là tài sản kép vừa sinh lời từ thương mại vừa tăng giá trị nhờ tính khan hiếm.

Chủ đầu tư kỳ vọng Eurowindow Sport Garden sẽ góp phần chuẩn sống cao cấp mới cho phân khúc đô thị tại Nghệ An.

Song Anh