5 điểm du lịch đắt đỏ hơn vào năm 2026 do thuế

Edinburgh, Kyoto, Barcelona là các điểm đến sẽ áp thuế du lịch trong năm nay, khiến chuyến đi của du khách có thể tăng chi phí so với trước đây.

Để tăng nguồn thu, hỗ trợ các dịch vụ địa phương hoặc kiểm soát tình trạng quá tải, một số nơi đã áp thuế đối với du khách. Một số khoản thu được áp dụng dưới dạng phí vào cửa, số khác được cộng trực tiếp vào chi phí lưu trú. Dưới đây là 5 điểm đến dự kiến áp thuế du lịch trong năm 2026, khiến chi phí chuyến đi của du khách có thể tăng so với trước đây.

Edinburgh, Scotland

Edinburgh, thành phố đầu tiên của Scotland áp thuế du lịch, khi khách lưu trú tại thành phố sau ngày 24/7 sẽ phải trả thêm 5% trên tổng chi phí chỗ ở cho 5 đêm đầu tiên.

Hội đồng thành phố cho biết khoản thu này nhằm gây quỹ để "duy trì vị thế của Edinburgh như một trong những thành phố văn hóa và di sản hàng đầu thế giới".

Mỗi năm, các lễ hội mùa hè của Edinburgh, gồm Liên hoan Quốc tế Edinburgh, Liên hoan Fringe Edinburgh và chương trình Royal Edinburgh Military Tattoo, thu hút hàng triệu du khách.

Hội đồng thành phố ước tính khoản thu từ thuế du khách từ năm 2029 trở đi có thể đạt tới 67 triệu USD mỗi năm. Nguồn tiền được dành cho các hạng mục như nâng cấp hạ tầng đô thị và quản lý du lịch.

Thành phố Edinburgh cổ kính. Ảnh: Planed

Barcelona, Tây Ban Nha

Barcelona là một trong những thành phố được ghé thăm nhiều nhất châu Âu, nổi tiếng với kiến trúc và bãi biển. Hiện tại, du khách lưu trú tại khách sạn 5 sao và các cơ sở sang trọng khác phải trả thuế du lịch khu vực là 3,5 euro (khoảng 4 USD) mỗi đêm.

Theo khung thuế mới của vùng Catalonia, mức thuế này đối với các cơ sở lưu trú cao cấp ở Barcelona dự kiến tăng gấp đôi lên 7 euro (8 USD). Ban đầu, việc tăng thuế được lên kế hoạch triển khai vào năm ngoái, nhưng chính quyền Catalonia đã lùi thời điểm thực hiện, dự kiến vào tháng 4.

Biện pháp được đưa ra trong bối cảnh làn sóng phản đối du lịch quá mức ngày càng gia tăng tại Tây Ban Nha. Mùa hè các năm 2024 và 2025, người biểu tình tại Barcelona đã xuống đường phản đối tình trạng quá tải du lịch và chi phí sinh hoạt leo thang.

Na Uy

Chính phủ Na Uy ban hành luật cho phép các địa phương áp thuế 3% đối với cơ sở lưu trú du lịch, bao gồm cả du thuyền và khách ở qua đêm.

Chính sách sẽ được triển khai từ năm nay. Tuy nhiên, thuế không tự động áp dụng trên toàn quốc; các địa phương chịu áp lực lớn từ du lịch cần nộp đơn xin phép để thực hiện.

Theo tạp chí du lịch Afar, những địa phương như Lofoten và Tromsø - nổi tiếng với cảnh quan ngắm cực quang - đã đăng ký áp dụng.

Na Uy ghi nhận bùng nổ du lịch trong năm nay. Thống kê du lịch Na Uy cho biết các tháng 6, 7 và 8 đều lập kỷ lục về số đêm lưu trú của du khách, với tổng cộng khoảng 17,7 triệu đêm trong suốt mùa hè.

Một góc thành phố Tromsø, Na Uy. Ảnh: Wide World Trips

Kyoto, Nhật Bản

Cố đô Kyoto cũng sắp trở nên đắt đỏ hơn do áp thuế lưu trú qua đêm sau ngày 1/3. Thuế được áp dụng theo bậc, dựa trên giá phòng mỗi đêm: phòng có giá dưới 6.000 yen (khoảng 38 USD) vẫn chịu mức thuế 200 yen (1,28 USD), trong khi phòng có giá từ 6.000 đến 20.000 yen (128 USD) sẽ bị tăng gấp đôi thuế lên 400 yen (hơn 2,5 USD).

Mức tăng mạnh nhất áp dụng cho phân khúc cao cấp. Phòng có giá từ 50.000 đến 100.000 yen (318-636 USD) sẽ tăng thuế từ 1.000 lên 4.000 yen (6,3-25 USD); còn phòng trên 100.000 yen sẽ chịu mức thuế tăng gấp mười lần, lên 10.000 yen (64 USD).

Chính quyền Kyoto ước tính mức thuế điều chỉnh này sẽ mang lại khoảng 12,6 tỷ yen mỗi năm (81 triệu USD).

Các maiko (geisha học việc) đang đi bộ trên con hẻm nhỏ ở quận Gion, Kyoto. Ảnh: Agoda

Thái Lan

Năm 2023, nội các Thái Lan phê duyệt mức phí nhập cảnh 300 baht (khoảng 10 USD) đối với du khách đến bằng đường hàng không, và 50% mức đó đối với người đến bằng đường bộ hoặc đường biển.

Khoản phí này ban đầu được kỳ vọng triển khai vào năm 2025, nhưng liên tục bị trì hoãn, một phần do lượng khách du lịch sụt giảm. Theo Bộ Du lịch và Thể thao Thái Lan, lượng khách từ đầu năm đến ngày 21/12 đã giảm 7,25% so với cùng kỳ năm trước.

Du lịch quốc tế từ lâu là trụ cột của nền kinh tế Thái Lan, thu hút du khách nhờ các ngôi đền, đảo biển và các tour trải nghiệm với voi. EuroNews cho biết mức phí 300 baht dự kiến áp dụng vào giữa năm 2026.

Anh Minh (Theo Business Insider)