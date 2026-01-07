5 điểm đến giúp khách trẻ 'hồi phục khi kiệt sức'

Chuyên gia du lịch Euro News gợi ý Hà Nội cùng bốn thành phố quốc tế là lựa chọn lý tưởng giúp người trẻ tái tạo năng lượng và ngăn ngừa kiệt sức.

Micro-retirement hay nghỉ hưu ngắn hạn đang nổi lên như giải pháp du lịch mới dành cho giới trẻ có ngân sách hạn chế nhưng không muốn chờ đến tuổi nghỉ hưu mới bắt đầu khám phá thế giới.

Theo nền tảng tiếp thị tuyển dụng Joveo, đến giữa năm 2025, hơn 10% người lao động đã cân nhắc nghỉ hưu ngắn hạn. Một khảo sát khác của ứng dụng cung cấp việc làm bán thời gian hoặc từ xa SideHustles.com cho thấy 54% người tham gia tin rằng nghỉ hưu ngắn hạn giúp ngăn ngừa kiệt sức.

Các chuyến nghỉ hưu ngắn hạn nói về những khoảng thời gian nghỉ có chủ đích và kéo dài, từ vài tháng cho đến hơn một năm. Các cuộc nghỉ hưu này xuất hiện ở người trẻ với mục tiêu tránh kiệt sức, tái tạo năng lượng và bản thân trước những thay đổi lớn trong cuộc sống.

Các chuyên gia du lịch của Euro News đã đưa ra gợi ý về 5 điểm đến phù hợp cho giới trẻ nghỉ hưu ngắn hạn trong năm 2026 dựa trên các tiêu chí như chi phí phải chăng, có nhiều trải nghiệm, dễ tiếp cận, người dân thân thiện, an sinh xã hội tốt.

Hà Nội, Việt Nam

Hà Nội, nơi giao lưu giữa hai nền văn hóa Đông Tây và có cộng đồng du mục số đông đảo, được đánh giá như một lựa chọn hấp dẫn cho những người trẻ muốn nghỉ hưu ngắn hạn. Thủ đô Việt Nam thu hút khách quốc tế thế hệ gen Z nhờ bầu không khí sôi động như Bangkok, nhiều khu vực trong thành phố có quy mô gọn gàng, dễ đi bộ, khí hậu mát mẻ và dễ chịu hơn so với các trung tâm du lịch khác của Đông Nam Á.

Phố Tạ Hiện luôn nhộn nhịp khách. Ảnh: Giang Huy

Không chỉ có chi phí sinh hoạt thấp, Hà Nội còn có hạ tầng và kết nối internet tốt, cộng đồng người nước ngoài thân thiện, sẵn sàng hỗ trợ, nhiều nhóm mạng xã hội hoạt động tích cực.

Du khách có thể khám phá bề dày lịch sử của thành phố, được tạo nên từ sự hòa quyện giữa ảnh hưởng Đông Nam Á và kiến trúc Pháp. Các trải nghiệm như đi thuyền trên Hồ Tây, tham quan chùa Trấn Quốc hay đền Quán Thánh mang đến những khoảnh khắc thư thái. Tản bộ qua những con ngõ hẹp, đậm không khí hoài cổ của khu phố cổ, hoặc ghé thăm Nhà tù Hỏa Lò, Bảo tàng Dân tộc học để hiểu thêm về lịch sử và văn hóa cũng là những gợi ý dành cho khách quốc tế trẻ khi đến Việt Nam.

Ẩm thực đường phố là trải nghiệm không thể bỏ qua, với những món nhất định phải thử như phở, bún chả và cà phê trứng. Nếu lần đầu đến Hà Nội, khu phố cổ là lựa chọn lý tưởng để lưu trú còn khu phố Pháp phù hợp với những ai yêu thích kiến trúc đẹp và vị trí gần hồ Hoàn Kiếm.

Bangkok, Thái Lan

Bangkok được xem như lựa chọn hàng đầu cho các du khách nghỉ hưu ngắn hạn nhờ chi phí sinh hoạt tương đối thấp so với nhiều đô thị châu Âu và trên thế giới. Dù chi phí rẻ, thành phố vẫn thu hút du khách nhờ cung cấp dịch vụ thiết yếu chất lượng cao.

Điều này giúp nguồn tiền tiết kiệm của du khách được kéo dài hơn, giúp họ có những kỳ nghỉ dài ngày, giàu trải nghiệm và giảm bớt căng thẳng trong quá trình xác định bước đi tiếp theo trong tương lai. Du khách có thể khám phá nền văn hóa Thái Lan hàng trăm năm tuổi thông qua những ngôi chùa tĩnh lặng đến các khu chợ đêm nhộn nhịp, đồng thời thưởng thức ẩm thực đường phố đa dạng như pad thai, xôi xoài, bánh chuối roti.

Bangkok về đêm. Ảnh: Hotels

Du khách cũng có thể ghé thăm Hoàng cung, Wat Pho (chùa Phật Nằm) và Wat Arun, hoặc đến các trung tâm mua sắm như IconSiam sau đó thư giãn với một chuyến du thuyền trên sông. Với những người tìm kiếm sự thư giãn và tái tạo năng lượng, Bangkok có nhiều địa điểm yoga, thiền và spa như Lotus Wellness hay The Green Room Yoga. Khu Siam phù hợp nếu muốn ở vị trí trung tâm, Sukhumvit mang đến không khí hiện đại, còn Khao San là lựa chọn tiết kiệm.

Bangkok cũng là cửa ngõ thuận tiện và chi phí thấp cho những du khách muốn tiếp tục khám phá các vùng khác của Thái Lan hoặc Đông Nam Á trong kỳ nghỉ. Cộng đồng người nước ngoài nói tiếng Anh phát triển mạnh tại đây cũng mang lại nhiều cơ hội kết nối, đặc biệt hữu ích cho những ai đang tìm kiếm định hướng cho chặng đường sự nghiệp tiếp theo.

Lisbon, Bồ Đào Nha

Lisbon, điểm đến phù hợp cho các chuyến đi nhờ vị trí chiến lược nằm ở châu Âu, khí hậu nắng ấm, an toàn và đời sống văn hóa phong phú. Thành phố có hệ thống y tế chất lượng với chi phí phải chăng, rẻ hơn nhiều so với các đô thị lớn khác như London, Paris hay Dublin.

Tương tự Hà Nội, Lisbon thân thiện với người đi bộ khi sở hữu mạng lưới giao thông công cộng thuận tiện gồm xe buýt, tàu hỏa và tàu điện ngầm, đồng thời có cộng đồng địa phương sử dụng tiếng Anh phổ biến.

Du khách có thể khám phá những khu phố lịch sử như Alfama và Belém, hoặc đến trung tâm Baixa hay Bairro Alto để cảm nhận nhịp sống trẻ trung, hiện đại hơn. Chuyến đi trên tuyến xe điện cổ 28E sẽ mang đến những góc nhìn nên thơ của thành phố.

Những người yêu văn hóa có thể tham quan Lâu đài St. George, Nhà thờ Lisbon, khu tổ hợp sáng tạo LX Factory hay Oceanário, một trong những thủy cung lớn nhất châu Âu.

Ẩm thực địa phương cũng là điểm nhấn, với bánh mì thịt lợn bifana, các món cá muối bacalhau và bánh trứng nướng trứ danh pastéis de nata.

Budapest, Hungary

Budapest, điểm đến chi phí thấp, giàu văn hóa và không gian xanh, đặc biệt phù hợp với Gen Z trong các kỳ nghỉ hưu ngắn hạn.

Du khách có thể chiêm ngưỡng những công trình kiến trúc ấn tượng như Lâu đài Buda, Pháo đài Ngư phủ, Tòa nhà Quốc hội Hungary hay Vương cung thánh đường St. Stephen, Quảng trường Anh hùng, khu Do Thái. Khách thích một chút cảm giác mạnh, hãy thử vòng quay Budapest Eye rồi tản bộ dọc bờ sông Danube.

Budapest nổi tiếng với các nhà tắm khoáng nóng mang đậm hơi thở cổ điển như Rudas Baths hay Széchenyi Baths. Ẩm thực Hungary cũng rất đáng thử, với goulash, bánh ống khói (chimney cake) và món gà sốt paprika.

Du khách đi bộ khám phá Budapest, Hungary. Ảnh: Salt in our hair

Tashkent, Uzbekistan

Với những người tìm kiếm trải nghiệm mới mẻ, tránh xa sự ồn ào quen thuộc của Tây Âu, Tashkent là sự kết hợp hài hòa giữa di sản Con đường Tơ lụa cổ xưa, hạ tầng hiện đại và kiến trúc đẹp mắt, đồng thời dễ dàng kết nối tới các quốc gia khác trong khu vực Trung Á.

Thành phố vẫn giữ được sự an toàn, thân thiện với người mới đến, cùng nhịp sống chậm rãi - lý tưởng cho để du khách thư giãn và khơi nguồn cảm hứng sáng tạo.

Du khách có thể tham quan Quảng trường Amir Timur, quần thể Hazrati Imam, Quảng trường Độc lập hay chợ Chorsu. Công viên Tashkent City, Nhà hát Navoi là những điểm đến đáng chú ý khác.

Về ẩm thực, du khách có thể thưởng thức plov (cơm thập cẩm), shashlik (thịt xiên nướng), manti (bánh hấp) và đặc biệt là bánh mì tròn truyền thống của Uzbekistan.

Trong bối cảnh tỷ lệ kiệt sức trong công việc ở mức báo động toàn cầu còn những mục tiêu truyền thống như mua nhà ngày càng trở nên xa vời với người trẻ, nghỉ hưu ngắn hạn được xem là cách mang lại cân bằng trong cuộc sống.

"Các thế hệ trẻ coi trọng sức khỏe tinh thần, trải nghiệm hơn thăng tiến nghề nghiệp'', Andrew Harrison-Chinn, Giám đốc tiếp thị (CMO) của công ty cung cấp các dịch vụ du lịch Dragonpass, nói. Mô hình làm việc cũng đã thay đổi, nhiều công việc chỉ yêu cầu làm việc từ xa và nhiều người làm tự do hơn, giúp nhu cầu được nghỉ hưu ngắn hạn của nhiều người trở nên dễ dàng hơn.

Nghỉ hưu ngắn hạn phản ánh sự dịch chuyển từ việc trì hoãn hưởng thụ trong tương lai sang tạo dựng ký ức ở hiện tại và vượt ra ngoài mô hình "gap year" (nghỉ 1-2 năm đi du lịch trước khi quay lại học đại học) truyền thống của sinh viên. Những du khách đi du lịch theo kiểu nghỉ hưu ngắn hạn này có yêu cầu cao hơn hình thức đi gap year và có nền tảng tài chính ổn định hơn.

Khác với các kỳ nghỉ dài hạn do doanh nghiệp hỗ trợ (hình thức các blogger du lịch hay làm), những chuyến đi này thường do cá nhân tự chi trả, không kèm kế hoạch quay lại một công việc hay lộ trình nghề nghiệp cụ thể. Đôi khi, người đi nghỉ hưu ngắn hạn sẽ kết hợp làm từ xa hoặc tự do, bán thời gian.

Du khách đi nghỉ hưu ngắn hạn thường có lịch trình dài hơn và chậm rãi hơn, kế hoạch linh hoạt hơn. Điểm đến được lựa chọn dựa trên sự kết hợp giữa lối sống, khả năng kết nối và tiếp cận các dịch vụ chăm sóc sức khỏe. Du khách không chỉ nghĩ đến nơi họ đến, mà còn cân nhắc cảm giác của toàn bộ hành trình, bao gồm cả trải nghiệm tại sân bay.

Theo Andrew Harrison-Chinn, càng ngày giới trẻ càng thích các trải nghiệm liền mạch, số hóa từ đầu đến cuối. Bất kỳ yếu tố nào giúp họ giảm tương tác, khiến hành trình trở nên trôi chảy, trực quan đều khiến họ yêu thích.

Anh Minh (Theo Euro News)