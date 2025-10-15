5 địa phương dự kiến sáp nhập hơn 30 đại học, cao đẳng

TP HCM, Cà Mau, Phú Thọ, Hà Tĩnh và Thanh Hóa đang đề xuất sáp nhập 32 trường, nhằm tinh gọn mạng lưới đại học, cao đẳng công lập theo định hướng của Chính phủ.

Đại diện Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Phú Thọ ngày 15/10 cho biết đang lấy ý kiến về việc sáp nhập Cao đẳng Sư phạm Hòa Bình và lĩnh vực Sư phạm của Cao đẳng Vĩnh Phúc vào Đại học Hùng Vương.

Tỉnh cũng dự kiến sáp nhập trường Trung cấp Y tế Hòa Bình và lĩnh vực Y tế của trường Cao đẳng Vĩnh Phúc vào trường Cao đẳng Y tế Phú Thọ, đồng thời nghiên cứu xây dựng thành trường Đại học Y - Dược.

Các nhóm còn lại của trường Cao đẳng Vĩnh Phúc sẽ được sáp nhập vào trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Vĩnh Phúc. Ba trường cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Hòa Bình, Kinh tế - Công nghệ Hòa Bình, Nghề Sông Đà sáp nhập với nhau thành Cao đẳng Nghề Hòa Bình.

Với phương án này, toàn tỉnh giảm 4 trường cao đẳng.

Tỉnh Hà Tĩnh đề xuất sáp nhập trường Đại học Hà Tĩnh thành trường thành viên của Đại học Quốc gia Hà Nội, như dự kiến từ năm 2023, hoặc đợi chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Tám trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên và 5 trường dạy nghề dự kiến được giữ nguyên, trong đó có Cao đẳng Nguyễn Du hoạt động đặc thù trong lĩnh vực văn hóa nghệ thuật.

Tại Thanh Hóa, Sở Giáo dục và Đào tạo đề xuất sáp nhập trường Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Đại học Hồng Đức để toàn tỉnh chỉ có một trường đại học đa lĩnh vực, tăng sức hút với người học và hợp tác quốc tế.

Ngoài ra, Cao đẳng Công nghiệp Thanh Hóa với Cao đẳng Nghề Nghi Sơn nhập thành trường Cao đẳng Công nghiệp Thanh Hóa, sau đó tiếp tục sáp nhập thêm Trung cấp Nghề Bỉm Sơn và Kỹ nghệ Thanh Hóa.

Một góc khuôn viên trường Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa. Ảnh: Báo Thanh Hóa

Tỉnh Cà Mau dự kiến sắp xếp 6 trường cao đẳng còn 3 trường. Trong đó, Cao đẳng Y tế Cà Mau và Bạc Liêu hợp thành Cao đẳng Y tế Cà Mau. Trường Cao đẳng nghề Việt Nam - Hàn Quốc Cà Mau và Cao đẳng nghề Bạc Liêu hợp nhất thành Cao đẳng nghề Việt Nam - Hàn Quốc Cà Mau. Trường Cao đẳng Cộng đồng Cà Mau và Kinh tế - Kỹ thuật Bạc Liêu hợp thành Cao đẳng Cà Mau.

Tại TP HCM, Sở Giáo dục và Đào tạo đề xuất ở bậc đại học, trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch và Thủ Dầu Một được giữ nguyên như hiện nay. Trường Đại học Sài Gòn sẽ tổ chức lại trên cơ sở sáp nhập với trường Cao đẳng Sư phạm Bà Rịa - Vũng Tàu do cùng lĩnh vực đào tạo chính là sư phạm. Tên gọi trường Đại học Sài Gòn được giữ nguyên.

Các trường cao đẳng, trung cấp được đề xuất sắp xếp lại, để chỉ còn 19 trường. Trong đó, hai trường mới là Cao đẳng Du lịch - Khách sạn Saigontourist (nâng cấp từ trường Trung cấp Du lịch - Khách sạn Saigontourist) và Cao đẳng Nông nghiệp Công nghệ cao TP HCM (sáp nhập 2 trường Trung cấp Kỹ thuật Nông nghiệp TP HCM, Trung cấp Nông Lâm Nghiệp và Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp Nông nghiệp Công nghệ cao).

Phương án sáp nhập đại học, cao đẳng ở TP HCM

Cả nước hiện có khoảng 200 trường đại học công lập thuộc hơn 60 đầu mối, trong đó Bộ Giáo dục và Đào tạo quản lý 60 trường, các bộ ngành hơn 100, còn lại do địa phương quản lý. Số trường cao đẳng là hơn 400.

Bộ Giáo dục và Đào tạo đang xây dựng đề án sáp nhập, giải thể các trường đại học, dạy nghề không đạt chuẩn, dự kiến trình Chính phủ phê duyệt trong năm nay, để triển khai từ 2026.

Hồi tháng 9, tại một hội nghị về giáo dục đại học, Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn cho biết cả nước sẽ có khoảng 140 trường công lập thuộc diện sắp xếp. Việc này nhằm khắc phục tình trạng manh mún, nhỏ lẻ, chồng chéo trong quản lý, tăng hiệu quả đầu tư và chất lượng đào tạo.

Bộ đang tính toán nhiều phương án như chuyển các trường do bộ, ngành quản lý về địa phương; sáp nhập trường ở địa phương với trung ương, hoặc giữa các trường thuộc bộ, ngành; giải thể những trường quá nhỏ, không đạt chuẩn.

Bộ cũng dự kiến tái cấu trúc mạng lưới theo hướng giảm đầu mối, tăng quy mô và năng lực của các trường mạnh; những trường có vị trí địa chính trị quan trọng sẽ được giữ lại nhưng buộc phải phát triển nhanh hơn.

Dương Tâm