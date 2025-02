5 địa điểm thưởng thức ẩm thực Peranakan tại Singapore

Ra đời năm 1995, The Blue Ginger là một trong những nhà hàng lâu đời nhất Singapore, chuyên phục vụ các món Peranakan. Quán có hai chi nhánh ở số 1 Kim Seng Promenade, #01-106 (mở cửa hai khung giờ 11h-15h và 18h-22h) và 97 Tanjong Pagar Rd (mở cửa 12h-15h và 18h30-22h30).

Ngoài hương vị, cách bày trí món ăn, nơi đây còn hút khách bởi không gian ấm cúng, đậm dấu ấn văn hóa Singapore. Menu của The Blue Ginger giữ nguyên nét đặc trưng của ẩm thực Nyonya với các món bán chạy nhất như: Kerabu Kacang Botol (salad đậu rồng), Ayam Panggang Blue Ginger (gà nướng phong cách Blue Ginger), Assam Pork Ribs (sườn heo hầm me). Ảnh: SG Food on Foot