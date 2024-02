Tom Cruise nhảy khỏi vách đá trong "Mission: Impossible 7", quái vật trồi từ đại dương ở "Godzilla Minus One" giúp các phim vào đề cử kỹ xảo Oscar 2024.

5 đề cử Kỹ xảo xuất sắc Oscar 2024 Năm đề cử giải Kỹ xảo xuất sắc Oscar 2024. Video: 20th Century Studios, Toho, Marvel, Paramount Pictures, Sony Pictures

Oscar - giải thường niên của Viện Hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật Điện ảnh Mỹ - là một trong các sự kiện phim ảnh nổi tiếng và uy tín bậc nhất thế giới. Năm nay, lễ trao giải sẽ diễn ra tại Nhà hát Dolby, Los Angeles (Mỹ) vào ngày 10/3. Danh hài Jimmy Kimmel đảm nhiệm vị trí MC.

Năm ngoái, phim Avatar: The Way of Water thắng hạng mục Kỹ xảo xuất sắc.

Quế Chi - Đỗ Nam