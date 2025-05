5 dạng câu hỏi mới trong đề minh họa tiếng Anh thi tốt nghiệp

Đề minh họa thi tốt nghiệp lược bỏ dạng bài về phát âm và trọng âm, thêm yêu cầu tóm tắt đoạn văn, chèn câu vào vị trí phù hợp và hỏi về các tình huống thực tế.

Năm 2025, lứa học sinh đầu tiên theo chương trình giáo dục 2018 thi tốt nghiệp THPT. Do đó, đề thi môn tiếng Anh sẽ có nội dung và cấu trúc mới.

Cô Phạm Thị Mai Hương, Tổ phó tiếng Anh, trường THPT chuyên Ngoại ngữ, Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội; và cô Hoàng Xuân, giáo viên Hệ thống học trực tuyến Tuyensinh247, cùng chỉ ra những thay đổi trong đề thi và gợi ý cách ôn tập hiệu quả.

So sánh cấu trúc đề thi tốt nghiệp THPT môn tiếng Anh cũ và mới:

Tiêu chí so sánh Năm 2024 Năm 2025 Số câu hỏi - 50 câu trắc nghiệm (0,2 điểm mỗi câu) - 40 câu trắc nghiệm (0,25 điểm mỗi câu) Độ khó - Ổn định so với các năm trước, phổ điểm chủ yếu 5-7 - Nhiều câu dễ, trung bình, ít câu phân hóa Nhìn chung tương đương nhưng tăng mức độ tư duy ở một số câu đọc hiểu và câu logic Dạng câu hỏi - Ngữ âm (phát âm, trọng âm) - Ngữ pháp, từ vựng - Giao tiếp - Tìm lỗi sai, từ đồng/trái nghĩa - Viết lại câu - Đọc và điền từ vào đoạn văn - Đọc hiểu - Đọc và điền từ/cụm từ ngắn để hoàn thành đoạn văn/văn bản (12 câu) - Đọc và điền từ/cụm từ dài để hoàn thành đoạn văn/văn bản (5 câu) - Sắp xếp câu thành đoạn hội thoại/lá thư/đoạn văn (5 câu) - Đọc hiểu (một bài 8 câu và một bài 10 câu) Mức độ - Nhận biết: Khoảng 30% - Thông hiểu: Khoảng 40% - Vận dụng: 30% - Nhận biết: Khoảng 25% - Thông hiểu: Khoảng 35% - Vận dụng: Khoảng 40% Thời gian làm bài 60 phút 50 phút Tỷ lệ kiến thức - Kiến thức ngôn ngữ (ngữ âm, ngữ pháp, từ vựng...): Khoảng 50% - Kỹ năng đọc hiểu, tư duy logic: Khoảng 50% - Kiến thức ngôn ngữ: Khoảng 40% - Kỹ năng đọc hiểu và logic: Khoảng 60%

Theo hai giáo viên, cấu trúc đề thi thay đổi hoàn toàn so với những năm trước. Đề minh họa thi tốt nghiệp THPT 2025 tập trung đánh giá khả năng đọc hiểu và phân tích văn bản bằng tiếng Anh (hiểu ý chính và thông tin chi tiết của văn bản ngắn, thông tin quan trọng trong bảng thông báo, biển hiệu...) thay vì kiểm tra kiến thức đơn lẻ về ngữ âm, từ vựng và ngữ pháp.

Về nội dung, những câu hỏi trong đề thi có tính khoa học và tình huống gắn liền với đời sống. Số lượng câu hỏi của hai bài đọc hiểu chiếm gần một nửa tổng số câu của bài thi (18/40), cho thấy sức nặng của phần này.

5 dạng bài mới hoặc thay đổi ở phần Đọc hiểu

- Tóm tắt nội dung đoạn văn (thay cho dạng tìm tiêu đề).

Which of the following best summarises paragraph 3?

A. Urbanisation improves the living standards of all urbanites to the detriment of the environment.

B. Urban citizens suffer serious health problems and housing shortages as a result of migration to the city.

C. Rural migration is detrimental to not only the environment but also urbanites’ health and life quality.

D. Low-income urban citizens lack access to public amenities, leading to their poor standards of living.

- Tìm đoạn văn đề cập/thảo luận đến một vấn đề nào đó

In which paragraph does the writer explore modern methods for maintaining endangered languages?

A. Paragraph 1 B. Paragraph 2 C. Paragraph 3 D. Paragraph 4

(Câu 30, đề tham khảo Kỳ thi tốt nghiệp THPT từ năm 2025)

- Chèn một câu văn vào vị trí phù hợp trong đoạn văn

Where in paragraph 1 does the following sentence best fit?

More and more people are moving to the city from the countryside each year.

A. [I] B. [II] C. [III] D. [IV]

Được chèn vào vị trí nào trong đoạn văn sau?

[I] Global urbanisation has increased significantly in recent decades, and one of the main drivers of this growth has been rural migration. [II] Half of the world’s population already resides in cities, and by 2050, experts predict that number to reach as high as two-thirds. [III] Many factors contribute to this global phenomenon, which then gives rise to various issues. [IV]

(Câu 31, đề tham khảo Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025)

Dạng bài tìm từ đồng nghĩa, trái nghĩa

Với đề thi cũ, đây là câu hỏi rời: Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word CLOSEST in meaning to the underlined word in each of the following questions.

At last, he realised that he had made a mistake when he saw the correct answer on the board.

A. easy B. wrong C. difficult D. right

(Câu 20, đề thi tốt nghiệp THPT năm 2022)

Đề thi mới, dạng này lồng ghép vào bài Đọc:

The word extinct in paragraph 1 is OPPOSITE in meaning to_____.

A. existent B. native C. official D. ancient

(Câu 24, đề tham khảo thi tốt nghiệp THPT năm 2025)

- Câu hỏi tình huống giao tiếp.

Trong đề cũ, học sinh đọc hiểu tình huống rồi lựa chọn đáp án (câu trả lời). Trong đề mới, các em được yêu cầu sắp xếp các câu nói cho hợp logic.

Ví dụ câu tình huống giao tiếp trong đề thi cũ:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the sentence that best completes each of the following exchanges.

Samuel is talking to Lan about volunteer work.

- Samuel: "I think we should do some local volunteer work this summer".

- Lan: "_________. Some people in our neighbourhood really need help".

Some people in our neighbourhood really need help.

A. You should think of it again B. I quite agree with you C. That's not a good choice D. I don’t agree with you

(Trích đề thi tốt nghiệp THPT năm 2022)

Dạng đề mới:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the best arrangement of utterances or sentences to make a meaningful exchange or text in each of the following questions from 13 to 17.

a. Nam: Hi, Mark! Long time no see. You look so good!

b. Nam: Yes, I have. I exercise every morning and eat more healthy food.

c. Mark: Hi, Nam! Thanks. You look so fit, too. Have you worked out a lot lately?

(Adapted from Global Success)

A. c – a – b B. b – c – a C. c – b – a D. a – c – b

Các giáo viên tiếng Anh cho rằng học sinh cần có vốn từ vựng phong phú ở nhiều chủ đề như đô thị hóa, công việc; hiểu cách hành văn của một bức thư hoặc một bài luận ngắn; tư duy logic tốt mới làm tốt dạng này.

Cô Hương gợi ý học sinh luyện đọc hiểu mỗi ngày, ưu tiên các văn bản dài xuất hiện trong các đề minh họa, các sách luyện đề chuẩn; rèn kỹ năng skimming/scanning (đọc lướt/tìm chi tiết nhanh); khả năng suy luận từ ngữ cảnh và xác định từ/câu phù hợp với chỗ trống trong văn bản. Ngoài ra, các em luyện tốc độ bằng cách bấm giờ, phân tích lỗi sai sau mỗi lần làm.

Cô nhận định với dạng đề mới, số học sinh đạt điểm trên 9 sẽ không nhiều như các năm, chủ yếu thuộc nhóm rất giỏi, thi khối D (Toán, Văn, Anh) hoặc chuyên Anh.

Thí sinh làm thủ tục thi tốt nghiệp THPT 2024 tại trường THPT Trưng Vương, quận 1, TP HCM, ngày 26/6. Ảnh: Quỳnh Trần

Bình Minh