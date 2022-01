5 đại học mang nhiều yếu tố quốc tế nhất thế giới

Đại học Hong Kong và ETH Zurich đứng đầu bảng xếp hạng đại học mang nhiều yếu tố quốc tế nhất năm 2022, theo THE.

Times Higher Education (THE), đơn vị phụ trách một trong những bảng xếp hạng đại học uy tín nhất thế giới, xếp hạng các trường mang nhiều yếu tố quốc tế dựa trên tỷ lệ nhân viên, sinh viên quốc tế, đồng tác giả quốc tế ở các bài báo khoa học và danh tiếng quốc tế. Mỗi tiêu chí chiếm 25% số điểm.

Theo THE, các trường top đầu bảng xếp hạng bản chất là các tổ chức toàn cầu, là nơi sinh sống và học tập của cộng đồng sinh viên và học giả từ khắp nơi trên thế giới. Họ giải quyết một số vấn đề cấp bách nhất của toàn cầu thông qua nghiên cứu khoa học.

Dưới đây là 5 trường có điểm đánh giá cao nhất theo các tiêu chí THE đưa ra:

1. Đại học Hong Kong (Hong Kong)

Đại học Hong Kong có hơn 18.000 sinh viên, trong đó hơn 43% là sinh viên quốc tế. Trường giảng dạy bằng tiếng Anh và giáo dục có trọng tâm quốc tế với mục đích chuẩn bị cho sinh viên trở thành công dân toàn cầu, có thể thành công ở bất kỳ đâu trên thế giới.

Trường còn tạo ra một kế hoạch với tầm nhìn trở thành "Đại học toàn cầu của châu Á", trong đó nêu ra rất nhiều giải pháp sẽ thực hiện để mở rộng phạm vi tiếp cận toàn cầu, tuyển dụng thêm nhân viên từ nước ngoài và thu hút nhiều sinh viên quốc tế hơn.

2. ETH Zurich (Thuỵ Sĩ)

Không có gì ngạc nhiên khi Thụy Sĩ là quê hương của một số trường đại học mang nhiều yếu tố quốc tế nhất bởi quốc gia này nằm ở trung tâm của châu Âu, được bao quanh bởi Pháp, Italy, Đức, Áo và Liechtenstein.

ETH Zurich nằm ở thành phố lớn nhất của Thụy Sĩ - Zurich, nơi được biết đến là rất an toàn, dù chi phí sinh hoạt khá đắt đỏ. Ngôn ngữ nói chính ở đây là tiếng Đức Thụy Sĩ, nhưng trường cũng cung cấp các khóa học bằng tiếng Anh.

Ngôi trường thường xuyên xuất hiện ở top đầu mọi bảng xếp hạng đại học thế giới có hơn 22.000 sinh viên đến từ hơn 120 quốc gia. Trường tập trung vào giảng dạy và nghiên cứu các ngành học STEM. Cựu sinh viên và giảng viên của trường từng đoạt 21 giải Nobel. Một trong những cựu sinh viên nổi tiếng nhất là Albert Einstein.

Một góc khuôn viên ETH Zurich. Ảnh: ETH Zurich/Gian Marco Castelberg

3. Đại học Bách khoa liên bang Thụy Sĩ, Lausanne - EPFL (Thuỵ Sĩ)

EPFL có hơn 11.000 sinh viên, trong đó có tới 62% sinh viên quốc tế. Ngôi trường này được đánh giá cao về nghiên cứu và giảng dạy trong lĩnh vực kỹ thuật. Gần đây, trường có phân nhánh sang các ngành khoa học đời sống.

Sinh viên EPFL được tạo nhiều cơ hội tham gia các chương trình trao đổi với các trường khác thuộc Thụy Sĩ hoặc ở bất kỳ nước nào. Trường cũng cung cấp chương trình thực tập cho sinh viên tại các đại học được đánh giá cao khác. Đối tượng này có thể có tới ba tháng học tập và nghiên cứu tại một trong các phòng thí nghiệm thuộc khuôn viên EPFL.

=3. Đại học Khoa học và Công nghệ Hong Kong - HKUST (Hong Kong)

Đại học Khoa học và Công nghệ Hong Kong là một trong những trường phát triển nhanh nhất thế giới. Hơn một phần ba trong số hơn 10.100 sinh viên của trường đến từ ít nhất 60 quốc gia. Khoảng 80% giảng viên cũng không phải người Hong Kong.

Hơn 45% sinh viên của trường tham gia học trao đổi ở nước ngoài với các chương trình đa dạng, tuỳ thuộc vào ngành đào tạo của các trường thành viên. Khoảng 70% sinh viên tham gia thực tập ở nước ngoài.

5. Đại học Oxford (Vương quốc Anh)

Đại học Oxford không chỉ là trường hàng đầu thế giới mà còn là một trong những trường mang nhiều yếu tố quốc tế nhất với hơn một phần ba sinh viên đến từ 160 quốc gia và vùng lãnh thổ. Trường đại học danh tiếng của Vương quốc Anh đón những sinh viên quốc tế đầu tiên từ năm 1190.

Gần một nửa số nhân viên của trường cũng đến từ các quốc gia khác. Ngôi trường này còn có liên kết với nhiều viện nghiên cứu, đại học trên toàn thế giới.

Sinh viên quốc tế có ý định đăng ký xét tuyển vào Đại học Oxford có thể nghe Podcast dành cho sinh viên quốc tế do trường sản xuất. Đây là dự án giúp bạn tìm hiểu về các khía cạnh học tập và xã hội khi học tại Oxford.

Xếp hạng đại học thế giới THE là cuộc bình chọn các trường cao đẳng và đại học trên toàn cầu bởi tạp chí Times Higher Education (Anh). Cùng với Shanghai Academic Ranking of World Universities (ARWU) và Quacquarelli Symonds (QS), THE được đánh giá là một trong những bảng xếp hạng đại học uy tín hàng đầu thế giới.

THE bắt đầu thực hiện Bảng xếp hạng các đại học thế giới THE-QS vào 2004, hợp tác với QS. Từ năm 2010, THE ngừng hợp tác với QS và tạo ra một bảng xếp hạng các đại học mới, hợp tác với hãng cung cấp dữ liệu Thomson Reuters.

Dương Tâm (Theo THE)