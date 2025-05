5 cuốn sách kỷ niệm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh

"Những ngày sống gần Bác", "135 chuyện kể về Bác Hồ" khắc họa cuộc sống giản dị và lý tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Hồ Chí Minh - Một con người và một dân tộc

Bìa "Hồ Chí Minh - Một con người và một dân tộc" (tên gốc là "Ho Ci Min - Un uomo e un popolo"), sách 204 trang, Bùi Thị Thái Dương dịch sang tiếng Việt. Ảnh: NXB Kim Đồng

Tác phẩm dịch từ tiếng Italy, tập hợp 12 số tạp chí gồm nhiều chủ đề, sắp xếp theo tiến trình lịch sử, kết hợp tranh minh họa và tư liệu, do tạp chí Vie Nuove xuất bản năm 1968. Nhà báo Paolo Bracaglia Morante, Camillo Pisani, họa sĩ Pino Dangelico tổng hợp và minh họa.

Sách kể về hai cuộc kháng chiến chống Pháp và Mỹ, khắc họa cuộc đời, sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh. PGS, TS Đinh Quang Hải đánh giá cao giá trị của sách, nhất là trong giáo dục thế hệ trẻ: "Cuốn sách có cách tiếp cận, cơ sở dữ liệu mới với nguồn tài liệu phong phú, đa dạng, có độ tin cậy, được nghiên cứu, biên soạn và thể hiện nghiêm túc".

Tại buổi giới thiệu sách sáng 16/5, TS Chu Đức Tính, nguyên Giám đốc Bảo tàng Hồ Chí Minh, cho rằng cuốn sách "có một số chi tiết nhỏ cần chỉnh sửa, hiệu đính" nhưng có cách diễn đạt, chú thích súc tích, ngắn gọn, hóm hỉnh.

Ngoài ra, Nhà xuất bản Kim Đồng giới thiệu các sách mới như tuyển tập Thư Tết của Bác Hồ, Thư Bác Hồ gửi thiếu nhi, Thư ký Bác Hồ kể chuyện, Theo dấu chân Người và ấn bản đặc biệt Búp sen xanh của nhà văn Sơn Tùng với bìa cứng, áp phích đồ họa về hành trình ra đi tìm đường cứu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Những ngày sống gần Bác

Bìa "Những ngày sống gần Bác", sách 120 trang, NXB Kim Đồng phát hành trong tháng 4. Ảnh: NXB Kim Đồng

Cuốn hồi ký kể thời gian hoạt động bí mật tại Pác Bó của bà Nông Thị Trưng cùng các đồng đội. Nhờ sự giáo dục, đào tạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh, bà dần trưởng thành, vượt khó khăn trong cuộc sống riêng và công việc, trở thành nữ cán bộ gương mẫu.

Bà kể: "Suốt thời gian được sống gần chú Thu, mỗi ngày tôi càng nhận thấy rõ hơn tác phong, nếp sống giản dị của chú. Bao giờ cũng thế, chú chỉ mặc bộ quần áo Nùng bằng vải chàm, ống tay rộng, trông thật gọn gàng giản dị, hòa hợp với bà con địa phương Pác Bó". Bí danh của Chủ tịch Hồ Chí Minh khi đó là Thu Sơn.

Bà Nông Thị Trưng sinh năm 1920, mất năm 2003, tên thật là Nông Thị Bảy, dân tộc Tày. Bà tham gia cách mạng từ khi còn trẻ, năm 1941-1945, bà là một trong những thanh niên được Chủ tịch Hồ Chí Minh đào tạo tại căn cứ Pác Bó. Sau cách mạng, bà làm công tác hội Phụ nữ, là Chánh án Tòa án tỉnh Cao Bằng từ năm 1964-1980.

135 chuyện kể về Bác Hồ

"135 chuyện kể về Bác Hồ" do Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh, Phủ Chủ tịch và NXB Thông tấn liên kết ấn hành. Ảnh: NXB Thông tấn

Sách tập hợp câu chuyện của cán bộ, chiến sĩ và đồng bào từng sống, làm việc, học tập cùng Chủ tịch Hồ Chí Minh từ năm 1954-1969. Tác phẩm mở đầu bằng lời dặn dò: "Các vua Hùng đã có công dựng nước, Bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước", kết thúc bằng ký ức về những ngày cuối đời của Người.

135 chuyện kể về Bác Hồ tái hiện cuộc đời giản dị của vị lãnh tụ, gửi gắm bài học đạo đức, lối sống và nhân cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Sách tái bản dịp này, bổ sung 24 câu chuyện mới, cán bộ khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch sưu tầm, ghi lại từ lời kể của các nhân chứng và biên tập, hoàn thiện nội dung.

Vì độc lập tự do, vì chủ nghĩa xã hội

Bìa "Vì độc lập tự do, vì chủ nghĩa xã hội", sách 440 trang, NXB Trẻ phát hành. Ảnh: NXB Trẻ

Vì độc lập tự do, vì chủ nghĩa xã hội chọn lọc bài nói, bài viết tiêu biểu của Chủ tịch Hồ Chí Minh từ năm 1920-1969, gồm Di chúc của Bác. Sách giúp bạn đọc hiểu thêm về tư tưởng Hồ Chí Minh, thực hiệu lời dặn dò: "Toàn Đảng, toàn dân ta đoàn kết phấn đấu, xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh".

Tác phẩm nằm trong bộ sách Di sản Hồ Chí Minh của NXB Trẻ. Năm nay, đơn vị phát hành giới thiệu các tựa sách mới, gồm phiên bản tiếng Anh của sách ảnh và tư liệu Việt Nam đẹp nhất có tên Bác Hồ (tên tiếng Anh là Uncle Hồ, the name that illuminates Vietnam's beauty), sách Bác Hồ với Công an nhân dân Việt Nam và Bác Hồ với các ngày lễ, kỷ niệm lớn trong năm, nhằm phục vụ mục đích tra cứu.

Bông sen vàng

Bìa "Bông sen vàng", sách 424 trang, NXB Chính trị quốc gia Sự Thật và Omega+ liên kết ấn hành năm nay. Ảnh: Omega+

Bông sen vàng kể tuổi thơ trong trẻo nhưng chất chứa nỗi buồn, sự mất mát của cậu bé Nguyễn Sinh Cung (tên thuở nhỏ của Chủ tịch Hồ Chí Minh) khi mẹ và em trai lần lượt qua đời. Nhà văn Sơn Tùng tái hiện giai đoạn quan trọng trong lịch sử nước nhà, người đọc cảm nhận hiện thực của đất nước thời bấy giờ. Cuốn sách gợi giá trị của lòng vị tha, chính trực, tinh thần vượt khó, làm rõ nền tảng hình thành tư tưởng yêu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Nhà văn Sơn Tùng sinh năm 1928, mất năm 2021, là tác giả của nhiều tác phẩm về Chủ tịch Hồ Chí Minh và các danh nhân cách mạng, danh nhân văn hóa Việt, trong đó có Búp sen xanh (1982). Năm 2011, ông được phong tặng Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới, trở thành người thứ tư thuộc Hội Nhà văn Việt Nam được nhận danh hiệu này.

Châu Anh