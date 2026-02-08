5 cuốn sách giúp Thanh Trúc vượt khủng hoảng

Diễn viên Thanh Trúc nói đọc "Người nam châm" (Jack Canfield), "Hiểu về trái tim" (Minh Niệm) giúp cô lấy lại tinh thần sau đổ vỡ.

Thanh Trúc, 30 tuổi, được biết đến với vai Hương trong Cha và con và... (2015) của đạo diễn Phan Đăng Di. Sau thành công của phim, cô tiếp tục làm MC truyền hình, tham gia các show thực tế.

Diễn viên cho biết một thời gian phải nghỉ việc vì chuyện buồn trong cuộc sống riêng, thấy mất phương hướng, mất ngủ sau Covid-19. Khi đó, ngoài chữa bệnh theo chẩn đoán của bác sĩ, diễn viên chọn đọc sách thường xuyên như một cách trị liệu tinh thần. Cô chia sẻ 5 cuốn sách giúp bản thân mạnh mẽ hơn.

Người nam châm (Jack Canfield, D D Watkins )

Sách do NXB Công Thương in, Thu Huyền, Thanh Minh và dịch. Ảnh: Fahasa

Tác phẩm xoay quanh thông điệp về luật hấp dẫn. Theo tác giả, nếu mỗi người tin vào những điều tích cực, nuôi dưỡng suy nghĩ và cảm xúc tốt đẹp, những điều may mắn sẽ dần đến với họ.

Thanh Trúc cho biết mỗi khi cảm thấy chơi vơi giữa cuộc sống, cô lại tìm về quyển sách này. "Tôi đọc đi đọc lại, như một cách nhắc bản thân tin vào những giá trị cao cả cho mình cơ hội được chữa lành. Đây là quyển sách đồng hành với tôi suốt nhiều năm qua", cô nói.

Thiền sư và em bé 5 tuổi (Thiền sư Thích Nhất Hạnh)

Thanh Trúc và cuốn sách "Thiền sư và em bé 5 tuổi" của Thích Nhất Hạnh. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Tác phẩm do NXB Dân trí in, phát hành năm 2020. Theo tác giả, bên trong mỗi người đều có một đứa trẻ đang đau khổ. Ai cũng có một thời gian khó khăn khi còn thơ ấu, nhiều người trải qua những chấn động tâm lý, tổn thương lớn mà vết thương còn lưu lại đến bây giờ. Để bảo vệ và phòng hộ trước những khổ đau trong tương lai, họ thường cố quên đi thời gian đau lòng đó, nén chặt những cảm xúc, ký ức vào đáy sâu vô thức.

Tuy nhiên, đứa bé tổn thương vẫn luôn có mặt trong mỗi người. Theo thiền sư, trốn tránh không thể chấm dứt được sự thống khổ, trái lại chỉ kéo dài nó lâu hơn. Sách nhẹ nhàng dẫn dắt người đọc nhìn thẳng vào nỗi đau. Bằng sự chánh niệm, yêu thương và thấu hiểu, người đọc có thể học cách ôm ấp đứa trẻ bị tổn thương, từ đó tự chữa lành và tìm lại sự bình an nội tâm.

Thương yêu theo phương pháp Bụt dạy (Thiền sư Thích Nhất Hạnh)

Quyển sách thiền - ứng dụng Phật pháp vào cuộc sống hàng ngày, giúp người đọc học lại cách yêu thương đúng nghĩa: yêu mà không làm khổ mình, khổ người. Thanh Trúc cho biết đọc sách, cô nhận ra yêu không phải là sự chiếm hữu hay trói buộc, mà là thấu hiểu, tôn trọng và mang lại hạnh phúc cho người khác. Tình yêu thương đúng pháp đòi hỏi sự buông xả, không vị kỷ, nuôi dưỡng sự an yên trong tâm hồn. Sự tha thứ, giúp đỡ người khác làm giảm bớt khổ đau.

Điềm tĩnh và nóng giận (Tạ Quốc Kế)

Bìa sách "Điềm tĩnh và nóng giận". Ảnh: Fahasa

Điềm tĩnh và nóng giận là một cuốn sách giúp Thanh Trúc học cách nhận diện và chăm sóc những cơn giận, từ đó giữ lại sự điềm tĩnh cần thiết trong cuộc sống. Theo tác giả, trong cuộc sống thường ngày, mỗi người thường nổi giận vì nhiều nguyên do: công việc không suôn sẻ, bị người khác hiểu nhầm, không chấp nhận được dư luận xã hội. Cuộc sống từ đó là chuỗi tức giận không hồi kết.

Tác giả cho rằng hầu hết bất hạnh trong đời đều từ nóng giận mà ra. Do đó, mọi người cần rèn giũa một thái độ sống điềm tĩnh trước mọi điều. "Khi đọc cuốn này, tôi hiểu mình hơn, quay về với hơi thở, lắng nghe cơn giận thay vì chống lại nó. Tôi biết cách nhẹ nhàng hơn với chính mình", cô nói.

Hiểu về trái tim (Minh Niệm)

Cuốn sách nổi tiếng của thiền sư Minh Niệm ra mắt năm 2010, gồm 50 bài viết, với chủ đề như: Cảm xúc, Trách nhiệm, Khiêm cung, Thất bại, Thành công, Dựa dẫm, Nương tựa, Sám hối, Lười biếng. Tác giả mang đến những bài học cuộc sống, kinh nghiệm, chia sẻ được đúc rút từ chính cuộc đời của ông, và từ kho tàng văn hóa, tri thức qua sách vở. Mỗi bài viết là lời tâm tình với độc giả về nhân tình thế thái, về sự sống và cách sống, để mỗi ngày của cuộc đời ngắn ngủi trôi qua trong sự an định của tâm hồn.

Thanh Trúc nói: "Tôi nhận ra việc hiểu được trái tim mình là nền tảng để yêu thương người khác". Sách không dạy cô cách trở nên mạnh mẽ hơn, mà là dịu dàng hơn với bản thân. Từng trang sách nhắc nhở cô rằng những tổn thương, buồn đau hay yếu mềm của cô chưa bao giờ là sai. Bình an không đến từ việc né tránh cảm xúc, mà từ việc hiểu, chấp nhận và ôm ấp chúng bằng sự tỉnh thức.

Mai Nhật