5 cung đường lên Đà Lạt khi sân bay Liên Khương đóng cửa

Du khách có kế hoạch đến Đà Lạt trong thời gian sân bay Liên Khương tạm đóng cửa, có thể chọn các tuyến đường bộ phù hợp để tiết kiệm thời gian.

Sân bay Liên Khương tạm đóng cửa 9 tháng để nâng cấp và sửa chữa, từ 0h ngày 4/3 đến 23h59 ngày 25/8.

Theo thống kê của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Đồng, mỗi ngày sân bay phục vụ khoảng 34 -36 chuyến bay, với hơn 5.200 lượt khách đi và đến. Việc tạm dừng khai thác trong 6 tháng dự kiến ảnh hưởng đến khoảng 960.000 lượt khách.

Sân bay Liên Khương. Ảnh: Vietnamairport

Trong thời gian này, du khách có thể lựa chọn các phương án kết hợp đường hàng không và đường bộ để lên Đà Lạt.

Dưới đây là bốn cung đường được gợi ý bởi Nhật Hoàng, hướng dẫn viên chuyên tour Đà Lạt, cùng một số tài xế thường xuyên di chuyển trên các tuyến này.

Tuyến Nha Trang - Đà Lạt hoặc Nha Trang - Phan Rang - Đà Lạt

- Khoảng cách: 145 km và 200 km

- Thời gian di chuyển: 5-6 tiếng

Di chuyển tự túc: Du khách từ Hà Nội và các tỉnh phía Bắc có thể bay đến sân bay Cam Ranh, sau đó tiếp tục di chuyển bằng đường bộ.

Từ Nha Trang, tuyến đường ngắn và phổ biến để lên Đà Lạt là đi qua đèo Khánh Lê. Hành trình đi qua Diên Khánh, Khánh Vĩnh (Khánh Hòa), vượt đèo Khánh Lê sang Lạc Dương (Lâm Đồng), tiếp tục khoảng 30 km để vào trung tâm Đà Lạt.

Chặng hai du khách đi từ Nha Trang theo quốc lộ 1A về phía nam đến Phan Rang - Tháp Chàm, Ninh Thuận cũ. Đoạn đường này khoảng 100 km, di chuyển trong hai tiếng, đường đi bằng phẳng, qua một số đoạn ven biển. Du khách có thể dừng chân ngắm cảnh ở biển Ninh Chữ, vườn nho Thái An, đồng cừu An Hòa.

Từ Phan Rang, du khách rẽ phải vào quốc lộ 27 và tiếp tục đi lên Đà Lạt qua đèo Ngoạn Mục, cung đường dài 100 km, di chuyển trong 3-4 tiếng. Du khách lưu ý quốc lộ 27 có nhiều đèo dốc, cần chắc tay lái. Du khách có thể dừng chân ngắm cảnh ở đèo Ngoạn Mục, thác Pongour.

Di chuyển bằng xe khách: Nhà xe Phương Trang, Cúc Tùng Limousine, Liên Hưng hoặc An Phú chạy tuyến này với giá dao động 250.000 - 300.000 đồng mỗi lượt.

Tuyến đèo Đại Ninh, quốc lộ 28B

Di chuyển tự túc: Từ Nha Trang, xe chạy theo cao tốc Nha Trang - Cam Lâm (Ninh Thuận cũ) và đi tiếp trên Cam Lâm - Vĩnh Hảo (vào Bình Thuận cũ). Đến nút giao Đại Ninh (xã Sông Luỹ), rẽ phải trên quốc lộ 28B sau đó đi tiếp trên đèo Đại Ninh tại xã Phan Sơn.

Quốc lộ 28B, tuyến chính kết nối tuyến giao thông huyết mạch quốc gia (quốc lộ 1, cao tốc Bắc Nam) từ Bình Thuận cũ lên Đà Lạt. Ảnh: Việt Quốc

Đèo Đại Ninh đang trong quá trình nâng cấp mở rộng, tuy nhiên xe vẫn có thể di chuyển qua đây với tốc độ chậm. Hết đèo, xe đi tiếp đến ngã ba Tà Hine, rẽ phải trên quốc lộ 20 để đi lên Đà Lạt.

Di chuyển bằng xe khách: Nhà xe Phương Trang, Cúc Tùng Limousine, Liên Hưng hoặc An Phú chạy tuyến này với giá dao động 250.000 - 300.000 đồng mỗi lượt.

Tuyến Buôn Ma Thuột - Đà Lạt qua quốc lộ 27

- Khoảng cách: 200 km

- Thời gian di chuyển: 4-5 tiếng, tùy tình trạng giao thông và phương tiện.

Du khách từ Hà Nội và các tỉnh phía Bắc có thể bay đến sân bay Buôn Ma Thuột, sau đó tiếp tục hành trình bằng đường bộ. Từ trung tâm Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk), di chuyển theo quốc lộ 27 qua xã Lắk, Đắk Lắk, đến xã Đam Rông, Lâm Đồng và di chuyển thẳng đến Đà Lạt.

Di chuyển tự túc: Du khách di chuyển theo quốc lộ 27 từ Buôn Ma Thuột đến Đà Lạt, cung đường dài 230 km, đi trong 4 - 5 giờ. Đường một số đoạn xóc, qua đèo thấp với nhiều khúc cua và sương mù dày vào sáng sớm hoặc chiều tối. Tuy nhiên, khung cảnh hai bên đường đẹp, có thể dừng chân ngắm cảnh check in dọc đường.

Di chuyển bằng xe khách: Các nhà xe giường nằm Phương Trang, Cường Em, An Phú, phục vụ tuyến Buôn Ma Thuột - Đà Lạt. Giá vé 300.000 - 400.000 đồng mỗi người.

Tuyến TP HCM - Đà Lạt

- Khoảng cách: 300 km

- Thời gian di chuyển: 5 - 6 tiếng, tùy tình trạng giao thông và phương tiện.

Di chuyển tự túc: Du khách từ TP HCM và các tỉnh phía Nam có thể đến TP HCM bằng máy bay, sau đó tiếp tục hành trình bằng đường bộ lên Đà Lạt.

Từ TP HCM, cung đường phổ biến nhất là di chuyển theo cao tốc Long Thành - Dầu Giây đến nút giao Dầu Giây (Đồng Nai), rồi rẽ vào quốc lộ 20 hướng về Lâm Đồng.

Tuyến đường đi qua các địa phương như Định Quán, Tân Phú (Đồng Nai), sau đó vượt đèo Bảo Lộc để tới Bảo Lộc, trước khi tiếp tục qua đèo Prenn để vào trung tâm Đà Lạt.

Tổng chiều dài khoảng 300 km, đây là tuyến đường được nhiều xe khách và du khách lựa chọn nhờ lộ trình dễ đi, có nhiều trạm dừng nghỉ và dịch vụ dọc đường.

Quốc lộ 20 nối Đồng Nai - Đà Lạt, đoạn qua Di Linh, tỉnh Lâm Đồng. Ảnh: Việt Quốc

Di chuyển bằng xe khách: Nhiều hãng xe giường nằm khai thác tuyến TP HCM - Đà Lạt như Phương Trang, Thành Bưởi, Tân Quang Dũng, An Anh Limousine.

Mỗi ngày có hàng chục chuyến xe khởi hành từ bến xe Miền Đông và bến xe Miền Tây, phục vụ hành khách di chuyển giữa hai chiều. Giá vé dao động khoảng 200.000 - 450.000 đồng mỗi người, tùy loại xe và khung giờ xuất phát.

Tuấn Anh - Việt Quốc