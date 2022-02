5 công thức pha trà xanh mật ong

Trà xanh, mật ong phát huy công dụng hỗ trợ sức khỏe khi pha cùng sả, gừng, bạc hà, quế, chanh hay hoa hồng...

Trà xanh là thức uống được nhiều người ưa chuộng, chứa các chất chống oxy hóa, hỗ trợ giữ lượng đường trong máu ổn định. Thành phần khoáng chất trong mật ong có lợi cho sức khỏe, thúc đẩy quá trình trao đổi chất của cơ thể tốt hơn.

Hai thực phẩm này không chỉ là thức uống giải khát, mà còn có nhiều công dụng như: loại bỏ độc tố và các gốc tự do; kích thích, cải thiện chức năng não; tăng cường sức khỏe tim mạch; giảm nguy cơ sâu răng, mảng bám, mang lại hơi thở thơm tho; ngừa lão hóa...

Thay vì chỉ kết hợp trà xanh, mật ong, người dùng có thể pha với nguyên liệu khác để tăng thêm hương vị. Dưới đây là những công thức chế biến:

Trà xanh, sả, gừng, mật ong

Nguyên liệu: ba cốc nước, một túi lọc trà xanh, 1-2 cây sả, vài lát gừng, 1-2 thìa cà phê mật ong.

Cách thực hiện: đun sôi nước với sả, gừng vài phút để tinh dầu tiết ra. Cho trà xanh vào ngâm 5 phút, thêm mật ong khi trà đã nguội bớt. Bảo quản bằng bình thủy tinh, dùng trong ngày.

Theo WebMD, sả là gia vị quen thuộc của ẩm thực Đông Nam Á, phương thuốc tự nhiên hỗ trợ các vấn đề tiêu hóa, thần kinh, huyết áp cao. Loài cây nhiệt đới này chứa citral - hợp chất có tác dụng chống viêm.

Hỗn hợp trà xanh, sả, gừng, mật ong. Ảnh: Shutterstock

Trà xanh, mật ong, bạc hà

Nguyên liệu: hai cốc nước, một túi lọc trà xanh, 5-6 lá bạc hà, một thìa cà phê mật ong.

Cách thực hiện: đun sôi nước với lá bạc hà, cho trà xanh vào ngâm 2-3 phút, sau đó thêm mật ong. Dùng nóng, lạnh tùy thích.

Bạc hà xuất hiện trong một số món ăn và đồ uống, có khả năng cải thiện sức khỏe não bộ, thúc đẩy trí nhớ, giúp tỉnh táo...

Trà xanh, quế, chanh, mật ong

Nguyên liệu: ba cốc nước, nhúm bột quế, nước cốt nửa quả chanh, hai túi lọc trà xanh, một thìa cà phê mật ong

Cách thực hiện: đun sôi nước, ngâm trà trong 2-3 phút. Thêm lần lượt bột quế, nước cốt chanh và mật ong rồi khuấy đều, dùng nóng.

BBC Good Food cho biết quế có hương vị dễ chịu, mùi ấm, được dùng phổ biến trong các món bánh hoặc cari. Ngoài công dụng chống virus, vi khuẩn, nó còn hỗ trợ sức khỏe đường ruột, kiểm soát huyết áp, giảm lượng đường trong máu.

Hỗn hợp trà xanh, quế, chanh, mật ong. Ảnh: Shutterstock

Trà xanh cam, hoa hồng và mật ong

Nguyên liệu: 3-4 cốc nước, vỏ một quả cam, hai túi lọc trà xanh, một thìa cà phê hoa hồng hoặc hoa dâm bụt khô, một thìa mật ong.

Cách thực hiện: đun sôi nước với vỏ cam, hoa khô, cho trà vào ngâm trong vài phút. Thêm mật ong vào khi nước đã nguội bớt. Dùng nóng, lạnh tùy thích.

Theo Healthline, vỏ cam cũng giàu dinh dưỡng gồm chất xơ, vitamin C, polyphenol. Một muỗng canh vỏ cam có thể cung cấp gấp ba lần lượng vitamin C so với phần trái cây bên trong.

Trà xanh, oải hương, mật ong

Nguyên liệu: ba cốc nước, nửa thìa cà phê hoa oải hương khô, hai túi lọc trà xanh, một thìa cà phê mật ong.

Cách thực hiện: đun sôi nước rồi cho trà xanh và hoa oải hương vào ngâm trong năm phút. Để trà nguội, thêm mật ong sau đó cho hỗn hợp ra ly có đá.

Tờ WebMD cho hay hoa oải hương có nguồn gốc Địa Trung Hải, mùi thơm nhẹ nhàng. Tinh dầu trong hoa có tác dụng làm dịu, một số cơ thư giãn, hỗ trợ trị lo âu, căng thẳng, mất ngủ.

Hiếu Châu