5 công an bị tấn công gây thương tích khi làm nhiệm vụ

Nghệ AnMột số người dân sử dụng gạch, đá, chai chứa xăng, gậy đã "tấn công, bắt giữ" một công an, làm 5 công an bị thương tại khu công nghiệp WHA, xã Nghi Thuận, huyện Nghi Lộc.

Sự việc xảy ra sáng 13/7 khi UBND huyện Nghi Lộc và doanh nghiệp WHA đang triển khai các hạng mục của dự án khu công nghiệp WHA. Theo kế hoạch sẽ thu hồi đoạn đường giao thông cũ dài 520 cắt ngang khu công nghiệp, thuộc xã Nghi Thuận; mở đường thay thế dài 740 m (đã đưa vào sử dụng).

Chiều 13/7, Công an tỉnh Nghệ An xác nhận trong quá trình thu hồi đường cũ "khoảng 300 người dân xóm Bình Thuận, xã Nghi Thuận đã đến phản đối, cản trở". Hàng trăm công an được cử tới bảo vệ, giải thích, thuyết phục người chống đối.

Một công an bị bắt giữ, 5 công an đã bị thương trong lúc bị một số người dân tấn công bằng gạch, đá, vỏ chai (cả chai chứa xăng), gậy. Hành vi của những người dân này được cho là do "bị một nhóm quá khích kích động, xúi giục", nhà chức trách cho hay.

Công an Nghệ An thông báo đã bắt 10 người chống đối với cáo buộc gây rối trật tự, công cộng, chống người thi hành công vụ, bắt giữ người trái phép. Danh tính 10 người chưa được công bố.

Sức khoẻ của 5 công an đang hồi phục tốt. Người bị bắt giữ đã được giải cứu.

Dự án WHA Industrial Zone 1 Nghệ An đã được Thủ tướng phê duyệt năm 2017, tổng diện tích giai đoạn 1 là 148 ha. Tỉnh xác định đây là dự án kinh tế trọng điểm.

