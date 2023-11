5 chuyến tàu tuyết trắng nổi tiếng thế giới

Những chuyến tàu băng núi tuyết là hình ảnh quen thuộc của du lịch mùa lễ hội cuối năm tại các nước xứ lạnh ở Mỹ hay châu Âu.

Du lịch tàu hỏa vẫn được ưa chuộng ở nhiều nước trên thế giới. Loại hình du lịch này còn đắt khách vào mùa đông khi tàu đi qua những khung cảnh núi tuyết trắng xóa. Tờ Insider giới thiệu 5 chuyến tàu mùa đông tại những điểm du lịch xứ lạnh nổi tiếng, sở hữu khung cảnh ngoạn mục.

California Zephyr - chuyến tàu xuyên nước Mỹ

Amtrak's California Zephyr là tuyến tàu dài 51 giờ xuyên Mỹ, bắt đầu ở Chicago, bang Illinois và kết thúc ở San Francisco, bang California. Trang của Amtrak's California Zephyr mô tả đây là "một trong những chuyến tàu đẹp nhất" ở Bắc Mỹ.

Khung cửa sổ nhìn ra rừng cây phủ tuyết trên tuyến tàu California Zephyr. Ảnh: Amtrak Vacations

Du khách trên chuyến tàu có thể ngắm nhìn nhiều cảnh quan thiên nhiên nổi tiếng như dãy núi Rocky vùng Bắc Mỹ, hẻm núi Gore ở Colorado miền Trung nước Mỹ. Những nơi này được ví như xứ sở thần tiên phủ đầy tuyết trong những tháng mùa đông.

Giá vé chuyến tàu thay đổi tùy theo tuyến đường đã chọn và ga khởi hành. Trẻ em dưới hai tuổi được miễn phí. Trẻ từ hai đến 12 tuổi được giảm giá 50% cho tất cả các dịch vụ trên tàu.

Tàu Polar Express - chuyến tàu ngoại ô New York

Polar Express là chuyến tàu theo chủ đề Giáng sinh do công ty Adirondack Railroad ở Utica, New York, điều hành. Tàu có lịch chạy từ ngày 17/11 đến ngày 18/12. Thời gian chuyến tàu kéo dài hai giờ, khởi hành từ ga Union ở Utica, ngoại ô New York và kết thúc tại North Pole, một thị trấn ở New York.

Tàu Polar Express trang trí chủ đề Giáng sinh. Ảnh: The Polar Express

Hành trình bằng tàu hỏa này được các gia đình có trẻ nhỏ yêu thích. Hành khách được tặng chocolate nóng và bánh quy, ông già Noel cũng ghé thăm từng gia đình và tặng quà. Du khách được khuyến cáo nên giữ ấm cơ thể và mặc đồ ngủ trong suốt chuyến đi.

Giá vé chuyến tàu này là 47 USD cho người lớn và 39 USD cho trẻ em.

Glacier Express - chuyến tàu mùa đông sang trọng ở châu Âu

Tàu tốc hành Glacier Express ở Thụy Sĩ còn được mệnh danh là "cửa sổ dẫn tới dãy Alps", cho du khách view ngắm ngọn núi tuyết trắng hùng vĩ trứ danh châu Âu. Tuyến đường sắt kéo dài 8 tiếng, bắt đầu ở St. Moritz, thị trấn nghỉ mát phía đông nam Thụy Sĩ và kết thúc ở Zermatt, thị trấn cũng thuộc miền nam Thụy Sĩ.

Giá vé tàu tùy thuộc vào ga khởi hành và hạng vé. Theo trang web chính thức của Glacier Express, vé người lớn tiêu chuẩn Glacier Express classic có giá khởi điểm hoặc khoảng 179 USD.

Vé hạng cao cấp với tiện nghi sang trọng gồm bữa ăn 5 món và các dịch vụ trợ giúp đặc biệt có khoảng 529 USD. Trẻ em dưới 6 tuổi được miễn phí và trẻ từ 6 đến 16 tuổi được giảm 50% giá vé.

Bernina Express - chuyến tàu đi qua đường ray cao nhất ở châu Âu

Tàu Bernina Express khởi hành từ St. Moritz ở Thụy Sĩ và kết thúc ở Tirano, một thị trấn ở Italy giáp biên giới Thụy Sĩ. Chuyến tàu này được UNESCO công nhận là Di sản thế giới, băng qua đường ray ở độ cao 2.253 m, qua 55 đường hầm và 196 cây cầu. Hành trình trên tàu đưa du khách đi qua sông băng, dãy núi tuyết có khung cảnh "ngoạn mục".

Khung cảnh dãy Alps mùa đông phủ tuyết nhìn từ tàu Bernina Express. Ảnh: Roberto Moiola

Giá vé người lớn khoảng 148 USD cho một chuyến khứ hồi. Trẻ em dưới 6 tuổi được miễn phí, trẻ từ 6 đến 16 tuổi được giảm giá 50%.

Chuyến tàu qua vùng cao nguyên ở Scotland

Tuyến West Highland Line cho du khách trải nghiệm khung cảnh mùa đông lãng mạn ở Scotland. Hành trình trên tàu kéo dài 5 giờ 30 phút do công ty Scotrail khai thác.

Tuyến tàu bắt đầu ở Glasgow, thành phố lớn nhất Scotland và kết thúc ở thị trấn Mallaig. Chuyến tàu này nổi tiếng khi băng qua cầu cạn Glenfinnan, được sử dụng làm bối cảnh cho chuyến tàu tốc hành Hogwarts hư cấu trong "Harry Potter". Trong những tháng mùa đông, cầu cạn thường được bao quanh bởi những hồ nước đóng băng, cây cối và núi phủ đầy tuyết. Giá vé người lớn dao động từ 46 USD đến 56 USD cho một chuyến khứ hồi. Vé cho trẻ em từ 5 đến 15 tuổi chỉ có giá khoảng 1-2USD.

Bích Phương (Theo Insider)