5 chốn cầu duyên linh thiêng ở Sài Gòn

Bàn thờ Ngũ Hành Nương Nương trong miếu là nơi cầu duyên, bên cạnh cầu an và cầu may. Người ta thường rỉ tai nhau, người tới cầu duyên nên dâng lễ vật gồm dừa, trầu cau, hoa cúc, hoặc thêm cả hoa sen. Trong đó, trầu cau đại diện cho duyên tình lứa đôi, dừa theo tín ngưỡng Nam Bộ tượng trưng cho sự may mắn.